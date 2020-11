Football Talk. Kroaat Marcelo Brozovic test positief op coronavirus

Football Talk Football Talk. Nuytinck (ex-Anderlecht) langer bij Udinese - Inter en Chili kibbelen om Sanchez

13 november Verdediger Bram Nuytinck heeft zijn contract bij het Italiaanse Udinese verlengd. De 30-jarige Nederlander is nu tot de zomer van 2023 aan de huidige voorlaatste in de Serie A verbonden. Udinese nam Nuytinck in 2017 over van RSC Anderlecht, waarvan hij de kleuren vijf jaar lang verdedigde (2012-2017). Voordien speelde hij voor zijn jeugdclub NEC Nijmegen (2009-2012).