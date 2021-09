Football Talk. Janice Cayman wint met Lyon in de Champions League - Belgische voetbalbonden voeren strijd op tegen racisme

Cayman wint in Spanje

Janice Cayman won in de vrouwelijke versie van de Champions League met Lyon bij Levante met 1-2. De Red Flame speelde dertien minuten. Tijdens de voorbereiding en in de competitiematch tegen Reims (3-0 gewonnen) was ze basisspeelster. De nieuwe coach gebruikt Cayman vooral als rechtsachter. (DD)

Volledig scherm Janice Cayman. © Photo News

Voetbalbonden voeren strijd op tegen racisme

Na een periode van bijna een jaar zonder wedstrijden door de coronapandemie kon het Belgische amateurvoetbal deze zomer weer van start gaan. De Belgische Voetbalbond (KBVB) en taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF grijpen dit moment aan om alle amateurclubs op te roepen verder te strijden tegen discriminatie en racisme op en langs de voetbalvelden, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen.

De KBVB lanceerde samen met de taalvleugels zes maanden geleden het ‘Come Together-actieplan’ tegen discriminatie en racisme. In het kader daarvan werd onder meer een Diversity Board samengesteld, voor het eerst onafhankelijke bestuurders geïntegreerd in de Raad van Bestuur van de KBVB en werd de Nationale Kamer Discriminatie en Racisme geïnstalleerd.

Als ondersteuning krijgt elke club een pakketje met een reeks officiële Come Together-affiches met onder meer Red Flame Kassandra Missipo, Rode Duivel Romelu Lukaku en scheidsrechter Nicolas Laforge toegestuurd. Het is de bedoeling dat alle clubs dit materiaal goed zichtbaar uithangen in hun accommodaties en kantines, klinkt het bij de KBVB. Op die manier wil de voetbalbond ook het meldpunt voor discriminatie en racisme via de RBFA-app opnieuw in de kijker zetten.

“Om gerichter te kunnen werken zijn die meldingen ontzettend belangrijk”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder bij Voetbal Vlaanderen. “Daarom is vanaf dit seizoen ook het scheidsrechterverslag aangepast. Zo krijgen de refs voortaan expliciet de vraag of ze discriminatie of racisme hebben waargenomen en zijn ze verplicht om elke melding van een speler, afgevaardigde of supporter op te nemen, ook al hebben ze zelf de discriminatie niet gehoord of gezien. Onze scheidsrechters zijn net als elke individuele club een cruciale partner in deze strijd.”

De KBVB en taalvleugels verbinden een wedstrijd voor de amateurclubs aan het ‘Come Together-actieplan’. Een jury zal aan het einde van het seizoen in elke provincie een club selecteren die zich onderscheiden heeft in de strijd tegen racisme en discriminatie. “Deze clubs zullen door de federaties een extra beloning krijgen”, aldus De Klerck.