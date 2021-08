FOOTBALL TALK. KRC Genk gaat van start met uitduel tegen Rapid Wenen, Antwerp trekt naar Olympiakos

In groep H is op de tweede speeldag een thuismatch tegen Dinamo Zagreb voorzien voor Genk. De aftrap wordt op 30 september om 21u gegeven. Op 21 oktober (21u) gaan de Limburgers op bezoek bij West Ham United, dat twee weken later om 18u45 te gast is in de Cegeka Arena. De uitmatch tegen Dinamo Zagreb staat op 25 november (18u45) op het programma. Op de slotspeeldag (9/12, 21u) ontvangt Genk Rapid Wenen.

Na de opener tegen Olympiakos treft Antwerp op 30 september (18u45) Eintracht Frankfurt op de Bosuil. Op de derde speeldag in groep D volgt een uitduel tegen Fenerbahçe, de match wordt op 21 oktober om 18u45 op gang getrapt. Twee weken nadien spelen de Turken om 21u bij Antwerp. Op 25 november (21u) komt The Great Old op verplaatsing in actie bij Frankfurt. Het team van Brian Priske sluit de groepsfase op 9 december (18u45) voor eigen supporters af tegen Olympiakos.

De groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. De nummers twee nemen het om een plaats bij de laatste zestien op tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League. De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats in de achtste finales op tegen een runner-up.

