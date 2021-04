Football Talk. KV Mechelen breekt contract Storm open - Lewandowski hervat groepstraining bij Bayern

Storm zet kribbel onder nieuw contract tot 2026

Nikola Storm (26) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw langdurig contract bij KV Mechelen tot 2026. De flankaanvaller is dé man van het moment bij Malinwa, met vier goals de voorbije twee wedstrijden. “Ik zit hier op mijn plek. Waarom zou ik dan weg gaan?”, reageert Storm op de clubwebsite van Malinwa. “De combinatie met mijn familie is ook belangrijk. Als je dan van zo’n club de zekerheid voor zo’n termijn krijgt, dan vallen alle puzzelstukjes perfect in elkaar. Ik voel mij hier super en ik ben blij om nog langer mee te kunnen bouwen aan de ambities van KV Mechelen.” Malinwa praat ook met Yannick Thoelen en Gustav Engvall over een contractverlenging. (ABD)

Lewandowski hervat (deels) de trainingen

Robert Lewandowski staat voor een comeback bij Bayern München. De FIFA-speler van het Jaar werkte woensdag voor het eerst sinds zijn knieblessure een deel van de groepstraining af, zo bevestigde de Rekordmeister.

De 32-jarige Lewandowski blesseerde zich eind maart bij de Poolse nationale ploeg in de met 3-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. De ligamenten van zijn rechterknie werden toen geraakt.

De aanvaller hoopt zaterdag te hervatten in het competitieduel tegen Mainz. Hij wil er zijn jacht op het doelpuntenrecord van Gerd Müller verderzetten. Die maakte 40 competitiegoals in een seizoen. Lewandowski heeft nog vier wedstrijden om zijn doelpuntentotaal van 35 op te krikken. Die scoorde hij in slechts 25 matchen.

De Winter zet een punt achter zijn voetbalcarrière

Yves De Winter zet zijn zoektocht naar een nieuwe profclub stop. Dat maakte hij zelf bekend in een bericht op Facebook. De 33-jarige doelman, sinds vorige zomer zonder contract, speelde tijdens zijn carrière voor Westerlo, STVV, Roeselare en Antwerp. In Nederland verdedigde hij de kleuren van De Graafschap, AZ en Roda JC. De Winter wil wel op een lager niveau blijven voetballen.

De doelman zag op 1 juli vorig jaar zijn contract bij Antwerp aflopen en zat sindsdien zonder club. Een nieuwe werkgever kwam er echter niet meer. Vanaf september gaat hij aan de slag binnen de Family Office van advieskantoor Van Havermaet.

Ierse regering vindt het te vroeg om stadion Dublin voor kwart te vullen tijdens EK

De Ierse regering is niet geneigd om in te gaan op de vraag van de UEFA om bij het EK 2020 in juni minstens een kwart van de stadioncapaciteit toe te laten in Dublin. “We zijn op dit vlak heel erg voorzichtig”, vertelde Vicepremier Varadkar in een radiointerview. “We denken dat het in juni te vroeg is om zo veel mensen samen te brengen. Het is een eis van de UEFA. Als ze voet bij stuk houden, vrees ik dat er geen EK in Dublin zal zijn.”

Van de twaalf speelsteden zijn er drie die de UEFA niet de gevraagde garantie willen geven. Naast Dublin zijn dat het Spaanse Bilbao en het Duitse München. Normaal ging de UEFA afgelopen maandag een definitieve beslissing nemen over de gaststeden voor het EK, maar door alle heisa rond de Super League werd dat tot vrijdag uitgesteld.

Bedoeling was dat in het Aviva Stadium drie wedstrijden in groep E zouden plaatsvinden: Polen-Slovakije (14 juni), Zweden-Slovakije (18 juni) en Zweden-Polen (23 juni). Daarnaast zou het stadion in Dublin op 29 juni een achtste finale (zonder de Rode Duivels) herbergen.

