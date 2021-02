Football Talk. Januzaj helpt Real Sociedad met assist aan ruime zege - Vlap ziet debuutmatch bij Bielefeld afgelast

Club Brugge Zeker na nieuw verlies tegen Club mijmeren ze op Freethiel naar tijd­perk-Cle­ment: “Tijdens het eerste gesprek met hem was ik meteen overtuigd”

6 februari Opnieuw de boot in, net tegen het Club van Philippe Clement. De heimwee naar hun ex-coach moet dezer dagen groot zijn bij Waasland-Beveren. Terwijl Clement alles en iedereen wegblaast met Club, strijden ze op de Freethiel wederom tegen degradatie. “Hij was zó ambitieus, dat we snel wisten dat dit niet zijn eindstation zou zijn.”