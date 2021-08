Football Talk. Kimmich verlengt tot 2025 bij Bayern - STVV-fans zijn het beu: “Schijt aan het beleid”

Kimmich verlengt tot 2025 bij Bayern

“Ik geloof dat mijn ontwikkeling nog niet afgerond is en ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren nog veel mogelijk is met Bayern”, zegt Kimmich, die doorgaans als verdedigende middenvelder wordt uitgespeeld. “Bovendien voelt mijn familie zich hier thuis. München is een tweede thuis geworden.” Kimmich verzamelde al 59 caps (drie doelpunten) sinds zijn debuut voor de nationale ploeg in mei 2016.

STVV-fans zijn het beu: “Schijt aan het beleid”

Slechtste start voor Beerschot in 33 jaar

Het is van 1988 geleden dat Beerschot (in eerste klasse) aan de competitie begon met vier nederlagen en een gelijkspel. Ondanks de slechtste start in 33 jaar probeerde trainer Peter Maes het positieve te benadrukken: “Hoewel we begonnen met een 1-0-achterstand en lang met tien man stonden, zijn we tot op het einde in de match gebleven. Op fysiek vlak konden we 95 minuten onze voet naast die van Club zetten. Die intensiteit miste onze ploeg in de eerste weken van de competitie, maar dat probleem lijkt ondertussen opgelost. Spijtig genoeg ging het op sommige sleutelmomenten mis. Eén was er toen Ricca geel kreeg (nadat die over de bal op het been van Soumaré trapte, red.). Op dat ogenblik had hij onherroepelijk rood moeten krijgen. Los daarvan zag ik veel dingen waar ik als coach mee verder kan.” (KDC)