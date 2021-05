Football Talk. Krmencik grote bekerheld in Griekenland - Parma, met Dierckx en Busi, verlaat Serie A met pijnlijke nederlaag

Club Brugge-huurling Krmencik schenkt PAOK Griekse bekerwinst

PAOK Saloniki heeft zaterdag de Griekse voetbalbeker op zak gestoken. In de finale in Athene won PAOK met 2-1 van kampioen Olympiakos. De club uit Piraeus mist zo een tweede dubbel titel-beker op een rij. Voor PAOK scoorde Club Brugge-huurling Michael Krmencik in de slotminuut de winning goal.

Eerder had Vierinha (36.) PAOK op voorsprong gebracht, maar kon M’Vila (50.) gelijkmaken voor Olympiakos. Krmencik viel na 81 minuten in bij PAOK en besliste de partij negen minuten later met een rake knal in de linkerbenedenhoek. De Brusselse Marokkaan Omar El Kaddouri bleef op de bank bij PAOK.

Het is voor het team uit Thessaloniki de achtste bekerwinst in de clubgeschiedenis.

Parma, met Dierckx en Busi, verlaat Serie A met pijnlijke nederlaag

Parma, dat al tot degradatie was veroordeeld, kon op de laatste speeldag van de Serie A ook niet winnen tegen Sampdoria, het verloor met 3-0 in Genua. Bij Parma stonden Maxime Busi en Daan Dierckx in de basis. Sampdoria kon al twee keer scoren in de eerste helft via Fabio Quagliarella (20.) en Omar Colley (44.), de oud-verdediger van Racing Genk. In minuut 64 legde Manolo Gabbiadini de 3-0-eindstand vast. Parma zakt als 20e en laatste naar de Serie B. Sampdoria sluit zijn seizoen af als negende.

Genoa heeft op de laatste speeldag gewonnen in en tegen Cagliari met 0-1. Beide teams hadden niets meer te winnen of te verliezen in de competitie. Bij Cagliari werd Nainggolan na tien minuten vervangen met een blessure. Het enige doelpunt in de wedstrijd werd gescoord door Eldor Shomurodov (15.). Valon Behrami werd in minuut 83 nog van het veld gestuurd met een tweede gele kaart. Cagliari staat door de nederlaag voorlopig 16e. Genoa klimt voorlopig naar de 11e plaats. Zondag staan er nog zeven wedstrijden op de agenda in de Serie A.

Thomas Vermaelen lijdt nederlaag met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen heeft zaterdag in de Japanse competitie met zijn team Vissel Kobe een 2-0 nederlaag geleden op het veld van Urawa Red Diamonds. De thuisploeg scoorde twee keer na de rust, via Tatsuya Tanaka en de Deen Kasper Junker. Vermaelen speelde centraal achterin de volledige wedstrijd.

Voor Vissel Kobe, zevende voor aanvang van de speeldag met 24 punten, was het de derde nederlaag in vijftien competitiewedstrijden.

Nathan Fuakala trekt naar Deinze

De 20-jarige Nathan Fuakala verlaat kampioen Club Brugge, waar hij einde contract is, en maakt de overstap naar KMSK Deinze in 1B. De jongeling werd drie jaar geleden door blauw-zwart overgenomen van de Franse tweedeklasser Valenciennes. De centrale verdediger werd vorig seizoen uitgespeeld bij de beloftenploeg van Club Brugge, Club NXT.

“Nathan is een jonge speler met een mooi profiel en heel wat potentieel om verder door te groeien. Ik ben zeker dat de neutrale voetballiefhebber snel overtuigd is van zijn kunnen. Het is aan hem en aan ons om hem hier verder te laten ontplooien”, meldt coach Wim De Decker van KMSK Deinze. “Vooral de ambitie van KMSK Deinze sprak me geweldig aan en overtuigde me om samen een mooi sportief verhaal te schrijven”, aldus Fuakala, die een contract voor twee seizoenen met optie ondertekende.

Russen zijn klaar om EK-duels, waaronder twee van België, te organiseren

Rusland zegt klaar te zijn om in juni het EK voetbal te ontvangen in Sint-Petersburg. Onder meer de Rode Duivels spelen er twee groepsduels. Hoewel het aantal coronabesmettingen er sinds deze week opnieuw in de lift zit, is er volgens de directeur van het lokale organisatiecomité geen reden tot bezorgdheid. “We zijn zeker dat we alle veiligheidsmaatregelen hebben getroffen in de strijd tegen covid-19. We hebben geen schrik”, verklaarde Alexeï Sorokine zaterdag tijdens een persbezoek.

In Sint-Petersburg worden zes groepsmatchen gespeeld, waaronder België-Rusland (12 juni) en Finland-België (21 juni).

De organisatoren bevestigden zaterdag dat de stadioncapaciteit tot 50 procent wordt beperkt en supporters een negatieve coronatest zullen moeten voorleggen. Daarnaast zal mondmaskerplicht gelden in de tribunes. Toeschouwers met een kaartje (Fan-Id) zullen Rusland binnen mogen zonder visum om de wedstrijden te kunnen bijwonen.

De voorbije dagen ging het in Sint-Petersburg opnieuw de slechte kant uit wat betreft het aantal coronabesmettingen. Vrijdag en zaterdag liep de teller op tot meer dan 800 positieve testen, een cijfer dat niet meer werd gehaald sinds eind maart.

Oud-doelman Arnau (ex-Barcelona) is op 46-jarige leeftijd overleden

De Spaanse oud-doelman Francesc Arnau is op 46-jarige leeftijd overleden. Arnau speelde voor FC Barcelona en Malaga. Hij werkte sinds eind 2019 als technisch directeur bij de Spaanse tweedeklasser Real Oviedo.

Arnau werd opgeleid in de jeugd van Barcelona. De Britse trainer Bobby Robson liet de doelman in 1996 debuteren in de Catalaanse hoofdmacht. Arnau fungeerde tot 2001 vooral als reservekeeper achter onder anderen de Nederlander Ruud Hesp en de Spanjaard Pepe Reina. De Spaanse jeugdinternational speelde desondanks enkele tientallen wedstrijden in de hoofdmacht en werd in 1999 met Barcelona landskampioen. Tussen 2001 en 2011 kwam hij uit voor Malaga.

Het is onduidelijk waaraan Arnau is overleden. “We betreuren ten zeerste de dood van Francesc Arnau”, meldt Barcelona. “Rust in vrede.” Ook onder meer Malaga en Real Madrid betuigen hun medeleven.

