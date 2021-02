Football Talk. Januzaj helpt Real Sociedad met assist aan ruime zege - Junior Edmilson helpt Al-Duhail met goal aan een vijfde plaats

Football Talk Football Talk. Özil verliest eerste topper tegen Galatasa­ray - Casteels derde met Wolfsburg

6 februari Stade Rennes is zaterdag op de 24e speeldag van de Ligue 1 niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel bij Racing Lens. Jérémy Doku viel een kwartier voor tijd in bij de bezoekers. Rennes is aan een mindere periode bezig en kon slechts één van haar laatste zes competitieduels winnen. Doku en co staan in de tussenstand vijfde, net boven Lens.