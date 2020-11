Football Talk. Inter-speler Brozovic test positief op coronavirus - Cocu de laan uitgestuurd bij Derby County - UEFA stelt Roemenië-Noorwegen uit

Brozovic legt positieve coronatest af

De Kroatische middenvelder Marcelo Brozovic heeft daags voor de Nations League-wedstrijd in Solna tegen Zweden positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Kroatische voetbalbond vrijdag bekendgemaakt.

Brozovic is de tweede speler uit de Kroatische selectie die recent een positieve coronatest heeft afgeleverd. Woensdag werd verdediger Domagoj Vida bij de rust gewisseld in de oefeninterland tegen Turkije in Istanboel, nadat tijdens de eerste helft zijn positieve resultaat bekend raakte.

Naast Brozovic, ploegmaat van Romelu Lukaku en Radja Nainggolan bij Inter Milaan, legde ook een staflid van de vicewereldkampioen in Zweden een positieve test af. Zij gingen beiden in isolatie.

Dinsdag ontvangt Kroatië Portugal op de laatste speeldag in groep 3 van de A-divisie van de Nations League.

UEFA stelt Roemenië-Noorwegen uit

De Europese Voetbalfederatie UEFA heeft zaterdag beslist om het duel tussen Roemenië en Noorwegen in de Nations League, dat zondag gespeeld zou worden, af te gelasten. De Noorse rechtsachter Omar Elabdellaoui testte vrijdag positief op COVID-19 en de Noorse gezondheidsautoriteiten eisen daarop dat het hele team tien dagen in quarantaine zou gaan. “De match kan dus niet gespeeld worden”, bevestigde de UEFA op de website van de Nations League.

Roemenië en Noorwegen zitten in groep 1 van de B-divisie. Na vier speeldagen deelt Noorwegen daarin met negen punten de leiding met Oostenrijk, dat zondag hekkensluiter Noord-Ierland ontvangt. Roemenië is met vier punten derde.

Cocu mag opkrassen bij Derby County

Trainer Phillip Cocu is ontslagen door Derby County. De 50-jarige Cocu was bezig aan zijn tweede seizoen bij de club uit het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Derby County presteerde dit seizoen ondermaats; van de elf competitieduels werd er slechts één gewonnen. Ook de assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers vertrekken bij de club.

“Ik wil iedereen binnen de club bedanken voor de fantastische steun die ik vanaf mijn komst bij Derby County heb gevoeld; van het bestuur, de staf en alle spelers. Maar ook van de belangrijkste mensen binnen de club: de fans”, aldus Cocu. “Ondanks het feit dat het huidige seizoen helaas niet zo verloopt als gewenst, geloof ik in het project dat we gestart zijn. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Derby County. Ik wens iedereen bij Derby County het allerbeste, zowel op als naast het veld.”

Derby County wist dit seizoen alleen de uitwedstrijd tegen Norwich City te winnen. Cocu had met zijn ploeg al zeven keer verloren en pas 6 punten gepakt. Afgelopen weekend verloor Derby County van Barnsley (0-2), maar bij dat duel ontbrak Cocu op de bank omdat hij in quarantaine zat.

Voor Cocu was Derby County na zijn periode bij PSV, waarmee hij drie keer landskampioen werd, zijn tweede buitenlandse club. In 2018 was hij kortstondig trainer bij de Turkse topclub Fenerbahçe. Cocu had in Engeland de beschikking over onder anderen de 35-jarige vedette Wayne Rooney, de aanvoerder van de ploeg.

Ook AC Milan-coach Stefano Pioli test positief

AC Milan-coach Stefano Pioli (55) heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de club van Alexis Saelemaekers zaterdag bekendgemaakt.

De coach van de Rossoneri legde zaterdagochtend een sneltest af. Pioli vertoont geen symptomen. Hij is in thuisisolatie gegaan. De zaterdag geplande trainingssessie is geannuleerd.

AC Milan meldt verder dat alle andere stafleden en de spelers negatief hebben getest. De trainingen worden vanaf maandag zonder Pioli hernomen, “onder voorbehoud van de controles voorzien in het federale protocol”. AC Milan gaat op zondag 22 november op bezoek bij Napoli op de achtste speeldag in de Serie A. De Milanezen zijn koploper met 17 op 21.

