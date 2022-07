Football Talk. Justitie VS deelt 92 miljoen dollar uit aan FIFA en andere voetbalbonden voor verliezen door decennialange corruptie

Justitie VS verdeelt ongeveer 92 miljoen dollar onder FIFA en andere voetbalbonden

De wereldvoetbalbond FIFA en de Amerikaanse voetbalbonden hebben van het Amerikaanse ministerie van Justitie zowat 92 miljoen dollar toegewezen gekregen voor de verliezen die ze hebben geleden door decennialange corruptie. Dat heeft het ministerie donderdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.

Het geld is afkomstig van veroordeelde voormalige bestuurders en bedrijven, die behalve de FIFA ook de Zuid-Amerikaanse bond (Conmebol) en de bond van Centraal- en Noord-Amerika (Concacaf) in de loop der jaren aanzienlijke bedragen afhandig hebben gemaakt door smeergeld te betalen en andere misdrijven te plegen. Meer dan 50 personen uit meer dan 20 landen zijn intussen veroordeeld voor het veroorzaken van schade, met name door gesjoemel met mediarechten van toernooien.

In augustus schreef het Amerikaanse ministerie van Justitie al 201 miljoen dollar over naar de FIFA Foundation. 32,2 miljoen daarvan vloeide naar een nieuw sociaal fonds beheerd door de FIFA.

In 2015 startten de Amerikaanse autoriteiten een hele reeks onderzoeken met aanklachten tegen 14 FIFA-bestuurders, waardoor de toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter noodgedwongen moest opstappen. Sindsdien zijn onder andere ook de voormalige voorzitter van de Conmebol, Juan Ángel Napout uit Paraguay, en het hoofd van de Braziliaanse voetbalbond, José Maria Marin, veroordeeld.

Italiaanse titel kan beslist worden in play-offwedstrijd

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft woensdag tijdens een vergadering in Rome een reglementswijziging goedgekeurd. Voortaan zal de titel in de Serie A beslist worden in een play-offwedstrijd indien beide ploegen eindigen op hetzelfde aantal punten.

Tot dit seizoen telden in Italië de resultaten in onderlinge duels bij een gelijk aantal punten in de eindafrekening. In de meeste andere competities is het doelsaldo bepalend. Nu komt er dus een play-off in de plaats. Indien het in de play-off na negentig minuten gelijk is, volgen er strafschoppen. Er komen geen verlengingen.

Milan pakte het voorbije seizoen zijn eerste titel in elf jaar. Het had na 38 speeldagen 86 punten, twee meer dan grote rivaal Inter.

Nieuwe fase ticketverkoop voor WK gaat van start op 5 juli

Wereldvoetbalbond FIFA heeft bekendgemaakt dat op 5 juli, volgende week dinsdag, een nieuwe fase van de ticketverkoop voor het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) van start zal gaan. De verkoop start om 11 uur op de website van de FIFA en eindigt op 16 augustus op hetzelfde uur. De derde (en laatste) verkoopfase wordt georganiseerd volgens het principe ‘first come, first serve’, en niet langer via loting. Zo gingen de voorbije twee verkoopperiodes door.

“Bij een sterke vraag zal een wachtsysteem worden opgezet”, preciseerde de FIFA. Tickets worden aangeboden in vier prijscategorieën. De vierde categorie is enkel voor inwoners van Qatar. Elke koper kan maximaal zes tickets per wedstrijd boeken en maximaal zestig voor het hele WK.

Tot dusver werden 1,8 miljoen tickets verkocht. In totaal zijn er 3 miljoen tickets beschikbaar (2 miljoen voor verkoop, 1 miljoen voor de FIFA en haar partners). Begin deze maand werd nog duidelijk dat de Belgische fans momenteel niet stormlopen voor WK-tickets.

Charleroi verlengt contract van Anthony Descotte tot 2026

Jeugdinternational Anthony Descotte (18) heeft zijn contract bij Sporting Charleroi verlengd tot 2026. Descotte is een centrumspits die sinds vorig seizoen volwaardig lid is van de A-kern en deelnam aan twaalf wedstrijden waarvan één als titularis. Klaar om de aanval van de Carolo’s te dragen is hij nog niet. Reden waarom coach Edward Still in de eerste plaats aandringt op de komst van een al rijpere spits. Afgevaardigde beheerder Mehdi Bayat praatte in dat verband met Julien Ngoy, maar de transfervrije ex-aanvaller van AS Eupen verkoos KV Mechelen. (AR)

Ajax verslaat SV Meppen in eerste duel onder leiding Schreuder

Ajax heeft het eerste duel onder leiding van de nieuwe hoofdcoach Alfred Schreuder, die eind vorig seizoen werd weggeplukt bij Club Brugge, gewonnen. In Oldenzaal wonnen de Amsterdammers dinsdag in een oefenwedstrijd met 3-0 van SV Meppen, dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland. Voor Ajax scoorden de aanvallers Christian Rasmussen en Sontje Hansen (2) al in de eerste helft.

Ajax begon deels met jonge, onervaren spelers, maar ook onder anderen doelman Maarten Stekelenburg, verdedigers Sean Klaiber en Lisandro Magallán en Mohamed Ihattaren stonden aan de aftrap. De internationals waren er niet bij, zij sluiten later in de voorbereiding aan.

Aan het begin van de tweede helft stuurde Schreuder veel nieuwe, nog minder ervaren spelers het veld in. Ihattaren, die bij Ajax de kans krijgt om weer fitter te worden na een periode van overgewicht, ging na ongeveer een uur naar de kant.

Ajax is sinds maandag op trainingskamp in De Lutte. De Amsterdammers spelen zaterdag 6 augustus de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Fortuna Sittard is die dag de opponent.

Adviseur Petr Cech verlaat Chelsea

Clubicoon Petr Cech verlaat Chelsea. Dat maakte de Londense club maandag bekend. De Tsjech was de voorbije drie jaar in een adviserende rol aan de slag bij de Blues. Hij kiest er zelf voor om een stap opzij te zetten.

Cech was als technisch en performance adviseur een link tussen de A-ploeg en de jeugdopleiding van de club. “Met de nieuwe eigenaars is het het ideale moment om een stap opzij te zetten”, legde hij zelf uit op de clubwebsite. “Ik ben blij dat Chelsea er zo goed voor staat met de nieuwe eigenaars. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst succes volgt, op en naast het veld.”

De veertigjarige Cech was als speler tussen 2004 en 2015 actief voor Chelsea. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan tussen 2015 en 2019 bij Arsenal en ging vervolgens opnieuw bij de Blues in dienst. In oktober 2020, in volle coronacrisis, werd hij nog even bij de selectie gehaald als ‘emergency keeper’. Voor de A-ploeg kwam hij niet meer in actie, hij speelde wel nog een duel voor de U23.

UEFA-baas Ceferin pareert kritiek op bomvolle voetbalkalender

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zo zijn mening over de (kritiek op de) propvolle voetbalkalender. In een gesprek met ‘La Gazzetta dello Sport’ pareert hij de kritiek van onder meer enkele toptrainers op het drukke schema. “Minder spelen betekent lagere lonen.”

Onder anderen Noël le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), en Liverpool-coach Jürgen Klopp hebben zich eerder kritisch uitgesproken over het helse wedstrijdschema dat de voetballers eind vorig seizoen moesten afwerken. Zo speelden de Rode Duivels nog vier matchen in de Nations League.

Ceferin is niet opgezet met de kritiek. “Het is makkelijk om altijd de UEFA en de FIFA aan te vallen”, zegt de 54-jarige Sloveen. “Eigenlijk is het simpel. Als je minder speelt, gaan de lonen omlaag. Arbeiders die voor 1.000 euro per maand in fabriek werken: zij hebben het recht om te klagen.”

Amadou Keita verlengt bij Eupen

De Guineeër Amadou Keita (20) heeft zijn contract bij AS Eupen verlengd tot 2023. De centrale middenvelder, die al van kinds af aan in België vertoeft, maakt sinds 2019 deel uit van de brede A-kern, behoorde vorig seizoen zes keer tot de wedstrijdkern, maar kwam slechts één keer in actie. Dat gebeurde op 16 januari van dit jaar tegen Cercle Brugge, toen de club overstelpt werd door Covid-besmettingen. Amadou is de vier jaar oudere broer van aanvaller Mamadou Keita, die eerder deze maand tot 2025 werd vastgelegd. (AR)

KV Kortrijk speelt galawedstrijd tegen Utrecht

KV Kortrijk vertrekt morgen op stage naar het Nederlandse Burgh-Haamstede. Om de stage af te sluiten, oefenen de Kerels zaterdag tegen Dordrecht. Op 16 juli wordt er een galawedstrijd tegen FC Utrecht gespeeld. (IVDA)

