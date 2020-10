Football Talk. Keet weg bij OHL - Benfica-voorzitter Vieira blijft aan de macht - Aanwinst Mukairu eindelijk in Anderlecht

Champions League Club speelt vanavond tegen B-ploeg: marktwaar­de basiself­tal Lazio bijna gehalveerd

28 oktober Lazio mist door coronaperikelen heel wat basisspelers tegen Club Brugge. Maar in welke mate is de Italiaanse club onthoofd? Wij vergeleken de verwachte basisploeg met het elftal van vorige week tegen Dortmund. Het verschil in marktwaarde is groot.