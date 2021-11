Football Talk. Italiaans gerecht doorzoekt kantoren van Juventus - Vermaelen onderuit in Japanse topper

Voetbal Football Talk. Hairemans langer bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft het aflopende contract van Geoffry Hairemans (30) verlengd. De spelverdeler zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst tot 2025. Hairemans kwam in de zomer van 2019 over van Antwerp. In 71 matchen voor Malinwa zit hij aan 11 goals en 8 assists. “Alles is hier top in Mechelen”, aldus Hairemans. “Ze hebben hier iets neergezet en ik voel mij super goed in dat geheel.” (ABD)

