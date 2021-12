Football Talk. KV Mechelen boekt 230.000 euro winst - Tedesco nieuwe coach RB Leipzig - Eredivisie gaat al begin augustus van start

KV Mechelen boekt 230.000 euro winst

KV Mechelen heeft het voorbije boekjaar (2020-2021) afgesloten met 230.000 euro winst. En dat in een door corona beïnvloed seizoen. “Net als elke andere professionele sportclub hadden we een pak minder inkomsten door corona. 4,5 miljoen euro minder, dat is ongezien”, aldus algemeen directeur Frank Lagast. “Enkel door streng op de kosten te letten en een zeer goed transferbeleid konden we het seizoen afronden met winst.”

Over een kapitaalsverhoging, die normaal deze maand zou doorgevoerd worden, is er nog geen witte rook. “De gesprekken met verschillende partijen zijn bezig”, klinkt het. (ABD)

Domenico Tedesco is opvolger van Jesse Marsch bij RB Leipzig

De Duits-Italiaanse coach is de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, die afgelopen zondag ontslagen werd na een moeilijke seizoenstart. Zo is Leipzig na 14 speeldagen pas 11de met 18 punten in de Bundesliga. De Duitse vicekampioen slaagde er in een poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en Club Brugge niet in zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Op de slotspeeldag verzekerde Leipzig zich ten koste van blauw-zwart wel van overwintering in de Europa League.