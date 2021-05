Football Talk. Kaminski speler van het jaar bij Blackburn

HLN SPORTCAST Witsel op het EK? Degryse en Deschacht zien het in HLN SPORTCAST somber in: “Een niet-fit­te Axel meenemen, dat mag je hem niet aandoen”

9:51 Aan onze redactie vertelde Thierry Witsel dat Axel Witsel vergevorderd zit in zijn revalidatie. “Axel mag beginnen lopen op het veld. We moeten zien hoe hij reageert.” Bondscoach Roberto Martínez maakt op 17 mei zijn EK-selectie bekend. Is Witsel erbij of niet? Ook in onze nieuwe aflevering van HLN SPORTCAST komt het onderwerp aan bod. Degryse: “Ik kan het bijna niet geloven.”