Football Talk. Inter-speler Brozovic en Milan-coach Pioli testen positief op coronavirus

Anderlecht Operatie voor Elias Cobbaut

8:34 Pech voor Elias Cobbaut. De verdediger moet alsnog een kleine operatie aan de gebroken enkel ondergaan. De ingreep heeft in principe geen grote invloed op zijn revalidatie. Anderlecht blijft hoopvol over een spoedige terugkeer, maar rond de speler zegt men dat de hervatting in januari nipt wordt. De Rode Duivel blesseerde zich in augustus tegen KVO. Toen was er sprake van een afwezigheid van vier maanden. (PJC)