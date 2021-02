Football Talk. João Felix terug na coronabesmetting - Scheidsrechter Mike Dean fluit dit weekend weer

Atletico Madrid kan weer rekenen op João Felix

João Felix staat weer op het trainingsveld bij Atletico Madrid, nadat hij op 3 februari positief had getest op het coronavirus. De Portugees miste de competitiewedstrijden tegen Celta en Granada.

Woensdag trekt Atletico Madrid in La Liga naar Levante voor een inhaalwedstrijd, zaterdag ontvangt het diezelfde ploeg in eigen huis. Volgende dinsdag treffen de ‘Colchoneros’ in Boekarest Chelsea in de Champions League, omdat de Spaanse coronamaatregelen niet toelaten dat een Engelse ploeg naar Madrid reist.

“Hij had niet veel symptomen en kon thuis verder trainen”, zei coach Diego Simeone dinsdag over Felix. “Vanaf de vierde dag van zijn afwezigheid volgt hij al een programma van onze trainers. Hij is ongeduldig, enthousiast en in goeie gezondheid. Het is formidabel dat we woensdag al op hem kunnen rekenen, maar de beslissing of we hem ook al gebruiken nemen we pas dan.”

Naast Felix vielen ook nog Moussa Dembele, Thomas Lemar en Hector Herrera uit bij Atletico met coronabesmettingen. Zij verblijven nog in quarantaine. Ook Rode Duivel Yannick Carrasco kreeg met het coronavirus af te rekenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schalke 04 neemt komende zomer afscheid van technisch directeur

Technisch directeur Jochen Schneider zal Schalke 04 komende zomer verlaten. Dat heeft de afgetekende rode lantaarn in de Bundesliga dinsdag gemeld.

Schneider wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de hekkensluiter van de Bundesliga, die in 21 wedstrijden amper eenmaal kon winnen en negen punten telt.

Het team van Benito Raman heeft negen punten minder dan Arminia Bielefeld, de nummer zestien van de ranglijst die op basis van de huidige klassering aan het einde van het seizoen promotie-degradatieduels mag spelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Scheidsrechter Mike Dean dit weekend weer present

De Engelse scheidsrechter Mike Dean, die afgelopen weekend geen wedstrijd floot in de Premier League na een reeks doodsbedreigingen, maakt zaterdag zijn terugkeer op het voetbalveld. De 52-jarige Dean zal het duel tussen Burnley en West Bromwich in goede banen leiden.

Dean en zijn familie kregen doodsbedreigingen nadat hij begin deze maand een controversiële rode kaart uitdeelde aan Tomas Soucek van West Ham United. De ref had na de commotie aan de Premier League gevraagd om hem enkele wedstrijden niet aan te duiden. Woensdag floot hij wel nog het duel tussen Leicester City en Brighton in de FA Cup.

Volledig scherm Mike Dean werd met de dood bedreigd. © Photo News

De ervaren ref maakte geen al te beste beurt in de match tussen Fulham en West Ham (0-0). In de blessuretijd stuurde hij West Ham-middenvelder Soucek van het veld. De Tsjech kreeg een rode kaart omdat hij met zijn arm, ogenschijnlijk per ongeluk, tegenstander Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) in het gezicht raakte bij een spelhervatting.

Enkele dagen eerder floot Dean ook in het slot van Manchester United - Southampton (9-0) onterecht een penalty voor ManU, gevolgd door de uitsluiting van Southampton-verdediger Jan Bednarek, die Martial evenwel nauwelijks had aangeraakt. Dean deelde de rode kaarten uit telkens na het consulteren van de beelden op aangeven van de VAR. De schorsingen van Soucek en Bednarek werden nadien ongedaan gemaakt.

Volledig scherm Mike Dean nam enkele controversiële beslissingen. © Pool via REUTERS

Juventus zonder sterkhouders Dybala en Bonucci richting Porto

Juventus moet het in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Porto zonder Leonardo Bonucci en Paolo Dybala stellen. Beide sterkhouders zijn niet fit, zo bevestigde hun coach Andrea Pirlo dinsdag.

Dybala sukkelt al enkele weken met de linkerknie. Hij hervatte de training, maar het duel in Portugal komt te vroeg voor de Argentijnse aanvallende middenvelder.

Bonucci ontbreekt eveneens. Hij heeft last van “kleine kwaaltjes”. Door zijn forfait zal het centrale duo achterin bestaan uit De Ligt en Chiellini.

Volledig scherm Dybala zullen we niet in actie zien tegen Porto. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Anderlecht kan wel scoren in oefenmatch

Wat Anderlecht tegen Cercle niet lukte, gebeurde wel in overvloed tegen OH Leuven: scoren. In een oefenwedstrijd met zijn invallers heeft Anderlecht OHL een pak slaag gegeven. Het werd 1-5. Voor RSCA waren Dauda (3), Mukairu en Sardella trefzeker, Eppiah milderde voor de thuisploeg in het slot. Onder anderen Bruun Larsen, Ashimeru, Cobbaut en Kana kwamen in actie.

“We startten dramatisch aan de partij”, aldus Brys op de clubwebsite van OHL. “De jongens slaagden er niet in zichzelf te corrigeren. Zowat elke kans van Anderlecht ging dan ook nog binnen. Na de 0-5-ruststand moet je als spelersgroep opstaan. Dat hebben we ook gedaan. We wonnen na de rust veel meer duels, zetten goed druk en speelden veel compacter dan in de eerste periode. Dat resulteerde in een handvol goeie kansen. Spijtig dat er daar maar ééntje van binnen ging.” (PJC/HML)

Volledig scherm Mohammed Dauda maakte een hattrick in het oefenduel tegen OHL. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mason Greenwood verlengd contract bij Manchester United.

Manchester United en Mason Greenwood blijven nog enkele jaren aan elkaar verbonden. Greenwood, een 19-jarige aanvaller, is een jeugdproduct van United en de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis. De nieuwe verbintenis houdt hem tot 2025 op Old Trafford. (JBEG)

Volledig scherm Greenwood blijft de ploeg van zijn hart trouw. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alaba vertrekt bij Bayern München

David Alaba is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Bayern München. De Oostenrijkse centrale verdediger bevestigde dat hij de Rekordmeister gaat verlaten. “Ik heb voor mezelf de knoop doorgehakt dat ik na dit seizoen toe ben aan iets anders en het team zal verlaten”, vertelde hij op een persmoment.

Het nieuws is geen verrassing. Het contract van de 28-jarige Alaba in Beieren loopt deze zomer af, waarna hij gratis kan vertrekken. Sinds 2011 is de verdediger een vaste waarde bij Bayern. Hij werd met de club onder meer negen keer landskampioen en twee keer winnaar van de Champions League. Onlangs pakte Bayern nog de eindzege op het WK voor clubs, de zesde trofee van het seizoen.

Waar zijn sportieve toekomst ligt, weet Alaba naar eigen zeggen nog niet. “Ik heb nog niet beslist waar de reis naartoe zal gaan.” De verwachting is wel dat Alaba Duitsland zal verlaten. Real Madrid en Barcelona worden het vaakst genoemd als nieuwe club van de Oostenrijkse international. “Het is geen geheim dat mijn management met de club in contact is”, antwoordde hij op de vraag of er met Barça wordt gesproken. Sportkrant Marca meldde vorige maand dan weer dat hij voor vier jaar naar Real verhuist. Bayern haalde met Dayot Upamecano van RB Leipzig al een vervanger in huis voor Alaba. (Belga)

Volledig scherm Alaba vertrekt na 10 seizoenen bij Bayern. © REUTERS

Lazio voor tribunaal na schending coronaregels

Het Italiaanse Lazio zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechtbank wegens inbreuken op de coronaregels. Lazio zou in oktober en november spelers hebben opgesteld die positief hadden getest. Het bestuur van de Romeinen wordt verweten dat ze 8 positieve testen niet hebben aangegeven bij de gezondheidsinstanties. Een van de spelers die positief testten was Ciro Immobile. De spits moest in de Champions League forfait geven door corona, maar speelde tussendoor wel in de competitie. (JBEG)

Volledig scherm Ciro Immobile speelde ondanks een positieve coronatest mee in een competitiematch © Photo News

Rooney ziet VAR liever verdwijnen

De VAR is overal ter wereld regelmatig kop van jut. Wayne Rooney, ex-speler van Manchester United en tegenwoordig trainer van Derby County, ziet de videoref daarom liever verdwijnen. Volgens Rooney is de VAR enorm frustrerend om dat we niet weten op welke basis een beslissing wordt genomen. Rooney stelt dat de Premier League beter af is zonder videoref.

Volledig scherm Rooney ziet de VAR liever uit Engeland verdwijnen. © Photo News