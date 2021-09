Football Talk. Kouamé riskeert één speeldag schorsing - Haaland wellicht nog out tegen Sporting - Nuhu tot 2025 bij Eupen

Kouamé (Anderlecht) riskeert een speeldag effectieve schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag aan Anderlecht-spits Christian Kouamé een schorsing van twee speeldagen (waarvan één effectief) en een boete van 1.500 euro voorgesteld als minnelijke schikking.

De Ivoriaan van RSCA werd zondag in Oostende (2-2) rechtstreeks uitgesloten, nadat hij in een duel naast het leer had getrapt en met studs vooruit op de knie van KVO-verdediger Jäkel was terechtgekomen.

De bondsprocureur ziet weliswaar verzachtende omstandigheden. “Het is geen doelbewuste overtreding en dus klasseert het Bondsparket de fout lager in de indicatieve tabel. Kouamé gaat ontegensprekelijk voor de bal, maar komt een fractie van een seconde te laat. De intensiteit is vrij laag”, klinkt het in de bondsactie. De Ivoriaan, die nog maar pas in België voetbalt, beschikt ook nog over een blanco strafblad.

Vrijspraak was voor de bondsprocureur geen optie. “Het staat namelijk onomstotelijk vast dat de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in gevaar werd gebracht. Dat is hét criterium in dit dossier dat een disciplinaire schorsing rechtvaardigt.” Als RSCA het strafvoorstel aanvaardt, mist Kouamé zondag de topper tegen Club Brugge.

Volledig scherm © BELGA

Juventus mist aanvallers Morata en Dybala tegen Chelsea

Juventus moet het woensdagavond in zijn tweede groepswedstrijd van de Champions League, thuis tegen Chelsea, zonder aanvallers Alvaro Morata en Paulo Dybala stellen. Het duo is door blessures out tot na de interlandbreak, zo bevestigt de Oude Dame maandag op de clubwebsite.

Morata en Dybala moesten afgelopen weekend tegen Sampdoria (3-2 winst) allebei naar de kant. Morata heeft een hamstringletsel in de rechterdij. Dybala, die tegen Sampdoria na tien minuten de score opende maar daarna snel gewisseld werd, sukkelt met de linkerdij.

Juventus begon zijn poule met een 0-3 zege bij het Zweedse Malmo. Chelsea won dankzij een goal van Romelu Lukaku met 1-0 van Zenit.

Morata en Dybala ontbreken zaterdag eveneens in de competitiederby tegen Torino.

Volledig scherm Dybala is er niet bij tegen Chelsea. © Photo News

Dortmund-coach Rose vreest dat Haaland niet tijdig fit is voor duel met Sporting

Borussia Dortmund-spits Erling Haaland sukkelt nog steeds met spierproblemen en zal hoogstwaarschijnlijk dinsdag niet kunnen spelen in de Champions League-thuiswedstrijd tegen Sporting Lissabon. Dat heeft coach Marco Rose maandag verklaard.

“Hij heeft echt nog pijn”, vertelde Rose, die verder liet optekenen dat de rentree van aanvoerder Marco Reus (knie) evenmin op til is.

Zonder Reus en Haaland, die dit seizoen al elf goals maakte in acht wedstrijden, verloor Dortmund zaterdag in de Bundesliga met 1-0 van Borussia Mönchengladbach.

Volgens Rose is er een mirakel nodig om Haaland dinsdag aan de aftrap te krijgen. Maar de coach koestert nog wat hoop. “Ik vertrouw hem”, zei hij. “Als hij goed eet, slaapt en recupereert, dan kan het misschien sneller gaan dan verwacht.”

Op de eerste speeldag in Champions League-groep C won Dortmund met 1-2 bij Besiktas. Sporting kreeg een 1-5 pandoering van Ajax.

Volledig scherm Geen Erling Haaland tegen Sporting. © EPA

Duel met Atlético Madrid komt te vroeg voor Ibrahimovic (AC Milan)

Zlatan Ibrahimovic, die dit seizoen vanwege blessureleed nog maar 30 minuten speelde voor AC Milan, komt normaal gezien niet in aanmerking voor de Champions League-thuiswedstrijd van dinsdag tegen Atlético Madrid. Dat heeft coach Stefano Pioli maandag verklaard op een persconferentie.

De bijna 40-jarige Zweed vierde medio september zijn rentree in een duel met Lazio, nadat hij vier maanden aan de kant had gestaan vanwege een knieblessure. Die blessure verhinderde zijn deelname aan het EK. Maar daarna kreeg de spits last aan de achillespees.

AC Milan recupereert vermoedelijk wel verdediger Simon Kjaer (dij) en rechtsachter Alessandro Florenzi (knie), die afgelopen weekend ontbraken tegen Spezia (1-2 zege). “Voor Kjaer en Florenzi zijn de trainingen van deze namiddag en morgenvroeg heel belangrijk”, aldus Pioli. “Wat de andere geblesseerden betreft, acht ik het waarschijnlijk dat ze na de interlandbreak in oktober terugkeren.”

Op de eerste speeldag in Champions League-groep B verloor AC Milan met 3-2 van Liverpool. Atlético Madrid speelde in eigen stadion 0-0 gelijk tegen Porto.

Volledig scherm © REUTERS

Nuhu langer bij Eupen

AS Eupen heeft het contract van Isaac Nuhu verlengd tot 2025. De Ghanees, die deze week 20 wordt, stond de voorbije drie wedstrijden — als vervanger van Julien Ngoy (gescheurde kruisbanden) — in de basis en werd zaterdag op Beerschot man van de match. Nuhu werd opgeleid door de Senegalese antenne van het Qatarese Aspire Zone Foundation, vanwaar hij in de zomer van 2020 door de club uit Ostbelgien werd overgenomen. Hij is snel en balvaardig en komt zowel op de flank als in het centrum als tweede spits aan zijn trekken. (AR)

Volledig scherm Isaac Nuhu. © Photo News