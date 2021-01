Football Talk. Juventus heeft verlengingen nodig in Coppa Italia - AZ wint Nederlandse topper bij PSV

Juventus na verlengingen langs Genoa

Juventus heeft zich tegen Genoa geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia, al gebeurde dat niet zonder slag of stoot. De Oude Dame leek na nog geen halfuur voetballen al zeker van de kwalificatie na doelpunten van Kusulevski en Morata, maar Genoa kwam nog terug tot 2-2. In de verlengingen werd Juve verlost door een doelpunt van de 21-jarige Tunesiër Hamza Rafia. Juventus won uiteindelijk met 3-2. Cristiano Ronaldo viel vlak voor het einde van de reguliere speeltijd in.

Volledig scherm Hamza Rafia (midden) viert z'n winnende doelpunt. © AFP

AZ wint topper in Nederland bij PSV

AZ heeft de topper in de Eredivisie bij PSV gewonnen (1-3). De club uit Alkmaar vindt zo weer een beetje aansluiting met de beste ploegen van de ranglijst.

AZ kwam in de 31ste minuut op voorsprong door een benutte strafschop van Teun Koopmeiners. De aanvoerder van de bezoekers tekende in de 39ste minuut met een fraaie hakbal ook voor 0-2. Philipp Max verzilverde in de 59ste minuut een vrije trap voor PSV (1-2), maar Calvin Stengs besliste in de 90ste minuut de wedstrijd (1-3).

PSV houdt als derde een achterstand van een punt op leiders Ajax en Vitesse. Ajax kan donderdag tijdens de uitwedstrijd bij FC Twente profiteren van de nederlaag van PSV. AZ heeft als vijfde voorlopig 4 punten minder dan Ajax en Vitesse. Nummer vier Feyenoord kan woensdagavond tijdens het thuisduel met PEC Zwolle in punten nog gelijk komen met Ajax en Vitesse.

Volledig scherm © AFP

Dimitar Berbatov zet eerste stappen als trainer

De voormalige Bulgaarse goalgetter Dimitar Berbatov start de komende dagen als spitsentrainer bij de Bulgaarse eersteklasser Etar, zo bevestigde de club.

Volgens Etar-coach Alex Tomas wil de bijna veertigjarige Berbatov geen vergoeding voor het geleverde werk. Hij ziet het eerder als een ideale stap om ervaring op te doen. Volgens Bulgaarse media is hij al in het bezit van een trainersdiploma en maakt hij nu werk van de UEFA Pro Licence-opleiding. Etar kan alle hulp goed gebruiken, want na zestien speeldagen staan ze op de veertiende en tevens laatste plaats in de hoogste klasse.

In september 2019 zette Berbatov definitief een punt achter zijn rijkgevulde spelerscarrière. Op dat moment zat hij al meer dan een jaar zonder werkgever. “Maar als ik erover nadenk, is het nooit echt een einde, want ik zal op de een of andere manier bij het spelletje betrokken blijven”, liet hij toen al uitschijnen.

Als profspeler was Berbatov laatst actief bij Kerala Blasters in India. Bayer Leverkusen plukte de aanvaller in 2001 weg in zijn thuisland bij CSKA Sofia. In Duitsland maakte hij grote sier, waarna de Bulgaar in 2006 naar Tottenham trok. Tussen 2008 en 2012 voetbalde de goalgetter bij Manchester United, waarmee hij twee Engelse titels veroverde en het WK voor clubs won. Na passages bij Fulham, Monaco en PAOK Saloniki verliet hij Europa in 2017 voor India. Bij de nationale ploeg was hij goed voor 48 doelpunten in 78 wedstrijden.

Volledig scherm FILE PHOTO: Bulgaria's Dimitar Berbatov during their 2010 World Cup qualifying soccer match against Georgia in Tbilisi, October 15, 2008. REUTERS/David Mdzinarishvili/File Photo © REUTERS

Ex-Club-coach Garrido aan de slag bij Spaanse tweedeklasser

De Spaanse coach Juan Carlos Garrido zet zijn carrière in eigen land verder bij tweedeklasser CD Castellon. De club bevestigde de komst van de 51-jarige ex-trainer van Club Brugge woensdag.

Garrido volgt in Valencia zijn landgenoot Oscar Cano op, die maandag in gemeenschappelijk overleg vertrok. Cano coachte het team sinds eind 2018 en dwong de promotie af, maar betaalde de prijs voor de tegenvallende resultaten dit seizoen. Met 19 punten uit 21 wedstrijden staat Castellon op de 21e en voorlaatste plaats in de Segunda Division.

Juan Carlos Garrido volgde in november 2012 Georges Leekens op als coach van Club Brugge. Amper tien maanden later werd hij ontslagen en opgevolgd door Ivan Leko. De Spanjaard zat zonder club sinds zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad Casablanca in september 2020.

Volledig scherm Bart Verhaeghe, Juan Carlos Garrido en Vincent Mannaert bij de voorstelling van de Spanjaard in november 2012. © Photo News

Palmeiras is eerste finalist Copa Libertadores

Het Braziliaanse Palmeiras heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League.

Het team van de Portugese coach Abel Ferreira verloor dinsdag weliswaar de terugwedstrijd van de halve finale in Sao Paulo met 0-2 van het Argentijnse River Plate, maar het had de heenmatch in Buenos Aires met 0-3 gewonnen.

River Plate leek na doelpunten van de Paraguayaanse verdediger Robert Rojas en de Colombiaanse aanvaller Rafael Santos Borré op weg naar een spectaculaire remontada, maar het schoot net tekort. De uitsluiting van Rojas en een solide doelman Weverton hielden River Plate, dat wordt getraind door Marcelo Gallardo, van een stunt.

Voor Palmeiras wordt het de vijfde finale in de Copa Libertadores. De Brazilianen wonnen de beker nog maar een keer, in 1999. Op 30 januari staat Palmeiras in de finale in het Maracana in Rio de Janeiro tegenover het Argentijnse Boca Juniors of het Braziliaanse Santos. De heenwedstrijd in Argentinië eindigde op 0-0.

Volledig scherm © AP