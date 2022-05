Football Talk. Kleinzoon Paul Van Himst tekent eerste profcontract bij Anderlecht - Jongste Mbamba ruilt Club voor Lille

Club ziet Lucas Mbamba naar Lille trekken

Lucas Mbamba (15) trekt de deur van Club Brugge achter zich dicht. De jongere broer van Noah Mbamba maakt de overstap naar het Franse Lille. Beide broers ruilden in de zomer van 2020 Genk in voor de jeugd van blauw-zwart. Mbamba - een centrale middenvelder - kwam ook al uit voor de Belgische U16.

View this post on Instagram A post shared by Lucas-Pierre Mbamba⚔️❤️ (@lucasmbamba) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tumor verwijderd bij Timo Baumgartl

Timo Baumgartl, die dit seizoen door PSV wordt uitgeleend aan Union Berlijn, zal ook komende zaterdag ontbreken in de thuismatch tegen Bochum op de slotspeeldag in de Bundesliga. Bij een routinecontrole in het ziekenhuis werd bij de 26-jarige verdediger een gezwel in een teelbal ontdekt. De tumor is intussen met succes verwijderd. Dat melden PSV en Union Berlijn maandag.

“Baumgartl werkt deze zomer aan zijn herstel, onder andere met preventieve vervolgbehandelingen”, aldus PSV. “Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg”, vertelt de Duitser. “Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden. Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel.”

Baumgartl, die sinds eind april aan de kant staat, speelde dit seizoen 25 wedstrijden in de Bundesliga. Met nog een speeldag voor de boeg is Union Berlijn met 54 punten knap zesde, op één punt van nummer vijf Freiburg.

Volledig scherm Timo Baumgartl © AFP

Kleinzoon Paul Van Himst tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Amando Lapage heeft zijn eerste profcontract getekend tot 2024 bij RSC Anderlecht. Lapage is de kleinzoon van Paul Van Himst die uitgroeide tot een legende bij paars-wit. “Amando begon als een middenvelder aan zijn carrière, maar werd omgevormd tot een verdediger. Hij is sterk in de lucht, anticipeert goed en heeft ook een goede pass”, zegt Jean Kindermans, hoofd van het RSCA Belfius Academy.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rugblessure Van Crombrugge “niet al te ernstig”

Zoals verwacht kon Anderlecht op de Bosuil niet beschikken over Hendrik Van Crombrugge. De doelman liep een rugblessure op, maar is er donderdag in de terugmatch mogelijk weer bij.

Van Crombrugge trainde de dagen voor de confrontatie met Antwerp al niet mee. De 29-jarige keeper had last van zijn rug. Daar werd hij eind 2020 aan geopereerd, maar deze keer lijkt het niet om een zware blessure te gaan. “Het is niet al te ernstig”, zei Vincent Kompany na afloop. “Hendrik had een kleine blokkade in de rug. Je speelt dan drie matchen in een week tijd en dus moet je voorzichtig zijn. We hopen hem donderdag te recupereren. We zullen zien”, aldus Kompany, die invallersdoelman Bart Verbruggen een goede beurt zag maken.

Yari Verschaeren bleef 90 minuten op de bank. De middenvelder leek hersteld van een liesblessure, maar kende onlangs een terugval. “Het was nog iets te vroeg om Yari te brengen, maar omdat hij een belangrijke speler is voor de groep was hij er wel bij.” (BFA)

Volledig scherm © Photo News

De Bock verlengt bij Zulte Waregem

Zulte Waregem verlengt het verblijf van Laurens De Bock, einde contract bij Leeds. De aanvoerder van Essevee tekende een contract voor één seizoen met optie op een tweede. De huur van Kutesa, Doumbia en Boya wordt niet verlengd, ook Seck (einde contract) krijgt geen nieuwe verbintenis. (LUVM)

Volledig scherm © Photo News