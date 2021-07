Football Talk. KV Kortrijk verliest met het kleinste verschil van Valenciennes

KV Kortrijk moet het onderspit delven tegen Valenciennes

KV Kortrijk heeft met 0-1 verloren - achter gesloten deuren - tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Kristof D’Haene kwam terug uit blessure, maar de linksachter viel in de opwarming opnieuw uit. De jonge Verkerken kreeg zo andermaal zijn kans. Na amper vijf minuten spelen, kreeg Chevalier een reuzenkans op de openingsgoal, maar hij profiteerde niet van het mistasten in de Franse verdediging. Uit het niets kwam Valenciennes op voorsprong. Fixelles verspeelde knullig de bal en Boutoutaou nam het cadeautje met plezier aan. Chevalier kreeg net voor de rust een unieke mogelijkheid op de gelijkmaker - na een heerlijk balletje van Fixelles -, maar de spits van KVK kon andermaal niet voldoende afdrukken.

In de tweede periode was Valenciennes - in tegenstelling tot de eerste helft -, wel de betere ploeg en waren ze enkele keren gevaarlijk. De vinnige Moreno was de beste man op het veld bij de Kerels en kwam het dichtst bij de gelijkmaker. Naast de nederlaag, was ook het uitvallen van Sainsbury een domper. KVK had geen vervangers meer en moest zo nog tien minuten met een man minder spelen.