Football Talk. KV Mechelen wil Thoelen langer aan zich binden - Vrees voor nieuwe zware blessure bij Sander Coopman

KV Mechelen wil contract Thoelen verlengen

KV Mechelen wil het contract van doelman Yannick Thoelen (30), dat op dit moment loopt tot juni 2022, openbreken. De onderhandelingen gaan de goede kant uit. Thoelen speelt sinds 2019 in Mechelse loondienst en ontpopte zich vrijwel meteen tot sterkhouder. Dit seizoen startte hij nog als tweede keeper na Gaëtan Coucke, maar Thoelen heeft zijn vaste plek in doel sinds december weer beet. (ABD)

Vrees voor nieuwe zware blessure bij Coopman

Een drama voor Sander Coopman. De 26-jarige Antwerp-middenvelder ging vandaag na een verkeerde beweging op training door de linkerknie. Bij de Great Old vrezen ze een nieuwe zware blessure. Coopman is nog maar net terug van acht maanden revalidatie na een kruisbandletsel aan diezelfde knie. De ex-speler van Club Brugge, Zulte Waregem en KV Oostende gaat straks onder de scanner, Antwerp communiceert wellicht later vandaag. “Het is hopen op een mirakel”, gaf hij onze man op de Bosuil nog mee.

Nadat Coopman vorig seizoen onder Laszlo Bölöni niet verder raakte dan drie basisplaatsen, wilde hij dit seizoen knallen. Maar dat draaide dus anders uit. “Mentaal is dat zeker niet te onderschatten. Je ziet veel mensen van buitenaf die het maar normaal vinden dat je elke dag keihard werkt, maar... Ik heb afgezien. En dat hebben ze thuis ook geweten af en toe”, vertelde Coopman na z’n revalidatie. Nu staat hem waarschijnlijk een nieuwe, zware periode te wachten. (MVS)

Cadeau voor Courtois

Thibaut Courtois kreeg vandaag een opvallend pakketje geleverd. Niemand minder dan NFL-ster Tom Brady stuurde onze nationale doelman zijn shirtje. “De beste doelman in de wereld. Sterk werk”, staat er te lezen op het truitje. Courtois was duidelijk blij met zijn cadeau: “Bedankt voor het shirt en de handtekening. Het is een eer om dit te krijgen van de beste aller tijden.”

Blind komt dit seizoen niet meer in actie

Daley Blind verwacht dat hij dit seizoen niet meer in actie komt voor Ajax. De 31-jarige verdediger heeft dinsdag tijdens de WK-kwalificatiematch van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (0-7 winst) de voorste enkelband van zijn linkerenkel gescheurd en moet geopereerd worden. Blind hoopt dat hij nog wel met het Nederlands elftal aan het EK kan deelnemen.

“Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er gelukkig geen schade aan de knie is, maar dat de voorste enkelband van mijn linkerenkel gescheurd is”, laat Blind via Ajax weten. “Ik neem aan dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is. Ik zal volgende week een operatie ondergaan. Als alles goed gaat tijdens de revalidatie, hoop ik dat ik deze zomer alsnog het EK kan halen. “

“Natuurlijk ben ik vreselijk teleurgesteld. Je speelt voetbal om trofeeën te winnen en die trofeeën zullen de komende maanden gewonnen worden. Natuurlijk wilde ik erbij zijn. Het is tot dusver een prachtig seizoen geweest bij Ajax. Dat eindigt nu heel abrupt voor mij.”

Blind stond de voorbije week in de basis tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Turkije (4-2 verlies), Letland (2-0 winst) en Gibraltar. In die laatste match werd hij na 54 minuten gewisseld.

Voor Ajax speelde Blind dit seizoen 34 matchen. De Amsterdammers zijn nog actief in de kwartfinales van de Europa League (tegen Roma) en staan comfortabel aan de leiding in de Eredivisie. Ajax speelt ook nog de bekerfinale tegen Vitesse.

Kinderen met autismespectrumstoornis dit weekend in het stadion

De Belgische voetbalstadions zullen komend weekend een heel klein beetje gevuld worden. Komende speeldag krijgen kinderen met ASS de kans om naar het voetbal te gaan. In een normale setting geven de stadions te veel prikkels. De grotendeels lege tribunes zijn dus een ideale setting om die kinderen toch eens naar een wedstrijd te gaan kijken.

Afrika Cup gaat op 9 januari 2022 van start in Kameroen

De Afrika Cup zal van 9 januari tot 6 februari 2022 plaatsvinden in Kameroen. Dat laat de Afrikaanse voetbalbond (CAF) weten. De loting is dan weer op 25 juni 2021 voorzien. Normaal gezien zou het toernooi dit jaar plaatsvinden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Ondertussen zijn alle tickets uitgedeeld, op eentje na. Sierra Leone en Benin maken in een onderling duel in juni uit wie met het laatste ticket aan de haal gaat. Normaal gezien zouden ze afgelopen dinsdag tegen elkaar gespeeld hebben, ware het niet dat onenigheid over positieve coronatests aan de zijde van Benin hier een stokje voor stak.

Volgende 23 ploegen hebben zich reeds gekwalificeerd: Algerije, Burkina Faso, Kameroen, Kaapverdië, Comoren, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Ivoorkust, Malawi, Mali, Mauritanië, Marokko, Nigeria, Senegal, Soedan, Tunesië en Zimbabwe.

Gambia wist zich enigszins verrassend te kwalificeren onder leiding van de Belgische coach Tom Saintfiet. Dat leverde hem overigens een contractverlenging van vijf jaar op.

Bonucci (Juventus) test positief op corona

Juventus zal het even zonder Leonardo Bonucci moeten stellen. De centrale verdediger heeft donderdag positief getest op het coronavirus, zo bevestigt de Oude Dame op de clubwebsite.

Bonucci (33) werd getest na zijn terugkeer van de nationale ploeg. Hij is inmiddels in isolatie gegaan. De Italiaan speelde de voorbije week de WK-kwalificatiematchen tegen Noord-Ierland (0-2) en Bulgarije (0-2) en bleef aan de kant tegen Litouwen (0-2). Italië won drie keer.

Real opent voorzittersverkiezingen

Florentino Perez heeft de kiesraad van Real Madrid opgeroepen om de besluitvorming over het voorzitterschap en de raad van bestuur in gang te zetten.

Real hoefde sinds 2006 geen volledige verkiezingen meer te houden, na het einde van Perez zijn eerste periode aan het roer, die iets langer dan zes jaar duurde. Ramon Calderon volgde hem op, maar trad alweer af in 2009. Perez nam nadien als enige officiële kandidaat opnieuw de fakkel over.

Een vergelijkbare situatie doet zich nu voor. Enkel wanneer iemand anders zich kandidaat stelt, worden er verkiezingen in het leven geroepen. De Spaanse zakenman Enrique Riquelme suggereerde vorige week nog dat hij van plan is op te komen.

In een verklaring op de officiële webstek stelde Real het volgende: “De voorzitter heeft donderdag de raad van bestuur gehoord en heeft de kiesraad gevraagd om de procedure voor het voorzitterschap en raad van bestuur in gang te zetten.”

Mocht het tot een verkiezing komen, dan is het weinig waarschijnlijk dat het even tumultueus zal verlopen zoals in Barcelona. Afgelopen maand won Joan Laporta er de voorzittersverkiezingen. Voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu en het bestuur gaven er eind vorig jaar de brui aan.

Vier stafleden Italiaanse nationale ploeg leggen positieve coronatest af

Vier stafleden van de Italiaanse nationale ploeg, die gisteravond met 0-2 won van Litouwen in de WK-kwalificaties, hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond (FIGC) bekendgemaakt.

Een van hen was al na de zondag gespeelde match in Bulgarije (0-2 zege) naar Italië teruggekeerd vanwege keelpijn. Woensdagnamiddag bleek de persoon positief. Vervolgens werden alle andere leden van de omkadering die nauw contact hadden met de besmette personen in quarantaine geplaatst in Vilnius en opnieuw getest. Drie onder hen bleken besmet.

Juve-speler McKennie beboet voor lockdownfeestje met ploegmaats Arthur en Dybala

Winston McKennie, de Amerikaanse middenvelder van Juventus, werd woensdag betrapt op het organiseren van een lockdownfeestje in zijn villa. De politie legde het feestje net voor middernacht stil.

Er zou een tiental personen deelgenomen hebben aan het feestgedruis, waaronder ook ploegmaats Paulo Dybala en Arthur Melo. Ze kregen logischerwijs allemaal een boete opgelegd voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Zowel McKennie als alle andere aanwezigen verleenden, in tegenstelling tot eerdere foutieve berichtgevingen, hun volledige medewerking aan de politie.

Een ideale voorbereiding in aanloop naar de derby tegen Torino is de gebeurtenis allerminst. Vlak voor de interlandbreak liep de Oude Dame nog tegen een verrassende 0-1 nederlaag tegen Benevento aan. Juve bezet momenteel de derde plaats in de Serie A met een achterstand van tien punten op leider Inter Milaan en Romelu Lukaku. Het lijkt mettertijd steeds waarschijnlijker te worden dat ze voor het eerst in tien seizoenen naast de Scudetto zullen grijpen.

LeBron James gaat met zijn bedrijf investeren in Liverpool

Het bedrijf RedBird Capital Partners, met NBA-ster LeBron James als mede-eigenaar, gaat investeren in voetbalclub Liverpool. Volgens Fenway Sports Group (FSG), de eigenaars van Liverpool, gaat het om een “aanzienlijke investering”.

Dankzij de investering zullen James en zakenpartners Maverick Carter en Paul Wachter deel gaan uitmaken van de eigendomsgroep van FSG. Met hun investering willen ze Liverpool helpen om een geschat verlies van 120 miljoen pond (141 miljoen euro) aan inkomsten tijdens de coronacrisis op te vangen.

FSG stelde in een verklaring dat de deal, die deel uitmaakt van een lopende samenwerking tussen FSG en RedBird, de groep zou helpen om groeimogelijkheden na te streven terwijl de focus blijft liggen op “winnen”.

“Onze strategische samenwerking met Gerry en het hele RedBird-team zal ons beter in staat stellen om toekomstige groeimogelijkheden op een snellere manier na te streven, maar met dezelfde kieskeurigheid die ons al zo goed heeft geholpen”, zo klinkt het.

FSG nam in 2010 de controle over Liverpool.

