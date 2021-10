Football Talk. Januzaj en Sociedad springen naar leiding La Liga - Invaller Mertens komt met Napoli opnieuw aan kop

Atletico Madrid en Carrasco krijgen late gelijkmaker binnen tegen Levante

In La Liga heeft Atletico Madrid donderdag slechts 2-2 gelijk gespeeld op het veld van staartploeg Levante.

Yannick Carrasco speelde heel de wedstrijd voor het team van Diego Simeone. Griezmann opende de score voor de Madrilenen (12e). Bardhi maakte de gelijkmaker op strafschop (37.) en Matheus Cunha lukte in de 76e minuut de 1-2. Iedereen dacht dat Atletico de drie punten op zak had, maar opnieuw Bardhi maakte er opnieuw op strafschop nog 2-2 van (90.).

Met 10 wedstrijden gespeeld komt Atletico op 19 punten, op vijf punten van leider Real Sociedad, dat eerder op de dag won tegen Celta Vigo. Sociedad heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Real Madrid en Valencia heb 21 punten uit 10 wedstrijden. Ondanks het belangrijke punt blijft Levante voorlaatste.

Volledig scherm Carrasco in actie tegen Levante. © AFP

Napoli komt naast Milan mee aan de leiding in Serie A

Napels heeft donderdag met 3-0 gewonnen van Bologna op de 10e speeldag van de Italiaanse Serie A. Daarmee hijst Napoli zich naast AC Milan aan de leiding in de stand. Fabian Ruiz opende de score in de 18e minuut voor de Napolitanen. Lorenzo Insigne zette twee penalties (41. en 62.), om voor de 3-0.

Dries Mertens begon de wedstrijd op de bank. In de 75e minuut mocht hij Eljif Elmas vervangen. Bij Bologna speelde belofteinternational Arthur Theate wel de volledige partij. Napels heeft net als AC Milan 28 punten. Inter Milan volgt al op zeven punten als derde (21 punten). Bologna blijft voorlopig 11e met 12 punten.

Volledig scherm Mertens. © Photo News

Real Sociedad met Januzaj wipt naar leiding na overwinning op Celta Vigo

Real Sociedad heeft met een 0-2 overwinning op het veld van Celta Vigo de leiding gepakt op de 11e speeldag van de Spaanse competitie. Adnan Januzaj stond in de basis en mocht rusten in de 65e minuut. Het stond toen al 0-1 dankzij een doelpunt van de Zweedse goalgetter Isak (58.). Elustondo verdubbelde de score in de 88e minuut (0-2).

In de rangschikking heeft Real Sociedad nu 24 punten. Real Madrid en Sevilla staan op drie punten (21 punten), maar hebben een wedstrijd minder gespeeld. Atletico Madrid heeft 18 punten, met twee wedstrijden minder gespeeld.

Volledig scherm Januzaj (links) in duel met Javi Galan. © AFP

Lautaro Martinez verlengt tot 2026 bij Inter Milaan

De Argentijnse aanvaller Lautaro Martinez heeft zijn contract met Inter Milaan verlengd tot 2026, kondigde de Italiaanse club donderdag aan.

De 24-jarige Martinez maakte de in januari 2016 de overstap naar Europa van het Argentijnse Racing Club. In 144 wedstrijden met de Nerazzuri maakte hij 54 doelpunen en gaf hij 21 assists.

De spitsbroer van Romelu Lukaku, toen die nog voor Inter speelde, pakte vorig seizoen met de Rode Duivel de titel in de Serie A. Dat was voor Inter Milaan geleden van het jaar 2010. De Argentijn maakte 17 doelpunten en gaf 10 assist in de Serie A.

Volledig scherm Lautaro Martinez. © Photo News

Ajax haalt doelman Onana na dopingschorsing weer bij A-selectie

Ajax haalt doelman André Onana weer bij de A-selectie. De Kameroense keeper mocht begin september na een dopingschorsing de training weer hervatten, maar dat moest Onana bij Jong Ajax doen omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Nu Maarten Stekelenburg vanwege een zware blessure de rest van het seizoen is uitgeschakeld, heeft de clubleiding besloten om Onana toch weer over te hevelen naar de selectie van trainer Erik ten Hag.

“Niemand is blij met de situatie die door de schorsing ontstaan is”, legde Ten Hag uit. “Maar we moeten ook niet naïef zijn. André is een fantastische keeper die veel voor Ajax heeft betekend en hij is fit. Vanaf begin september mag hij weer bij Ajax trainen en dat doet hij elke dag vol overgave. Voor Ajax is het belangrijk dat wij een brede en goede selectie tot onze beschikking hebben, daarin is plaats voor André. Dus hij meldt zich vanaf nu weer op het trainingsveld bij de A-selectie.” De schorsing van Onana loopt op 4 november af. Vanaf dan mag hij ook weer wedstrijden spelen.

Volledig scherm © BELGAIMAGE

PSG zonder Mbappé in topper tegen kampioen Lille

Paris Saint-Germain moet het vrijdagavond doen zonder Kylian Mbappé in de topper van de speeldag in de Franse Ligue 1 tegen landskampioen Lille. De aanvaller is al een paar dagen ziek en hervat volgens de medische staf van PSG pas begin volgende week de training. Hij heeft een keel-neus-oor-infectie. Het is daarom ook hoogst onzeker of Mbappé, dit seizoen goed voor vijf doelpunten in de Ligue 1, woensdag kan meedoen in de uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League.

PSG voert de ranglijst in Frankrijk aan met 28 punten uit elf wedstrijden en gaat ook in de Champions League aan kop in de groep van Club Brugge. Kampioen Lille, de ploeg van middenvelder Amadou Onana, is pas tiende in de Ligue 1 met 15 punten.

Volgens Franse media ontbrak Lionel Messi donderdag ook op de training, maar PSG meldde daar niets over in het bericht op haar website over de blessuregevallen. Naast Mbappé ontbreken Marco Verratti, Sergio Ramos en Leandro Paredes vanwege fysieke problemen. Achraf Hakimi is geschorst.

Volledig scherm © EPA

Dewaele was ziek tegen Knokke, geen Torp tegen Standard

Gilles Dewaele kwam tegen Knokke niet in actie, omdat hij ziek was. Vandaag stond de rechtsachter van KV Kortrijk wel al weer op het trainingsveld. Radovanovic kreeg in de beker rust, omdat hij sukkelt met een hamstringblessure. De Servische centrale verdediger hoopt fit te geraken voor de partij van zaterdagavond tegen Standard. Victor Torp zal er niet bij zijn op Sclessin. Ook hij is op de sukkel met een hamstringblessure. Daarom speelde de Deense middenvelder niet tegen Knokke. (IVDA)

Volledig scherm Victor Torp. © Photo News

Thoelen 3 à 4 weken out

Pech voor Yannick Thoelen. De tweede doelman van KV Mechelen, die het bekerduel tegen Union miste, heeft op training een scheurtje in de laterale band van zijn knie opgelopen. Hij zou drie à vier weken buiten strijd zijn. Joachim Van Damme werkt sinds deze week individueel op het veld, Engvall traint weer mee met de groep, maar zit morgenavond tegen KV Oostende nog niet in de selectie. (ABD)

Volledig scherm Yannick Thoelen. © Photo News