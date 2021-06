Football Talk. Koen Casteels traint voor het eerst sinds operatie - Ondanks dreigend spandoek is Benitez nieuwe coach van Everton

Koen Casteels traint voor het eerst sinds operatie individueel bij Wolfsburg

Koen Casteels (29) heeft individueel getraind bij zijn club VfL Wolfsburg, voor het eerst sinds de doelman revalideert van een operatie aan de kuit die hij vorige maand onderging.

Casteels behoorde anderhalve maand geleden onverwacht niet tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor het EK. Daarvoor was een medische verklaring. Casteels besliste onder het mes te gaan om uit zijn kuitbeen een plaatje te laten verwijderen dat in 2019, tijdens een vorige operatie, was ingebracht.

Het afgelopen seizoen presteerde aanvoerder Casteels sterk met Wolfsburg, dat op de vierde plaats eindigde in de Bundesliga en zich verzekerde van een ticket voor de Champions League.

Benitez nieuwe coach Everton

Rafael Benitez is de nieuwe trainer van Everton. De 61-jarige Spanjaard tekende een contract voor drie jaar. Hij is de opvolger van de Italiaan Carlo Ancelotti, die naar Real Madrid trok.

De komst van Benitez valt niet bij alle supporters in goede aarde. Van 2004 tot 2010 stond de Spanjaard aan het roer bij stadsrivaal Liverpool, dat hij in 2005 naar winst in de Champions League leidde. Daarnaast was hij al bij Real Valladolid (1995-1996), Osasuna (1996), Extremadura (1997-1999), Tenerife (2000-2001), Valencia (2001-2004), Inter Milaan (2010), Chelsea (2012-2013), Napels (2013-2015), Real Madrid (2015-2016), Newcastle (2016-2019) en Dalian Yifang (2019-2021) aan de slag. In Liverpool heeft hij nog altijd een huis, naar een nieuwe woonst moet hij dus niet op zoek.

Benitez wordt de eerste man die beide clubs uit Liverpool zal trainen sinds William Edward Barclay. Die ging bij Liverpool; aan de slag in... 1892, nadat hij eerder Everton onder zijn hoede had gehad.

“Ik ben heel blij met deze nieuwe job”, zegt Benitez op de de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik geloof in de toekomst van deze club, ben onder de indruk van de ambitie die het bestuur toont. Ze willen deze historische club naar nieuwe successen leiden en ik ben ben vastbesloten daar een grote rol in te spelen. Ik wil deze grote club helpen zijn ambities waar te maken.”

In zijn periode bij Liverpool had Benitez Everton nog een “kleine club” genoemd. Dat zijn de fans niet vergeten. Afgelopen maandag hing er in de buurt van de woning van Benítez een spandoek met de dreigende tekst: “We weten waar je woont. Teken niet.”

Leicester City versterkt zich met Patson Daka

Leicester City, het team van Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne, heeft woensdag de komst van aanvaller Patson Daka aangekondigd. Hij ondertekende bij de Foxes een contract voor vijf seizoenen. De 22-jarige Zambiaan komt over van Red Bull Salzburg, dat zo’n dertig miljoen euro zou vangen.

Daka kwam in juli 2017 toe bij Salzburg. Hij kwam er sindsdien tot 68 goals en 27 assists in 125 officiële matchen. Racing Genk en Club Brugge hebben geen goede herinneringen aan de snelle Zambiaan. In de Champions League trof hij in november 2019 een keer raak tegen Racing Genk, negen maanden eerder was hij in de Europa League twee maal trefzeker tegen Club Brugge.

Leicester City beëindigde de Premier League vorig seizoen als vijfde en komt zo komend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.

Union haalt met Italiaan Paolucci zesde zomeraanwinst

Promovendus Union blijft zich versterken voor volgend seizoen. Woensdag kondigden de Brusselaars de komst van Lorenzo Paolucci, een 24-jarige verdedigende middenvelder, aan.

Paolucci komt over van de Italiaanse tweedeklasser Reggina, dat hem het voorbije seizoen uitleende aan derdeklasser Monopoli. Daar scoorde hij drie keer en gaf hij 10 assists. Hij ondertekende in het Joseph Mariënstadion een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

Union trok eerder al verdedigers Khetag Kochiev (Alania Vladikavkaz), Bart Nieuwkoop (Feyenoord) en Matthew Sorinola (MK Dons) en middenvelders Marcel Lewis (Chelsea) en Amine Lazare (Charleroi) aan. De huurovereenkomst met Lucas Pirard (Waasland-Beveren) werd omgezet in een definitief contract.

Metz en Seraing eren Jules Bocandé met Academie

FC Seraing schakelt een versnelling hoger wat de infrastructuur betreft. Twee oefenvelden, waarvan één in kunstgras, werden heraangelegd en er wordt werk gemaakt van een Académie Jules Bocandé. Het project dateert van 2018 — de Metallo’s speelden toen nog in eerste klasse amateur — en de plannen van ontwerpers Pierre Maes & Associés werden deze week door de stad goedgekeurd. Indien alles naar wens verloopt, zullen de werken in juli 2022 voltooid zijn.

Jules Bocandé is een cultfiguur bij FC Metz en FC Seraing, de club waarmee hij in onze eerste klasse van 1982 tot 1984 op het voorplan trad. De Senegalese spits was toen op de Pairay ploegmaat van ex-Rode Duivel Nico Claesen, Patrick Gorez en de Peruviaan Juan Oblitas, onder leiding van Georges Heylens. Daarna werd hij met FC Metz topschutter in de Ligue 1, zette zijn carrière in Frankrijk verder bij PSG, OGC Nice en Racing Lens en sloot af in 1992-1993 bij Eendracht Aalst als teamgenoot van Gilles De Bilde en de Australiër Eddie Krncevic, ex-spits van Anderlecht van wie de naam door zijn toenmalige coach bij paars-wit, Raymond Goethals, steevast verbasterd werd in ‘Krunkelvis’.

Jules Bocandé was veertien jaar vaste waarde van de Senegalese nationale ploeg en in 1994-1995 bondscoach. Hij overleed in Metz op 7 mei 2012 op 53-jarige leeftijd tijdens een heelkundige ingreep, nadat hij enkele maanden eerder door een hersenletsel was getroffen. (AR)