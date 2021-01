Football Talk. Kleindienst doet bij zijn ex-ploeg wat hij bij Gent niet deed - Carrasco besmet met Covid

Delen per e-mail

Kleindienst doet wat hij bij Gent niet deed

Tim Kleindienst is meteen efficiënt geweest voor FC Heidenheim. De door AA Gent verhuurde spits - met aankoopoptie - scoorde meteen twee keer voor zijn nieuwe (en oude) club tegen Sankt Pauli (3-4 nederlaag). De Duitse spits vond de voorbije maanden voor Gent in de competitie slechts één keer de weg naar de netten. Hij maakte wel twee goals in Europa.

De Griekse spits Anastasios Bakasetas (Alanyaspor) stond in de belangstelling van AA Gent, maar hij verkoos een transfer naar Trabzonspor, dat hem dit weekend vastlegde. (RN)

Corona voor Carrasco

Yannick Carrasco vertoeft in quarantaine. De flankaanvaller van Atlético heeft bij de laatste coronatest net als ploegmaat Mario Hermoso, een Spaanse verdediger, positief getest op het virus. De club laat weten dat het duo in thuisisolement verkeert, zoals de regels van het protocol van La Liga dat voorschrijven. Atlético, de autoritaire leider in de Spaanse competitie, speelt morgen op het veld van middenmoter Cadiz. ‘Los Colchoneros’ staan zeven en tien punten voor op respectievelijk Real en Barça en hebben ook nog een match minder gespeeld.

Bossut nog twee jaar langer bij Essevee

Ook na vijftien jaar komt er geen sleet op de relatie. Sammy Bossut (35) verlengde zijn contract bij Zulte Waregem tot 2023. De doelman zit aan 419 officiële matchen voor Essevee, met 109 clean sheets. “Onze doelman plaatst, 15 jaar na zijn eerste krabbel bij Essevee, opnieuw zijn handtekening onder een nieuw contract. De doelman speelt zo nog zeker de volgende twee seizoenen aan de Gaverbeek.” Bossut kwam dit seizoen nog niet in actie. Hij viel eerst uit met een schedelbreuk, nadien koos coach Francky Dury voor Louis Bostyn onder de lat.

Brand beschadigt WK-stadion in het Braziliaanse Fortaleza

Een brand heeft zaterdag delen beschadigd van het voetbalstadion in het Braziliaanse Fortaleza, waar in 2014 WK-wedstrijden gespeeld werden. De brand zou ontstaan zijn in de persruimte van het “Castelao”. “Vijf teams van de brandweer hebben het vuur onder controle gebracht”, meldde gouverneur Camilo Santana.

Het in 1973 gebouwde Estadio Governador Placido Castelo, waar Ceara Sporting Club en Fortaleza Esporte Clube hun thuiswedstrijden spelen, werd gerenoveerd voor het WK 2014. Toen werden er in het stadion vier groepswedstrijden, een achtste- en een kwartfinale gespeeld. De Rode Duivels kwamen er niet in actie. De voorbije jaren vonden er concerten van onder meer Beyoncé, Paul McCartney en Elton John plaats.

Boete voor Tolisso (Bayern) en Cunha (Hertha) na overtreding coronaregels voor tatoeage

De Fransman Corentin Tolisso (Bayern München) en Braziliaan Matheus Cunha (Hertha) hebben van hun clubs een boete gekregen omdat ze recent een tatoeage lieten zetten en zo de strenge coronaregels van de Duitse voetballiga DFL overtraden.

Voetballers mogen in Duitsland buiten hun eigen familie geen contacten hebben. Bayern kwam er echter achter dat Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder. Het kwam de middenvelder op een boete te staan en hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim, ook omdat hij sukkelt met een spierblessure.

“We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat.”

Ook Hertha gaf Cunha een financiële sanctie, die eveneens naar een goed doel gaat. De aanvaller werd wel opgenomen in de selectie voor het duel van zaterdag met Eintracht Frankfurt.

