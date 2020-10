Football Talk. Kort debuut voor Mirallas: uitgesloten na 28 minuten - Seraing op kop in 1B

Kort debuut voor Mirallas: uitgesloten na 28 minuten

Een debuut van 28 minuten. Kevin Mirallas mocht bij zijn eerste match voor Gaziantep in Turkije al voor het halfuur gaan douchen. Eerst geel, vervolgens een tweede gele kaart twee minuten later. Twee keer voor licht duw- en trekwerk met zijn tegenstander. Volgend weekend zit hij meteen een schorsingsdag uit. Mirallas (33) tekende pas begin oktober in Turkije. Hij kreeg geen nieuw contract bij Antwerp.

Volledig scherm Kevin Mirallas. © Gaziantep

Bornauw en Keulen pakken eerste punt van het seizoen tegen Frankfurt

Sebastiaan Bornauw en Keulen hebben op de vierde speeldag van de Bundesliga Eintracht Frankfurt op een 1-1 gelijkspel gehouden in eigen huis. Net zoals in de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ivoorkust liet Bornauw zich opmerken met een penaltyfout. André Silva zette zich vlak voor de rust achter de bal en bracht Frankfurt op 0-1 (45.+2). Na de pauze wist Ondrej Duda de score terug op gelijke hoogte te brengen voor de thuisploeg (52.). Het gelijkspel betekent het eerste punt voor Keulen, dat zijn eerste drie wedstrijden in de Bundesliga telkens verloor.

Volledig scherm Sebastiaan Bornauw. © Photo News

Seraing blijft leider na 3-4 zege op RWDM

Seraing heeft op de zevende speeldag in de 1B Pro League met 3-4 gewonnen na een spektakelstuk op het veld van RWDM. In een knotsgekke eerste helft hadden de bezoekers uit Luik al een 2-0 achterstand omgezet in een 2-3 voorsprong. Rommens (18.) en Rocha (20.) hadden de thuisploeg op een 2-0 voorsprong gezet, maar topschutter Georges Mikautadze (23. en 38.) en Al Badaoui (30.) zorgden voor een 2-3 ruststand.

Vlak na de pauze viel de competitieleider met een man minder en kwam RWDM in de daaropvolgende strafschop langszij. Rommens tekende zo voor zijn tweede treffer van de namiddag. Ondanks de manmindersituatie zorgde Bernier na 67 minuten toch nog voor de winnende treffer. Met 15 op 21 blijft Seraing al zeker aan de leiding. Eerste achtervolger Union volgt op vier punten, maar speelt zondagavond de slotwedstrijd van de speeldag nog op bezoek bij Lierse. RWDM is met zes punten op twee na laatste.

Volledig scherm © BELGA

Batshuayi en Trossard spelen gelijk in Premier League

Michy Batshuayi en Leandro Trossard hebben zondag in een onderling duel de punten gedeeld op de vijfde speeldag in de Premier League. Crystal Palace en Brighton moesten tevreden zijn met een 1-1 score. Een trekfout op Batshuayi, die 83 minuten op het veld stond, leidde het eerste doelpunt van de wedstrijd in. Crystal Palace kreeg een penalty toegewezen en Wilfried Zaha liet de kans vanop de stip niet liggen (19.). Trossard werd na 78 minuten naar de kant gehaald en zag zijn ploeg in het slot van de wedstrijd nog op gelijke hoogte komen via een doelpunt van Alexis Mac Allister (90.). Ook Christian Benteke mocht na 88 minuten even zijn opwachting maken bij de thuisploeg als invaller.

Volledig scherm © AFP

Denayer wint met Lyon van Straatsburg

Olympique Lyon, met Jason Denayer 90 minuten op het veld, heeft met 2-3 gewonnen bij Straatsburg op de zevende speeldag in de Ligue 1. Tino Kadewere opende de score voor de bezoekers in de 12e minuut. Dankzij twee treffers van Karl Toko Ekambi (25., 42.) liep Lyon uit tot 0-3. Bij de drie goals van Lyon was Memphis Depay telkens de aangever. Vlak voor rust milderde Habib Diallo (44.) voor de thuisploeg, die in de tweede helft nog raak trof via Jean-Eudes Aholou (55.). Bij Straatsburg ontbreekt Matz Sels nog steeds, nadat hij afgelopen zomer zijn linkerachillespees afscheurde. Dankzij de zege klimt Lyon voorlopig naar de zevende stek met tien punten, op vijf punten van leider Paris Saint-Germain. Straatsburg blijft 18e met drie punten.

Op de vijfde speeldag in de Eredivisie eindigde de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta op 1-1 in De Kuip. Ridgeciano Haps bracht Feyenoord in de 44e minuut 1-0 voor. Lennart Thy (52.) lukte de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Bij Sparta speelde Michaël Heylen de hele wedstrijd. In de stand deelt Feyenoord met 11 punten de leiding met Twente. Sparta, dat zijn tweede punt sprokkelde, is voorlaatste.

STVV fans zijn razend en willen tabula rasa

Geen fans van STVV op het Kiel, natuurlijk. Maar toch lieten ze zich horen. Op Stayen hing de Brigada Hesbania -dat is de harde kern- vlak na de match en nog voor de thuiskomst van de spelersbus een spandoek op met een opschrift dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet. “Pinto, Meekers, Tateishi, Muscat out! 6/27, Shame on You” Bij de supporters zit het trouwens al langer diep. Zij willen eigenlijk tabula rasa omdat ze zich niet meer herkennen in de club en nog nauwelijks banden hebben met het team dat ze al langer een vreemdelingenlegioen noemen zonder enige verankering in de regio. (FKS)

Volledig scherm © HLN

Willem II en Mike Trésor Ndayishimiye verliezen thuis, Casteels drawt met Wolfsburg

Willem II heeft op de vijfde speeldag van de Eredivisie met 0-3 verloren van Twente. Mike Trésor Ndayishimiye speelde de hele wedstrijd mee.

Al na twee minuten mochten de bezoekers vieren. Danilo bracht Twente op voorsprong. In de tweede helft verzekerden de doelpunten van Oosterwolde en Danilo (62.) de zege voor de ‘Tukkers’. Twente komt voorlopig aan de leiding met elf punten. Willem II staat twaalfde met vier punten.

Waalwijk heeft op de vijfde speeldag van de Eredivisie met 0-1 gewonnen op bezoek bij Heracles. Noah Fadiga begon aan de wedstrijd bij de thuisploeg. Cyril Ngonge, Anas Tahiri en Ahmed Touba deden hetzelfde bij Waalwijk. Cyril Ngonge gaf de assist voor de winnende treffer. Het enige doelpunt van de partij kwam op naam van Bakari op aangeven van Ngonge. Waalwijk wint voor het eerst dit seizoen en staat vijftiende. Heracles zakt naar de dertiende plaats met vier punten.

Op de vierde speeldag van de Duitse Bundesliga speelde doelman Koen Casteels met Wolfsburg 1-1 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach.

Volledig scherm © Photo News

De Smet, Faes en Foket gaan met Reims thuis de boot in tegen Lorient

Reims heeft zaterdag op de zevende speeldag van de Ligue 1 met 1-3 verloren van Lorient. De Belgische verdedigers bij de thuisploeg -Thibault De Smet, Wout Faes en Thomas Foket- speelden de hele wedstrijd.

De wedstrijd begon nochtans goed voor Reims na het openingsdoelpunt van Cassama (15.). In de tweede helft keerden de bezoekers de situatie helemaal om dankzij doelpunten van Hamel (61.), Wissa (64.) en ex-Kortrijkspits Moffi (80.) Cassama kroonde zich in de tweede periode nog van held tot antiheld na een domme rode kaart.

Reims bengelt op de voorlaatste plaats met twee punten. Lorient klimt een paar plaatsen naar de zestiende plaats.

Volledig scherm © AFP

Rangers tankt vertrouwen in Old Firm

Rangers heeft op de elfde speeldag in de Schotse Premiership de stadsderby op het veld van Celtic met 0-2 gewonnen. Komende week zakken ze af naar België voor het duel tegen Standard op de eerste speeldag van de groepsfase in de Europa League.

In de Old Firm achter gesloten deuren tekende Connor Goldson voor beide doelpunten. Celtic verscheen wel verzwakt aan de aftrap, nadat de afgelopen week meerdere spelers, onder wie Schots international Ryan Christie, in quarantaine moesten na risicocontacten met besmette personen.

In de stand telt Rangers nu een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Celtic, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Volledig scherm © REUTERS

Robinho is alweer weg bij Santos

Na aanhoudend protest van supporters en sponsors is het contract van de Braziliaanse aanvaller Robinho bij Santos in onderling overleg opgeschort, opdat de ex-international zich volledig kan concentreren op de rechtszaak die in Italië tegen hem loopt, zo maakte de club vrijdag bekend.

De honderdvoudig Braziliaans international (28 doelpunten) werd in 2017 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor deelname aan een groepsverkrachting in een Milanese nachtclub. Tegen die uitspraak tekende hij beroep aan. Door het contract op te schorten, kan hij zich nu ten volle concentreren op die beroepsprocedure. De voetballer zegt onschuldig te zijn. In 2009 werd hij al eens beschuldigd van verkrachting, toen hij nog voor het Engelse Manchester City speelde. In die zaak werd de 36-jarige Braziliaan later vrijgesproken.

Zo komt er dus voorlopig geen vierde passage voor Robinho bij zijn jeugdclub Santos, het team waar onder meer Pelé en Neymar naam maakten. De pocketspits zat zonder club nadat zijn contract bij het Turkse Basaksehir deze zomer afliep.

Robinho debuteerde in 2002 bij Santos. Hij werd gebombardeerd tot opvolger van Ronaldo, maar zou die verwachtingen nooit helemaal kunnen inlossen. Drie jaar later trok hij naar Real Madrid. Hij zou nadien nog twee keer worden uitgeleend aan Santos, in 2010 door Manchester City en in 2014 door AC Milan.

Op de erelijst van de Braziliaan prijken onder meer landstitels in Brazilië (2002, 2004), Spanje (2007, 2008), Italië (2011), China (2015) en Turkije (2020). Met de Seleçao won Robinho twee keer de Confederations Cup (2005, 2009) en de Copa America (2007).

Volledig scherm © AP

Slechts twee coronabesmettingen bij Montpellier

Bij de Franse subtopper Montpellier zijn geen twaalf, maar slechts twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld, zo blijkt zaterdag uit de resultaten van bijkomende tests.

Het gaat om één speler een één lid van de technische staff. Het competitieduel van zondag tegen AS Monaco op de zevende speeldag in de Ligue 1 komt zo niet in gevaar.

Vrijdag had de club nochtans twaalf positieve testen gemeld, acht spelers en vier leden van de technische staff. In tien gevallen ging het blijkbaar om vals positieve tests.

Fulham legt verdediger Kongolo vast tot medio 2024

Fulham heeft de Nederlandse verdediger Terence Kongolo definitief overgenomen van Huddersfield Town. De voormalige Feyenoorder ondertekende een contract tot medio 2024, met een optie voor nog een jaar, zo maakte de club vrijdag bekend.

Hij kwam in januari van dit jaar al op huurbasis naar de club uit Londen, maar raakte snel zwaar geblesseerd. Daardoor kwam de viervoudige international vorig seizoen niet meer in actie voor Fulham, dat promoveerde naar de Premier League.

De ploeg van trainer Scott Parker is slecht gestart op het hoogste niveau in Engeland. Fulham verloor de eerste vier competitieduels. Bij de Londense club is Kongolo ploegmaat van Aleksandar Mitrovic, Denis Odoi en Neeskens Kebano.

Volledig scherm Kongolo in duel met Bernardo Silva (City). © REUTERS

Fulham leent woelwater Anthony Knockaert uit aan tweedeklasser Nottingham Forest

Fulham leent de Frans-Belgische winger Anthony Knockaert tot begin 2021 uit aan tweedeklasser Nottingham Forest, zo maakten beide clubs vrijdag bekend.

De 28-jarige Knockaert vierde vorig seizoen met Fulham de promotie naar de Premier League. Hij was er toen op uitleenbasis van Brighton & Hove Albion aan de slag en wist met onder meer vier doelpunten en vijf assists het clubbestuur te overtuigen. Knockaert werd definitief overgenomen en ondertekende op Craven Cottage een overeenkomst tot medio 2023, met optie voor nog een jaar. Dit seizoen werd echter al snel duidelijk dat hij het bij de eersteklasser moeilijk zou krijgen, met tot nu toe enkel speelminuten in de League Cup. Uiteindelijk bood Forest een uitweg.

Anthony Knockaert was voordien sinds januari 2016 aan de slag bij Brighton en kwam er in 3,5 seizoenen tot 139 officiële duels, waarin hij 27 keer scoorde. In België is Knockaert vooral bekend omwille van zijn half seizoen bij Standard in het najaar van 2015. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Guingamp (2009-2012) en Leicester City (2012-2015).

Bij zijn ex-club Brighton is Danny Welbeck de nieuwste aanwinst. De transfermarkt is ook in Engeland al een tijdje gesloten, maar de 29-jarige voormalige international was transfervrij na zijn vertrek bij Watford. Bij de club van Rode Duivel Leandro Trossard ondertekende hij een contract tot het einde van het seizoen.

Volledig scherm © Photo News