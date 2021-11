Football Talk. KV Kortrijk en Standard vinden akkoord omtrent overgang Elsner - KV Mechelen-aanvaller Mrabti opgeroepen bij Zweden

Buitenlands voetbal Fabrice N’Sakala (ex-RSCA) doet zijn verhaal nadat hij op veld in elkaar zakte: “Alsof ik werd gewurgd”

Op 21 augustus schrok de voetbalwereld op. Fabrice N’Sakala (31), tussen 2013 en 2017 in een shirt van Anderlecht, zakte in de Turkse competitie plots in elkaar. Ruim twee maanden later weet de vleugelverdediger nog steeds niet wat hem overkwam. “Misschien verwaarlozen we onze gezondheid? We hebben niet allemaal het lichaam van Ronaldo”, vertelt hij bij La Dernière Heure.

