Football Talk. Kiese Thelin verlaat Anderlecht alsnog - Messi en Neymar ontbreken dit weekend bij PSG tegen Clermont

Kiese Thelin alsnog weg bij Anderlecht

De wegen van Anderlecht en Isaac Kiese Thelin scheiden dan toch nog deze transferperiode. De Zweedse aanvaller trekt definitief naar Baniyas SC in de Verenigde Arabische Emiraten. De deal is op enkele punten en komma’s na rond. Eerder deze week leek Kiese Thelin nog op weg naar het Turkse Konyaspor, maar die deal sprong in laatste instantie af omdat de manager van Kiese Thelin zijn eisen opeens verhoogde. Nu werd er dus een oplossing gevonden in de Emiraten. Kiese Thelin was sinds januari 2017 een speler van Anderlecht, maar kon zich nooit doorzetten in het Lotto Park. Hij werd uitgeleend aan achtereenvolgens Waasland-Beveren, Leverkusen, Malmö en Kasimpasa. Sinds de komst van Zirkzee en Kouamé werd hij opnieuw overbodig. Kiese Thelin scoorde slechts vier doelpunten in een paars-wit shirt, waaronder dit seizoen tegen Seraing.

Volledig scherm © Photo News

PSG zonder Zuid-Amerikaanse internationals tegen Clermont

Paris Saint-Germain, dat woensdag naar Club Brugge reist voor de eerste speeldag van de Champions League, moet het zaterdag in de Ligue 1-wedstrijd tegen Clermont stellen zonder de Zuid-Amerikaanse internationals die terugkeren van de WK-kwalificaties, zoals Lionel Messi en Neymar. Dat heeft coach Mauricio Pochettino bevestigd.

Aanvaller Kylian Mbappé, die een kuitblessure opliep bij het Franse elftal, traint weer en is mogelijk beschikbaar, aldus ‘Poche’. “Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar en Messi zullen, om redenen van gezond verstand, morgen niet in de kern zitten”, verklaarde de Argentijnse coach vrijdag verder op een persconferentie.

De Italiaanse middenvelder Marco Verratti is nog out. Hij is nog steeds in behandeling voor zijn knie, klonk het bij PSG. De Spaanse verdediger Sergio Ramos wordt opnieuw gehinderd door “kuitklachten” en “zal vanaf volgende week zijn individuele trainingen op het veld hervatten”, aldus de club. Volgens de Franse krant L’Equipe is het onwaarschijnlijk dat hij volgende week de reis naar Brugge zal maken.

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

Blessurezorgen voor Priske bij Antwerp: Yusuf out

Morgenmiddag al trekt Antwerp naar Eupen op zoek naar een tweede driepunter van het seizoen. In die jacht op de overwinning moet Brian Priske echter enkele belangrijke pionnen missen. Naast de blessures van Vines (sleutelbeen) en Balikwisha en de onbeschikbaarheid van Haroun (die gisteren wel weer kon meetrainen met de groep), is ook Alhassan Yusuf onbeschikbaar voor morgen.

De controlerende middenvelder viel gisteren uit op training, vandaag wordt onderzocht hoe lang hij out is. (MVS)

Volledig scherm Alhassan Yusuf. © Photo News

Mangala staat bij Stuttgart voor terugkeer

VfB Stuttgart kan in de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt opnieuw rekenen op middenvelder Orel Mangala. De 23-jarige Belg zal na zijn langdurige spierblessure aan de dij terugkeren bij de selectie van de Bundesliga-club, maar lijkt nog geen optie voor de basiself. “We willen geen risico’s nemen”, zei VfB-coach Pellegrino Matarazzo vrijdag. “Ik heb al het gevoel dat hij een half uur kan spelen. Maar we hebben nog geen definitieve beslissing genomen.”

Mangala bleef de voorbije maanden niet gespaard van blessureleed. De middenvelder, die begin april zijn contract bij Stuttgart verlengde tot de zomer van 2024, werd een maand eerder voor het eerst door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor de Rode Duivels. Maar een hamstringblessure gooide toen roet in het eten. Het is van medio maart, tegen Hoffenheim (2-0 zege), geleden dat Mangala nog eens officieel in actie kwam voor Stuttgart. Vorig seizoen speelde hij 27 wedstrijden voor de Schwaben.

Volledig scherm © Focke Strangmann/epa POOL/dpa

Ngoy enkele weken out

Coach Stefan Krämer zal de komende vier à zes weken geen beroep kunnen doen op Julien Ngoy. In de oefenwedstrijd tegen Schalke 04 — die door de Panda’s met 1-5 werd gewonnen — viel de spits vlak voor de rust geblesseerd uit. Enkelligament geraakt, wees het medisch onderzoek achteraf uit. De spits mist al zeker tot de volgende competitiebreak de wedstrijden tegen Antwerp, Cercle, Beerschot en Genk. In Gelsenkirschen werd hij vervangen door de Ivoriaan Mamadou Koné en die noodgedwongen wissel kan worden doorgetrokken, tenzij Stefan Krämer kiest voor de jonge Isaac Nuhu, die tegen Schalke 04 drie doelpunten maakte. (AR)

Volledig scherm Julien Ngoy. © Photo News

Turkije zet bondscoach Senol Günes op straat na afstraffing tegen Nederland

Turks bondscoach Senol Günes betaalt een dure prijs voor de zware 6-1-nederlaag in Nederland van afgelopen dinsdag. De Turkse voetbalbond kondigde in een kort statement aan de samenwerking ‘in overleg’ stop te zetten. Günes stond sinds 2019 voor een tweede keer aan het roer van de Turkse nationale ploeg.

Met overwinningen tegen Noorwegen en Nederland begonnen Turkije en Günes nochtans goed aan de kwalificatiecampagne voor het WK van 2022. Maar tijdens deze interlandbreak werd die lijn niet doorgetrokken, met een gelijkspel tegen Montenegro en de afstraffing in Nederland. Op het EK eindigde Turkije na nederlagen tegen Italië, Wales en Zwitserland ook al troosteloos laatste in zijn poule met nul punten. Tijdens zijn eerste periode als bondscoach loodste de 69-jarige Günes zijn land nog naar een derde plaats op het WK van 2002.

Volledig scherm Senol Günes. © Photo News