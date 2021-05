Football Talk. Kaminski speler van het jaar bij Blackburn - Lille zet belangrijke stap richting titel

Januzaj geeft belangrijke assist bij Sociedad

Real Sociedad heeft vrijdag op de 35e speeldag in La Liga met veel moeite gewonnen tegen laagvlieger Elche. Januzaj en co wonnen tegen een tienkoppig Elche met 2-0.

Sociedad leek aanvankelijk een heel makkelijke avond te gaan beleven wanneer Elche-middenvelder Guti al na elf minuten een rode kaart kreeg na een flinke tackle op het been van Andoni Gorosabel. Elche moest dus nog 80 minuten met tien verder. Sociedad had het moeilijk maar leek in minuut 29 toch op voorsprong te klimmen via Nacho Monreal, die na een slordige fase in de zestien de bal hard binnentrapte. Na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt echter afgekeurd, David Silva stond bij de opbouw een teen buitenspel.

Pas in minuut 72 klom Sociedad op voorsprong via centrale verdediger Elustondo na een goed aangesneden corner van Adnan Januzaj. In minuut 92 kon Oyarzabal de score nog verdubbelen tegen een lamgeslagen Elche. Eindstand 2-0.

Door de zege blijft Sociedad alleen vijfde. Elche blijft gedeeld voorlaatste met nog drie wedstrijden op de kalender.

Lille zet met 0-3 zege in derby tegen Lens belangrijke stap richting titel

In Frankrijk heeft Lille vrijdagavond de 36e speeldag geopend met een klinkende 0-3 zege in de derby op bezoek bij Lens.

Burak Yilmaz maakte voor rust de eerste twee doelpunten. De 35-jarige Turkse spits benutte in de 4e minuut een strafschop en scoorde in de 40e minuut opnieuw. De Canadees Jonathan David, ex-Gent, nam na een uur spelen de derde treffer voor zijn rekening.

Regerend kampioen Paris Saint-Germain kan zondag bij winst op Rennes de achterstand op Lille weer tot één punt verkleinen. Lille speelt de laatste twee competitiewedstrijden tegen Saint-Etienne (thuis) en Angers (uit).

Lyon zonder geblesseerde Denayer tegen Lorient

Jason Denayer zit niet in de selectie van Lyon voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Lorient. De Rode Duivel viel zondag uit met een enkelblessure in de 2-3 zege op Monaco.

Denayer heeft dit seizoen al 29 competitiewedstrijden gespeeld. Hij werd tegen Monaco na een half uur gewisseld, net na de openingstreffer van de Monegasken. Lyon draaide daarna de zaken om en boekte een belangrijke zege in de strijd om de Champions League-tickets. Met nog drie wedstrijden te gaan staat Lyon op de vierde plaats, één punt achter de derde plaats van Monaco, dat zich momenteel als laatste ploeg plaatst voor de Champions League van volgend seizoen.

Donderdag tijdens de persconferentie gaf Lyon-coach Rudi Garcia niet veel informatie over de blessure van Denayer. Djamel Benlamri en Melvin Bard ontbreken net als Denayer, maar Slimani is wel opgenomen in de selectie. Lyon zal ook niet kunnen rekenen op Memphis Depay, Maxence Caqueret en Marcelo. Zij zitten een schorsing uit.

Stallone Limbombe naar Lierse

In 1B heeft Lierse Kempenzonen een zesde inkomende transfer gerealiseerd. Flankaanvaller Stallone Limbombe (30) tekende voor twee seizoenen. Limbombe komt over van OH Leuven, waar hij op een zijspoor zat. Voordien speelde hij onder meer voor AA Gent, Antwerp en Oosterzonen (de voorloper van Lierse Kempenzonen). Limbombes jongere broer Maxime maakt ook deel uit van Lierses A-kern.

Jaap Stam haalt doelman Kenneth Vermeer naar Cincinnati

De Nederlandse doelman Kenneth Vermeer heeft een contract tot eind volgend jaar ondertekend bij FC Cincinnati, de club van zijn landgenoot Jaap Stam in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS), zo maakte de club bekend.

De intussen 35-jarige Vermeer was tot begin vorige maand aan de slag bij Los Angeles FC, waar zijn overeenkomst in onderling overleg werd ontbonden. Vermeer verruilde in januari 2020 Feyenoord voor Los Angeles FC en kwam vijftien keer in actie voor de club.

In het voorjaar van 2018 speelde Vermeer een half jaartje bij Club Brugge. Hij was er een tijd eerste doelman, maar viel tijdens de play-offs uit met een zware blessure. Club werd uiteindelijk ook zonder hem landskampioen.

Dit seizoen geen fans meer in Nederlandse voetbalstadions

Bij de resterende speelrondes in het Nederlandse betaalde voetbal zijn definitief geen supporters welkom. Dat is de uitkomst van het overleg dat het kabinet vrijdag voerde met de Nederlandse Voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

Het kabinet liet weten dat de juridische basis nog ontbreekt om (met toegangstests) publiek toe te laten bij publieksevenementen. De KNVB zegt zwaar teleurgesteld te zijn.

“Rondom de start van het huidige seizoen zijn in het betaald voetbal al zo’n 130 wedstrijden met beperkt publiek gespeeld. Dit leverde voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen op. Dat gold ook voor de drie Fieldlab-experimenten met publiek in de stadions”, aldus de voetbalbond. “Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaatsvinden en dankzij de placering in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd eenvoudig voldoende afstand houden. Met de recente, eenmalige pilot mochten bovendien alleen personen met een negatieve coronatest de stadions in.”

De directeuren van de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen vinden het moeilijk te begrijpen dat de overheid niets doet met die uitkomsten. “Het was naar ons idee gepast én verantwoord om het huidige seizoen met beperkt publiek af te sluiten. Het is alleen de regelgeving die nu in de weg zit. Hopelijk lukt dit nog wel na 18 mei in de nacompetitie, de play-offwedstrijden voor promotie/degradatie en voor een Europees ticket. De Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en KNVB blijven hierover in gesprek met het kabinet.”

RB Leipzig gaat door met doelman Gulacsi tot 2025

RB Leipzig heeft nog voor de duels met Borussia Dortmund het contract van zijn begeerde doelman Peter Gulacsi verlengd. De Hongaar ondertekende bij Leipzig een nieuwe verbintenis tot 2025, zo deelde de huidige nummer twee van de Bundesliga vrijdag mee.

Het oorspronkelijke contract van Gulacsi liep tot 2023, maar door een clausule in dat contract kon hij de club deze zomer verlaten. Ook Dortmund, de tegenstander van komend weekend en in de bekerfinale op 13 mei in Berlijn, toonde interesse.

“De club en ik bewandelen sinds 2015 een bijzonder parcours, van de Duitse tweede klasse tot de halve finale van de Champions League en nu ook de bekerfinale. Dat was en is een heel uitzonderlijke en succesvolle tijd en we willen die samen verderzetten”, aldus de Hongaarse keeper.

Thomas Kaminski verkozen tot Speler van het Jaar bij Blackburn Rovers

Doelman Thomas Kaminski is verkozen tot Speler van het Jaar bij zijn Engelse club Blackburn Rovers. Dat maakte de club zelf bekend via zijn officiële kanalen. In de verkiezing liet hij Adam Armstrong en Harvey Elliott achter zich.

Kaminski was dit seizoen goed voor 10 clean sheets in de 42 wedstrijden in The Championship. Vorige zomer maakte Kaminski de overstap van AA Gent naar de Engelse tweedeklasser.

Blackburn draait een vrij anoniem seizoen. Het staat op een speeldag van het einde 15e op 24 ploegen in het algemeen klassement, met 54 behaalde punten uit 45 wedstrijden.

Anderlecht geeft ook aanvaller Nassim Azaouzi profcontract

ARSC Anderlecht heeft opnieuw een jong talent een eerste profcontract gegeven. Aanvaller Nassim Azaouzi is vanaf volgend seizoen profspeler bij paars-wit en zal zich minstens tot juni 2024 verder ontwikkelen op de RSCA Belfius Academy. Dat heeft de Brusselse club vrijdag gemeld.

Nassim, geboren in 2006, is Belgisch jeugdinternational en combineert dankzij het Purple Talents-programma zijn studies met trainen op Neerpede. Aanvankelijk was hij een centrale verdediger, maar sinds de U13 ontwikkelt hij verder als diepe spits.

“Azaouzi is de aanvalsleider van de 2006-generatie die ieder seizoen eindigt als topschutter”, zegt Jean Kindermans, directeur van de jeugdopleiding. “Hij is groot en sterk, maar bezit ook een meer dan aardige techniek. Nassim is een harde werker op het veld die via ons Purple Talents-programma de verdere stappen kan zetten naar een diploma en een profcarrière.”

