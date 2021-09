Football Talk. Januzaj aan het kanon bij Sociedad, dat punten deelt met PSV

Januzaj aan het kanon bij Sociedad, dat punten deelt met PSV

PSV en Real Sociedad hielden elkaar in evenwicht in het Philips-stadion. Mario Götze zette PSV na ruim een half uur spelen op voorsprong. De Duitser kon de bal in het lege doel tikken, nadat doelman Alex Remiro een hard schot vanaf rechts van Noni Madueke slecht verwerkte. Sociedad sloeg voor rust twee keer toe. Tot twee keer toe werd na een voorzet vanaf rechts van vleugelverdediger Joseba Zaldua gescoord. Eerst was Adnan Januzaj trefzeker, daarna de Zweed Alexander Isak. De gelijkmaker van PSV kwam in de 54e minuut op naam van Cody Gakpo, na goed voorbereidend werk van Götze.

Barcelona keurt budget van 765 miljoen euro goed voor 2021-2022

FC Barcelona heeft een budget goedgekeurd van 765 miljoen euro voor het seizoen 2021-2022. Dat deelde de Catalaanse club in een persbericht mee.

Voor het vorige seizoen 2020-2021 had Barça 791 miljoen euro voorzien. Die berekening ging uit van een terugkeer van het publiek naar het stadion in december vorig jaar, wat niet is gelukt. Donderdag heeft de raad van bestuur de berekening voor vorig seizoen afgesloten met een verlies van 481 miljoen euro.

De voorzitter van FC Barcelona Joan Laporta, had het verlies eerder al bekendgemaakt, toen hij duiding gaf bij het vertrek van sterspeler Lionel Messi. De voorzitter zei toen dat de totale schuld van de club 1,35 miljard euro bedraagt, maar dat de club binnen twee jaar weer een sluitende begroting kan hebben.

Door spelers als Messi en Antoine Griezmann te laten gaan, probeert de club de loonmassa te verminderen.

FC Barcelona voorziet een vergadering met de “socios” (supporter-aandeelhouders) in het weekend van 16 en 17 oktober in de lokalen van de club.

Openda valt in bij Vitesse, dat met 0-2 wint op bezoek bij Mura

Op de eerste speeldag in de Conference League viel Lois Openda na 66 minuten in bij Vitesse, dat met 0-2 ging winnen bij het Sloveense Mura. Vitesse stond toen al 0-1 voor dankzij Sondre Tronstad (30.). Enkele minuten later (69.) maakte Oussama Darfalou de 0-2.

In de andere wedstrijd in groep B speelden Rennes, zonder de geblesseerde Jérémy Doku, en Tottenham 2-2 gelijk. Vitesse kwalificeerde zich ten koste van RSC Anderlecht voor de groepsfase van de Conference League.

Goal Ryan Mmaee bij Leverkusen volstaat niet, Betis verslaat Celtic in spektakelstuk

Op hetzelfde moment als de wedstrijd van Genk (0-1-zege bij Rapid Wenen) en die van groepsgenoten Dinamo Zagreb en West Ham (0-2) stonden er vandaag om 18u45 nog zes matchen op het programma in de Europa League.

Bayer Leverkusen, met ex-Bruggeling Odilon Kossounou 90 minuten centraal in de defensie, ontving thuis het Hongaarse Ferencvaros. Ryan Mmaee (ex-Standard en Waasland-Beveren) bracht de bezoekers al na 8 minuten op voorsprong in de BayArena. Exequiel Palacios (37.) hing de bordjes met de rust in zicht opnieuw in evenwicht. Jeugdproduct Florian Wirtz (69.) trok in de tweede helft de overwinning over de streep voor het Duitse team. In de andere partij in Groep G triomfeerde Betis thuis tegen Celtic. Het stond na nog geen halfuur 0-2 in het krijt, maar rechtte de rug door met 4-3 te winnen.

In Groep F speelden Midtjylland en Ludogorets 1-1 gelijk en won Rode Ster Belgrado van Braga met 2-1. In Groep E gaat Galatasaray aan de leiding na een 1-0 overwinning tegen Lazio. Lokomotiv Moskou en Marseille hielden dan weer gelijke tred in diezelfde poule (1-1).

Al-Duhail en Alderweireld behouden perfect rapport na zege bij Al Arabi

Op de tweede speeldag van de Qatar Stars League hebben Al-Duhail en Toby Alderweireld opnieuw gewonnen, ditmaal op bezoek bij Al Arabi. Na 90 minuten gaf het scorebord in het Grand Hamad Stadium in Doha 1-2 aan.

Rabih Boussafi was de gevierde man bij de vicekampioen van afgelopen jaar en de kampioen van het seizoen voordien. De aanvaller trof in de tweede helft twee keer raak (53. en 66.). De aansluitingstreffer van Abdulqadir Ilyas (90.+5) kwam rijkelijk te laat. Tegelijkertijd gaven ook Shamal en Al Sailiya elkaar partij. Die wedstrijd eindigde op 2-3.

Eerder op de dag rondde Al-Sadd een verplaatsing naar Qatar SC succesvol af met 1-3 winst. De thuisploeg trok nochtans met een voorsprong de rust in dankzij een doelpunt van Sebastian Soria (38.), op aangeven van de Belg Isaac Mbenza (ex-Standard). Na de pauze stelde de Qatarese landskampioen orde op zaken met goals van André Ayew (64.), Guilherme (78.) en Baghdad Bounedjah (83.). Het telt zo na twee speeldagen nog het maximum van de punten en voert samen met Al-Duhail de rangschikking aan. Qatar SC moet genoegen nemen met een magere 1/6.

“Meerderheid wil vaker WK”, concludeert FIFA uit onlinepeiling

Een meerderheid van de voetbalsupporters steunt het idee om het wereldkampioenschap bij de mannen vaker te organiseren. Tot die conclusie komt de wereldvoetbalbond FIFA op basis van een onlinepeiling bij zowat 15.000 mensen. Eerder dit jaar maakte de FIFA bekend te onderzoeken of een tweejaarlijks WK mogelijk is. Een meerderheid van de nationale federaties stemde daarmee in tijdens een virtueel congres. Sindsdien buigt een werkgroep onder leiding van voormalig Arsenalcoach Arsène Wenger zich over het dossier.

Binnenkort komt de FIFA met de resultaten van een grootschalig onderzoek bij 100.000 mensen in meer dan honderd landen. Donderdag verspreidde de organisatie alvast een persbericht met daarin de conclusies van een eerste onlinepeiling die werd uitgevoerd in juli. “De meerderheid van de fans wil vaker een WK bij de mannen zien. Van die meerderheid zijn de meeste mensen gewonnen voor een tweejaarlijks WK. Jongere generaties zijn meer geïnteresseerd in veranderingen en staan er meer open voor dan oudere generaties”, luidt het.

De eerste reacties bij de grote bonden, zoals de UEFA, waren alvast negatief.

Goretzka blijft tot 2026 bij Bayern München

Middenvelder Leon Goretzka heeft zijn contract bij Bayern München verlengd tot 2026, zo bevestigt de Duitse recordkampioen donderdag. “De voorbije drie jaar hebben we alle mogelijke prijzen gewonnen. Maar het zou nog mooier zijn als we dit kunnen bevestigen en deze successen kunnen herhalen”, zegt de 26-jarige Duitse international, die in 2018 door Bayern werd overgenomen van Schalke. Zijn vorige contract liep op het einde van het seizoen af.

In 118 wedstrijden voor Bayern maakte Goretzka 25 doelpunten. Hij won met de club al drie landstitels, twee Duitse bekers en de Champions League (in 2020).

