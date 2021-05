Football Talk. Julien De Sart (KV Kortrijk) trekt naar AA Gent - Daan Heymans volgend seizoen in Serie A te bewonderen: Venezia dwingt in extremis promotie af

Venezia na twintig jaar terug op het hoogste niveau

Na twintig jaar promoveert Venezia weer naar de Serie A. In een dubbele confrontatie waren ze te sterk voor Cittadella. Tot minuut 93 stond Citadella 0-1 voor, nadat de heenmatch op 0-1 in voordeel van Venezia eindigde. Met de laatste trap van de wedstrijd stelde Venezia, dat al een uur tot tien was herleid, alsnog gelijk en spelen ze volgend seizoen eindelijk weer op het hoogste niveau. Goed nieuws ook voor landgenoot Daan Heymans. De ex-speler van Waasland-Beveren verdedigt namelijk vanaf volgend seizoen de kleuren van de ploeg uit Venetië. (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Sart volgend seizoen bij AA Gent

Julien De Sart maakt de overstap naar AA Gent. De 26-jarige centrale middenvelder komt over van KV Kortrijk waar hij sinds 2018 aan de slag was. Dat hebben de Gentenaars bevestigd.

AA Gent neemt hem transfervrij over van Kortrijk. Het voormalige jeugdproduct van Standard moet voor meer stabiliteit gaan zorgen. “Julien De Sart bevat de juiste spelersmentaliteit die wij zoeken voor onze kern bij AA Gent. Hij ondertekende een contract voor de duur van drie seizoenen”, meldde algemeen directeur van AA Gent, Michel Louwagie.

Volledig scherm © Photo News

AC Milan speelt in op vertrek Donnarumma met komst Maignan

AC Milan heeft de komst van doelman Mike Maignan wereldkundig gemaakt. Maignan maakt de overstap van de Franse landskampioen Lille, waar hij sinds de zomer van 2015 actief was. De Fransman, goed voor 180 optredens in zes seizoenen bij bij de Fransen, ondertekende in Milaan een contract tot eind juni 2026. Hij maakt deel uit van de 26-koppige selectie van Frankrijk voor het aankomende EK.

Met de komst van Maignan anticipeert Milan op het nakende vertrek van Gianluigi Donnarumma, die in het bezit is van een aflopend contract en transfervrij andere oorden kan opzoeken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bayern München haalt vleugelverdediger bij Reading

De Duitse topclub Bayern München heeft zich versterkt met Omar Richards, die transfervrij overkomt van Reading uit het Championship, de Engelse tweede klasse. Dat heeft de Duitse kampioen donderdag gemeld. De 23-jarige vleugelverdediger ondertekende in München een contract tot de zomer van 2025.

Richards voetbalt al enkele jaren in de hoofdmacht van Reading. Dit seizoen kwam de Engelsman tot 41 wedstrijden in het Championship. “Deze transfer is een grote eer voor me, een droom wordt werkelijkheid”, reageerde Richards. “Het vervult me met trots om het traditierijke shirt van een van de grootste clubs ter wereld te gaan dragen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kudela gaat schorsing van 10 wedstrijden aanvechten bij TAS

De Tsjechische voetballer Ondrej Kudela, die een schorsing van tien wedstrijden opgelegd kreeg na vermeend racistisch gedrag, stapt naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) nadat zijn beroep door de UEFA verworpen werd. Dat hebben zijn advocaten aangekondigd.

“In samenspraak met onze cliënt hebben we beslist om verhaal te halen omtrent de motieven van de genomen beslissing”, aldus René Cienciala, één van de advocaten van Kudela. De UEFA legde de Tsjechische verdediger een schorsing, die ook op internationaal niveau geldt, in april op. Zo mist Kudela het aankomende EK. Hij zou Glen Kamara, middenvelder van Glasgow Rangers, racistisch bejegend hebben in een Europa League-wedstrijd op 18 maart.

Volgens Kamara zelf fluisterde Kudela hem een racistisch verwijt in. Ook Kamara zag een schorsing van drie matchen tegemoet nadat hij Kudela na het laatste fluitsignaal te lijf ging in de spelerstunnel. “Ik vind het jammer dat ik het EK moet missen, maar ik wil in ere hersteld worden”, verklaarde Kudela zelf. Kudela werd in afwachting van een definitieve beslissing opgeroepen door de Tsjechische bondscoach.

Volledig scherm © AP

Sébastien Ronse nieuwe COO van AA Gent, Peter Ballet volgt Schepens op als teammanager

Sébastien Ronse werd aan de media voorgesteld als COO, Chief Operations Officer, van AA Gent. Ronse zal zo een deel van de dagelijkse werking en het operationele beheer van de club voor zijn rekening nemen. Op die manier ontlast hij Michel Louwagie van enkele taken. Voorheen was Sébastien Ronse actief als juridisch en administratief raadgever. Michel Louwagie gaf ook mee dat Peter Ballet de nieuwe teammanager wordt bij blauw-wit en dus Gunther Schepens opvolgt in die functie.

“Ik draai ondertussen toch zowat een jaar of acht mee in de schaduw van Michel Louwagie. Ik vergaarde op die manier een pak ervaring. Ik krijg in mijn nieuwe functie wel wat bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen AA Gent. Die ga ik zeker in dank aanvaarden. Michel vangt nog steeds de eerste klappen en vragen op. In die zin is het voor mij een pak aangenamer en rustiger om te groeien in mijn job. Ik ga nu ook samenwerken met de mensen van de jeugd en dus ook met Emilio Ferrera die AA Gent vervoegde. Dit alles is een deel van het leerproces om zo steeds maar meer te weten te komen over de club”, verduidelijkte Sébastien Ronse.

Gunther Schepens van zijn kant krijgt onder andere nieuwe taken binnen de jeugdwerking en jeugdstructuur. Zo zal Peter Ballet volgend seizoen de functie van teammanager op zich nemen bij de Buffalo’s.

Valencia plukt coach Bordalas weg bij Getafe, dat Michel aanstelt als opvolger

Valencia heeft José Bordalas aangesteld als nieuwe trainer. Dat heeft het Spaanse team vandaag gemeld. Bordalas komt over van Getafe, dat op zijn beurt José Miguel Gonzalez, voetbalnaam Michel, aanstelde als T1.

De 57-jarige Bordalas volgt bij Valencia, dat afgelopen seizoen met een teleurstellende dertiende plaats vrede moest nemen in La Liga, Javi Garcia op. Hij ondertekende een contract tot 2023 met optie op een verlenging.

De 58-jarige Michel moet bij Getafe, de nummer vijftien van afgelopen seizoen, Bordalas doen vergeten. Hij ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen. De ex-speler van Real Madrid trainde Getafe al eerder tussen 2009 en 2011 en was nadien bij onder meer Sevilla en Olympique Marseille aan de slag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.