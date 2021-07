Football Talk. KV Kortrijk wint met ruime cijfers van Oudenaarde - Standard speelt oefenmatch tegen Rennes na noodweer achter gesloten deuren - Istanboel ontvangt CL-finale in 2023

KV Kortrijk legt Oudenaarde over de knie

Daags voor de galamatch tegen het Franse Lille heeft KVK met 1-6 gewonnen van Oudenaarde. Bij de Kerels verscheen tester Tshimanga aan de aftrap. Youngster Benidianishvili trof na amper drie minuten al raak. Nieuwkomer Herrmann maakte even later zijn eerste goal voor KVK. Voor de rust lieten ook Selemani en Gueye nog de netten trillen. In de tweede helft maakte Gueye zijn tweede van de avond en kon de jonge Arthur Desot de eindstand op het bord zetten. Er was nog altijd geen spoor van rechtsachter Gilles Dewaele. Hij mist hoogstwaarschijnlijk de competititestart. KVK begint volgende week zaterdag aan zijn seizoen tegen promovendus Seraing. (IVDA)

KV Kortrijk: Deman, Verkerken, Tshimanga (68' Delbeke), Mujakic (65' Seys), Fixelles (65' Maus), Sissoko, Bendianishvili (80' Ben Haddou), Jonckheere (45' Van den Bossche), Selemani (45' Ocansey), Gueye (65' Luqman), Herrmann (80' Desot)

Doelpunten: 3' Bendianishvili (0-1), 20' (1-1), 33' Herrmann (1-2), 35' Selemani (1-3), 39' Gueye (pen. 1-4), 63' Gueye (1-5), 90' Desot (1-6)

RSCA en gemeente Anderlecht zetten solidariteitsactie op poten voor slachtoffers noodweer

RSCA toont zich samen met de gemeente Anderlecht solidair met de slachtoffers van het noodweer in ons land. Het hele weekend (11u-17u) en maandag (9u-14u) wordt aan het stadion kledij, niet-bederfelijke voeding en meubilair ingezameld. Daarnaast veilt Anderlecht de ‘matchworn’ shirts van de galamatch tegen Ajax van vanavond, waarvan de opbrengst integraal naar de slachtoffers gaat. Anderlecht en Ajax zullen vanavond voor de aftrap een minuut stilte houden uit steun voor de getroffenen. Ook in Nederland is de schade immers zeer groot. (SVL)

Istanboel mag in 2023 Champions League-finale organiseren

Het Turkse Istanboel mag in 2023 de finale van de Champions League in het Atatürkstadion ontvangen. Dat maakte de Europese voetbalbond UEFA bekend. Aanvankelijk was Istanboel aangewezen voor de finale van dit jaar tussen Manchester City en Chelsea, maar vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus werd er een tweetal maanden geleden beslist om de finale te verhuizen naar Porto.

De finale van 2023 was al toegewezen aan München, maar de Zuid-Duitse stad zal nu moeten wachten tot 2025. In 2024 wordt de CL-finale gespeeld in het Londense Wembleystadion. Komend seizoen wordt de finale in Sint-Petersburg afgewerkt.

Met het Baskische Bilbao en de Ierse hoofdstad Dublin, die in extremis wegvielen als gaststeden voor EURO 2020, werd er een regeling getroffen om de financiële verliezen te helpen opvangen. Dublin mag in 2024 de finale van de Europa League organiseren, Bilbao ontvangt dan de finale van de Champions League bij de vrouwen en een jaar later de finale van de Europa League.

Invallers Anderlecht spelen gelijk tegen OFI Kreta

Ook het vierde oefenduel van Anderlecht is op een gelijkspel geëindigd. Vanmiddag nam paars-wit het op Neerpede op tegen OFI Kreta. Het werd 1-1. Chris Lokesa opende rond het uur de score voor paars-wit, de Grieken kwamen tien minuten voor tijd langszij. Anderlecht speelde met een team dat hoofdzakelijk uit invallers en jeugdspelers bestond. Onder meer Verbruggen, Cobbaut, Mykhaylichenko, Bundu en Delcroix kwamen in actie. Vanavond speelt Anderlecht om 19u30 in het Lotto Park een galamatch tegen Ajax. (SVL)

Anderlecht: Verbruggen, Bouchouari, Lissens, Cobbaut, Mykhaylichenko, Dewaele, Arnstad, Colassin, Bundu, Lokesa, Dauda.

Invallers: Vercauteren, Ferrara, Delcroix, Stassin, Agyei

Oefenmatch van Standard tegen Rennes achter gesloten deuren door noodweer

Door het noodweer gaat de oefenmatch tussen Standard en Stade Rennes van morgen achter gesloten deuren door. Normaal moest de friendly een galawedstrijd worden voor een beperkt publiek, maar door de overstromingen passen de Rouches het plan aan uit respect voor de getroffenen en gaat de match door in het oefencentrum. “Zoals heel België is Standard de Liège in rouw en in shock door de verschrikkelijke overstromingen die het land de afgelopen dagen hebben getroffen”, klinkt het. “Veel burgers, veel supporters van onze kleuren en sommige leden van onze club zijn direct of indirect getroffen door deze tragedie. Onze club betuigt haar oprechte deelneming aan de slachtoffers en betuigt haar grootste steun aan alle slachtoffers.”

“In deze context kon onze vriendschappelijke wedstrijd tegen Stade Rennais die voor deze zaterdag was gepland, niet langer een galawedstrijd of een feest zijn zoals het had moeten zijn. Er is echter nog een belangrijke werkfase in het kader van onze voorbereiding en die van Stade Rennais. Die blijft dus behouden maar op ons opleidingscentrum en achter gesloten deuren (aftrap 17u). Alle mensen die een plaats hebben gekocht voor deze bijeenkomst krijgen hun geld volledig terug. De terugbetalingsvoorwaarden zullen we de komende dagen communiceren. Een LIVE-heruitzending op onze media zal worden voorzien voor degenen die het toch willen zien, ook al liggen de echte prioriteiten voor velen van ons vandaag ergens anders.”

Standard bekijkt ook hoe het de slachtoffers van het noodweer kan helpen. “Bovendien willen de Standard de Liège, zijn medewerkers, zijn spelers, zijn supporters (familie Rouches, groepen en clubs allemaal verenigd) de slachtoffers helpen en deelnemen aan de collectieve inspanning. We zijn in contact met de autoriteiten en we zullen de komende uren, de komende dagen bekijken hoe we alles samen onze hulp kunnen bieden op verschillende manieren aan de Luikse regio naargelang de noden en mogelijkheden.”

The Athletic: “Saudi-Arabië wil samen met Italië WK 2030 organiseren”

Volgens de Britse sportwebsite The Athletic zou Saudi-Arabië in 2030 het WK voetbal willen organiseren. De staat uit het Midden-Oosten is daarvoor nog op zoek naar een co-organisator. Egypte en Marokko zouden een optie zijn, al moeten die landen nog erg fors investeren in hun infrastructuur. Vandaar zouden de Saudi’s ook naar Italië kijken als mede-gastland. Een samenwerking die op het eerste zicht de wenkbrauwen doet fronsen, al onderhouden beide landen nauwe banden op sportief vlak. Zo wordt de Italiaanse supercup in januari in Saudi-Arabië gespeeld.

Italiaans bondsvoorzitter Gabriele Gravina gaf gisteren al aan in de toekomst een groot toernooi te willen organiseren: “We evalueren een Italiaanse kandidatuur voor het EK 2028 of het WK 2030. Laat ons eerst aan het Europees kampioenschap denken en dan aan het andere.” Ook Italië zou op infrastructureel vlak nog heel wat werk voor de boeg hebben, volgens Gravina.

Lex Immers (ex-Club Brugge) stopt met voetballen

Lex Immers heeft op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. De Nederlandse middenvelder, die in het voorjaar van 2017 zes maanden voor Club Brugge uitkwam, was het voorbije seizoen in de Nederlandse tweede klasse actief bij NAC. Hij had in Breda nog een contract voor volgend seizoen. Eerder kwam hij ook uit voor ADO Den Haag, Feyenoord en Cardiff City.

“Het laatste half jaar bij NAC had ik al twijfel of ik dat laatste jaar, waarvoor ik had getekend, er nog aan zou plakken of zou stoppen”, zei Immers in een reactie aan De Telegraaf. “Dan speelt het mee of je gaat promoveren. Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, dat is nogal een verschil. Toen we het in de finale van de play-offs niet haalden, dacht ik al dat het een mooi moment was om te zeggen dat het genoeg is geweest. Ik had ook vaker kleine blessures, die ik vroeger nooit had.”

Zijn half jaar bij Club Brugge werd geen overdonderend succes. Immers speelde tien duels voor blauw-zwart, waarin hij één keer scoorde. Club werd dat seizoen vicekampioen. Na het seizoen werd zijn contract ontbonden en keerde hij om persoonlijke redenen terug naar Nederland.

Voorzitter Benfica weg door onderzoek naar belastingfraude

De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt.

Luis Filipe Vieira, die de club van Rode Duivel Jan Vertonghen al achttien jaar leidde, liet in twee brieven aan de voorzitter van de raad van bestuur weten dat hij niet langer in de positie zit waarin hij zijn taken goed kan uitvoeren, meldde de Portugese zender RTP.

Vieira was op 7 juli opgepakt voor ondervraging over deals die bij elkaar meer dan 100 miljoen euro waard zijn. De rechtbank oordeelde drie dagen later dat hij onder huisarrest werd geplaatst in afwachting van het betalen van 3 miljoen euro aan borg en liet hem zijn paspoort inleveren

