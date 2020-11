Football Talk. KV Mechelen wint oefenmatch tegen Union - Anderlecht oefent twee keer op twee dagen

KV Mechelen wint oefenmatch tegen Union

KV Mechelen heeft een oefenmatch tegen 1B-club Union gewonnen met 3-1. Van Der Heyden opende de score met een owngoal en bracht Union even later weer op gelijke hoogte. In de tweede helft zetten youngsters Dailly en Dassy de eindstand op het bord. Vranckx, Bushiri, Peyre, Wernersson, Shved en Boni verzamelden hun eerste speelminuten na hun quarantaine. (ABD)

Opstelling KV Mechelen: Thoelen - Bateau, Bushiri (46' Dassy), Boni (46' Peyre), Bijker (46' Wernersson) - Schoofs, Defour (46' Van den Eynden) - Kaya, Vranckx (46' Walsh), Storm (46' Shved) - Dailly

Doelpunten: 2' Van Der Heyden (1-0, owngoal), 19' Van Der Heyden (1-1), 77' Dailly (2-1), 90' Dassy (3-1)

Anderlecht oefent twee keer op twee dagen

Geen competitiematchen dit weekend, maar Anderlecht werkt wel twee oefenduels af. Morgen oefent RSCA op Neerpede tegen de Franse eersteklasser Lens en daags nadien trekken Kompany en co naar Sporting Charleroi. Het is ook de bedoeling om wat U21-spelers in actie te laten komen. Hun competitie ligt momenteel stil. Anderlecht bevestigde ook dat de club gaat samenwerken met het UZ Gent, bijvoorbeeld voor medische en fysieke testen. Dat Luc Vanden Bossche, diensthoofd Fysische geneeskunde en revalidatie van het ziekenhuis, de nieuwe clubarts is, was al duidelijk. Met Maarten Brecko werd ook een nieuwe kinesist in dienst genomen. Niels Mathieu, al zeven jaar kinesist bij RSCA, wordt de nieuwe Head Physical Therapist. (TLB/AR)

Volledig scherm © Photo News

Mbokani kondigt terugkeer bij Congolees elftal aan

‘Le léopard ne meurt jamais. Bientôt le retour à l’équipe national.’ Het luipaard sterft nooit. Binnenkort terugkeer naar de nationale ploeg. Met die woorden beukte Dieumerci Mbokani (34) de poort naar het Congolese elftal gisteren zelf in. De Antwerp-spits deed dat op zijn Instagram-pagina, met daarbij een afbeelding van de vlag van Congo. Opmerkelijke move van Mbokani, die sinds jaar en dag een knipperlichtrelatie heeft met zijn land. In 2011 werd hij na wangedrag levenslang geschorst, maar een jaar later - onder een andere bondscoach - was hij er plots weer bij. In 2016 kondigde hij dan zelf zijn afscheid aan, om een halfjaar later toch weer - met twee goals - z’n comeback te maken. Dieu’s laatste interland dateert ondertussen van bijna 4 jaar geleden (januari 2017). Toen we hem gistermiddag om een woordje uitleg vroegen, stuurde hij ons wandelen. (MVS)

Volledig scherm © BELGA