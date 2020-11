Football Talk. Inter-speler Brozovic en Milan-coach Pioli testen positief op coronavirus - Cocu de laan uitgestuurd bij Derby County

Rode Duivels Alle Rode Duivels testen negatief op Covid-19

12:56 Goed nieuws: alle Rode Duivels leverden een negatieve coronatest af. Gisteren werd de hele groep getest, niemand moet de selectie dus verlaten. Morgen speelt België op Den Dreef in Leuven tegen Engeland voor de Nations League. Wie er sowieso niet bijzijn, zijn Thomas Kaminski en Eden Hazard. Zij testten eerder positief op Covid-19. Na de positieve test van Kaminski afgelopen dinsdag was het even nagelbijten voor de rest van de selectie, want de doelman had met de groep getraind.