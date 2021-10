Football Talk. Jeunechamps volgt Scifo op als trainer van Moeskroen - Serie A-ligabaas pleit voor levenslang stadionverbod bij racisme

Jeunechamps volgt Scifo op als trainer van Moeskroen

Moeskroen heeft José Jeunechamps aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo heeft de club nu ook bevestigd. Hij volgt in die functie de vorige week ontslagen Enzo Scifo op. Jeunechamps ging in de zomer bij Moeskroen aan de slag als assistent van Scifo maar stapte daar vorige maand alweer op omdat hij “niet meer op dezelfde lijn zat als de rest van de technische staf”. Nu keert Jeunechamps dus terug naar de Henegouwse club. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

Moeskroen staat in het klassement in 1B achtste en laatste met 2 op 24. De aanstelling van Jeunechamps komt een dag nadat het bestuur besliste de broers Mbo en Emile Mpenzo te ontslaan. Zij waren sinds juni opnieuw aan de slag bij Moeskroen, Mbo als technisch directeur en Emile als assistent van Scifo. Philippe Saint-Jean kreeg de verantwoordelijkheid om een nieuw project op de rails te zetten en pakt dinsdag dus al uit met de aanstelling van Jeunechamps als T1.

Serie A-ligabaas pleit voor levenslang stadionverbod bij racisme

De Italiaanse Serie A wil keihard optreden tegen supporters die zich schuldig maken aan racisme. Zo pleit de competitieverantwoordelijke Paolo Dal Pino voor een levenslang stadionverbod voor fans die over de schreef gaan. Er wordt volgens hem aan een dergelijk plan gewerkt.

“We zijn een overeenkomst aan het opstellen die voorziet in levenslange schorsingen voor iedereen die zich schuldig maakt aan racisme. En het zal niet voor één stadion zijn, maar voor allemaal”, benadrukte de Ligabaas tijdens een radio-uitzending.

Op tafel ligt een voorstel om, naast de al gekende videoassistenten, ook een zogenaamde “respectruimte” in te richten met technologie die racistische daden kan detecteren.

In het Italiaanse voetbal worden gekleurde spelers regelmatig het slachtoffer van racisme. Zo overkwam het Romelu Lukaku verschillende keren in zijn periode bij Inter. “Elke vorm van racisme en discriminatie is verschrikkelijk en mogen we niet aanvaarden”, aldus Dal Pino.

Volledig scherm Paolo Dal Pino. © Photo News

Standard legt youngster Alexandro Calut langer vast

Standard heeft het contract van jeugdspeler Alexandro Calut verlengd, zo bevestigen de Rouches. De achttienjarige linkervleugelverdediger debuteerde vorig seizoen tijdens play-off 2 voor de A-ploeg. Hij kwam toen drie keer in actie. Dit seizoen wacht de U19-international nog op zijn eerste speelminuten. Standard maakte de nieuwe contractduur niet bekend.

Van Rhijn (ex-Club) vindt onderdak bij Duitse tweedeklasser Karlsruhe

Ricardo van Rhijn vervolgt zijn loopbaan bij de Duitse tweedeklasser Karlsruher SC. De 30-jarige Nederlandse rechtsback zat sinds de zomer zonder team. De voormalige speler van Club Brugge heeft tot het einde van het seizoen getekend in Karlsruhe.

Afgelopen seizoen speelde Van Rhijn in eigen land voor FC Emmen, dat degradatie naar de eerste divisie niet wist te voorkomen. Daarvoor speelde hij voor sc Heerenveen, AZ, Club Brugge en Ajax. Hij droeg het shirt van blauw-zwart in het seizoen 2016-2017 in 29 wedstrijden. Tijdens zijn periode bij Ajax speelde de verdediger nog acht duels voor Oranje.

Van Rhijn trainde al enkele weken mee in Duitsland. Karlsruher SC, de nummer 7 van de tweede Bundesliga, was op zoek naar een nieuwe rechtsback omdat Sebastian Jung een zware knieblessure heeft opgelopen

Benteke scoort tegen Arsenal

Christian Benteke heeft zijn eerste goal van het seizoen gescoord. De spits bracht Crystal Palace vijf minuten na rust op 1-1 tegen Arsenal, dat in de eerste helft op voorsprong was gekomen via Aubameyang. Palace leek lange tijd op weg naar een stunt, na de 1-2 van Edouard een kwartier voor tijd. Maar in de toegevoegde tijd maakte Lacazette alsnog gelijk. Arsenal is pas twaalfde in de Premier League, Crystal Palace veertiende.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Anderlecht is Lissens enkele maanden kwijt met zware knieblessure

Anderlecht kan de komende maanden niet rekenen op verdediger Lucas Lissens. Dat maakte paars-wit maandag bekend op haar website. De twintigjarige Lissens liep vorige week vrijdag op training een ernstige knieblessure op.

De verdediger maakte in december vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal van Anderlecht. Hij kwam vorig seizoen uiteindelijk tot vier officiële duels. Dit seizoen maakte hij nog geen minuten in het team van coach Vincent Kompany.

Bij de Brusselse beloften staat kapitein Théo Leoni enkele weken aan de kant na een operatie aan de appendix. De 21-jarige middenvelder moet zijn debuut voor de hoofdmacht van paars-wit nog maken.

Volledig scherm Lucas Lissens. © Photo News

KV Mechelen veroordeelt gedrag supporters

KV Mechelen veroordeelt het gedrag van sommige supporters zondagavond tijdens de wedstrijd op Beerschot. In het uitvak werd een voetzoeker tot ontploffing gebracht, wat bij meerdere fans gehoorschade opleverde. “Dit gedrag is ongepast. KV Mechelen is een familieclub en trots op zijn divers publiek, zowel jongeren, kinderen als vrouwen komen massaal naar wedstrijden kijken”, aldus Malinwa. “Het tot ontploffing brengen van zo’n luide voetzoeker getuigt van weinig respect voor de medesupporters. De veiligheidsdiensten deden al het nodige werk, ook de club zal de dader hiervoor streng straffen.”

Ook het Malinwa Supportersorgaan veroordeelt dit gedrag streng: “Dit hoort niet bij de fantastische steun die onze supporters zowel bij thuiswedstrijden als op verplaatsing brengen. Wij veroordelen dit gedrag, verschillende supporters hebben gehoorschade, dit kan echt niet”, zegt voorzitter Hans De Decker.

Gunter Van Handenhoven is de nieuwe assistent van Karim Belhocine

Gunter Van Handenhoven is de nieuwe assistent van Karim Belhocine. De T1 van KVK heeft zo zijn rechterhand gevonden. Van Handenhoven komt in de staf bij Bart Meert, Patrick Deman, Thomas Adams en Jelmer Platteeuw. Luka Elsner nam assistent Serge Costa en physical coach Leo Djaoui mee naar Standard. Van Handenhoven is een ex-profvoetballer en was van 2012 tot 2019 teammanager bij RSC Anderlecht. De laatste jaren was hij actief als lijnreporter bij Eleven Sports. De 42-jarige Van Handenhoven was vandaag al aanwezig op training. (IVDA)

Faïz Selemani drie jaar langer bij KV Kortrijk

Sterkhouder Faïz Selemani heeft een nieuw contract getekend bij KV Kortrijk. De Comorees verlengde zijn overeenkomst tot juni 2025. Selemani liet dit seizoen al zes keer de netten trillen en was ook al goed voor twee assists. Hij is veruit de belangrijkste speler voor de Kerels. De 28-jarige flankaanvaller kwam op 19 augustus 2019 toe in de Groeningestad. Hij verbrak zijn arbeidscontract bij Union en dat deed veel stof opwaaien. Selemani moest daardoor een schadevergoeding van meer dan 500.000 euro betalen, plus interesten. (IVDA)

842.000 euro winst voor Essevee

De jaarrekening van Zulte Waregem is gepubliceerd. De fusieclub liet 842.560,81 euro winst noteren. Daar is men aan de Gaverbeek zeer tevreden mee, aangezien het om een moeilijk coronajaar ging. In de wandelgangen valt te horen dat de cijfers te danken zijn aan de inspanningen van sterke man Tony Beeuwsaert, die in de dagelijkse werking geholpen wordt door CEO Eddy Cordier. Vorig jaar in november werd een verlies van 7,3 miljoen euro ingeschreven. Zulte Waregem moet wel voorzichtig blijven: financieel zijn niet alle zorgen voorbij. (PJC)

Volledig scherm © Photo News