Football Talk. KV Mechelen huurt Druijf opnieuw - Patrick Vieira nieuwe coach Benteke

KV Mechelen huurt Druijf opnieuw bij AZ

Het hing al even in de lucht en lijkt nu ook helemaal rond: KV Mechelen huurt spits Ferdy Druijf (23) van AZ. Het is nu enkel nog wachten op het papierwerk. Ook het voorbije halfjaar was Druijf al op uitleenbasis aan de slag bij Malinwa, waarvoor hij zeven keer scoorde in 23 wedstrijden. (ABD)

Volledig scherm Ferdy Druijf. © Photo News

Chris Bedia terug bij Charleroi

Chris Bedia hervat vanaf morgen bij Charleroi. De 25-jarige spits werd het voorbije seizoen verhuurd aan FC Sochaux (Ligue 2). Hoewel hij 12 doelpunten maakte, werd de optie niet gelicht. Bedia werd in 2016 overgenomen van FC Tours, maar beantwoordde niet helemaal aan de verwachtingen. In 2018-2019 werd hij verhuurd aan Zulte Waregem; in 2019-2020 aan FC Troyes. Het contract van de Ivoriaan loopt nog tot 2022. (AR)

Volledig scherm KORTRIJK, BELGIUM - AUGUST 03 : Chris Bedia forward of Charleroi during the Jupiler Pro League match between Kv Kortrijk and Sporting Charleroi on august 03, 2019 in Kortrijk, Belgium, 03/08/2019. ( Photo by Jimmy Bolcina / Photonews © Photo News

Testspeler Mouandilmadji treft weer raak voor Seraing

FC Seraing verloor met 3-2 zijn oefenwedstrijd tegen Racing Luxemburg. De Metallo’s stonden snel 1-0 achter, maar reageerden goed. De jonge Noah Serwy maakte gelijk en testspeler Marius Mouandilmadji scoorde 1-2. Het derde doelpunt al voor de Tsjadische international. Kort voor de rust werd het 2-2 en in het slot legden de Luxemburgers de eindstand vast. Doelman Timothy Galjé (geen familie van Hans, ex-keeper van o.m. Club Brugge) pareerde een penalty.

FC Seraing: Dietsch (46’ Galjé); Mansoni (46’ Denuit), Pierrot (46’ Faye), Boulenger, D’Onofrio (46’ Spago); Cissé (46’ Lahssaini), Cachbach (46’ Djédjé), D’Asaro (46’ Bernier), Serwy; Mouandilmadji, Diarra.

Ontbraken bij Seraing: Yahya Nadrani (revalidatie), Ali Sanogo (knie), Ablie Jallow (pas terug van een stage met de Gambiaanse nationale ploeg). Eveneens afwezig: Gérald Kilota en Abdel Al Badaoui. Zij betwisten de optie die de club eenzijdig lichtte en hebben hun voorbereiding gestaakt in afwachting van een regeling.

Het contract van Brahim Sabaouni werd niet verlengd. De 27-jarige verdedigende middenvelder werd in 2019 aangeworven, na passages bij Lierse, Tubeke en het Franse Olympique Marcq-en-Baroeul, en speelde het voorbije seizoen wel 22 wedstrijden voor Seraing, inclusief de barragematchen tegen Waasland-Beveren. De Metallo’s vertrekken morgen naar Metz voor een vijfdaagse stage. (AR)

Patrick Vieira nieuwe hoofdtrainer Crystal Palace

Patrick Vieira is de nieuwe coach van Crystal Palace. De 45-jarige Fransman zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen, zo maakten de Eagles zondag bekend. Rode Duivel Christian Benteke zal bij Crystal Palace dus de richtlijnen van Vieira moeten volgen. Michy Batshuayi werd het afgelopen seizoen door Palace gehuurd van Chelsea, maar die uitleenbeurt is intussen afgelopen.

“Ik kijk er echt naar uit om terug te keren naar de Premier League”, verklaart de voormalige Franse international (107 caps). “Bij de club is een stevige basis aanwezig na vele jaren in de Premier League. Ik hoop dat we nog kunnen verbeteren en dat we de club kunnen blijven voorwaarts stuwen.” Vieira is de opvolger van de Roy Hodgson. Die kondigde op 18 mei aan dat hij de club zou verlaten.

In december van vorig jaar werd Vieira ontslagen bij Nice. Hij was sinds de zomer van 2018 coach in Zuid-Frankrijk. Nice was voor Vieira zijn tweede club als hoofdcoach, zijn eerste in Europa. Hij begon zijn trainerscarrière in de MLS bij New York City (2016-2018).

De voormalige middenvelder speelde achtereenvolgens voor Cannes (1994-1995), AC Milan (1995-1996), Arsenal (1996-2005), Juventus (2005-2006), Inter Milaan (2006-2010) en Manchester City (2010-2011). Met Arsenal won Vieira drie Premier League-titels en met Inter kroonde hij zich drie keer tot Italiaans kampioen. Met Frankrijk werd hij wereldkampioen (1998) in eigen land en Europees kampioen in België en Nederland (2000). Crystal Palace eindigde het afgelopen seizoen op de 14e plaats in de Premier League.

Cercle Brugge huurt verdediger Sousa van Botafogo

Cercle Brugge huurt de komende twee seizoenen de linksvoetige centrale verdediger David Sousa van het Braziliaanse Botafogo, met aankoopoptie. Dat heeft de Vereniging zondag bekendgemaakt op de 20e verjaardag van de Braziliaan.

Sousa kreeg zijn opleiding bij Flamengo. Op zijn 15e trok hij naar Botafogo, waar hij in 2018 zijn eerste profcontract ondertekende. Sinds 2020 maakte de Braziliaanse jeugdinternational er deel uit van de A-kern, hij kwam er 22 keer in actie.

“David behoort als centrale verdediger bij de grootste jonge Braziliaanse talenten en komt op huurbasis naar Cercle voor twee seizoenen, met aankoopoptie”, verklaart technisch directeur Carlos Avina. “Deze tijd zal hem genoeg ruimte geven om zich aan te passen aan het Belgische voetbal. David is positief-agressief aan de bal en dominant in luchtduels. Hij zal zeker een grote impact hebben in onze ploeg.”

Wolverhampton huurt Francisco Trincao van Barcelona

FC Barcelona leent Francisco Trincao het komend seizoen uit aan Wolverhampton Wanderers, de club van Leander Dendoncker. Dat hebben beide clubs zondag bekendgemaakt. Een aankoopoptie werd ook opgenomen in de overeenkomst.

De 21-jarige Trincao ruilde in juni 2020 Braga voor Barcelona. Afgelopen seizoen speelde de Portugese winger 43 wedstrijden voor de Catalaanse club. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.

Roberto D’Aversa volgt Ranieri op als coach bij Sampdoria

Sampdoria heeft Roberto D’Aversa aangesteld als nieuwe coach. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2023. Dat heeft de Serie A-club zondag bekendgemaakt. De 45-jarige D’Aversa is de opvolger van Claudio Ranieri. Die maakte eind mei bekend dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen.

D’Aversa stond van december 2016 tot de zomer van 2020 aan het roer bij Parma, dat hij in 2018 terugbracht naar het hoogste niveau in Italië. Het voorbije halfjaar coachte hij Parma opnieuw, maar hij kon de degradatie naar de Serie B niet meer afwenden. Sampdoria eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A.

