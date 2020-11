Football Talk. Inter en Chili kibbelen om Sanchez - Jiangsu Suning pakt eerste titel in Chinese Super League

Chili en Inter ruziën over blessure van Alexis Sanchez

Reinaldo Rueda, de bondscoach van Chili, en de Italiaanse topclub Inter Milaan hebben geruzied over de dijblessure van aanvaller Alexis Sanchez. Rueda wijst naar de Italianen als boosdoener, maar die noemen de beschuldigingen “onaanvaardbaar”.

Rueda was niet opgetogen over de keuze van Inter, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku, om Sanchez in de laatste twee wedstrijden respectievelijk 45 en 90 minuten te laten spelen. “Ik had graag gezien dat Inter naar hem luistert als hij zich wil verzorgen”, klonk het. “De Europese clubs zouden ons en onze staf beter mogen respecteren. We zitten niet meer in het koloniale tijdperk.”

Inter reageerde ontzet in een mededeling. “Onaanvaardbaar, aanvallend en niet in lijn met de realiteit”, noemden de Italianen de uitspraken van de Chileense bondscoach. “Sanchez heeft elke keer fysieke problemen als hij terugkeert van de nationale ploeg.”

Volledig scherm © EPA

Ben Yedder verlaat Franse trainingskamp na positieve test

Monaco-aanvaller Wissam Ben Yedder heeft donderdag een positief testresultaat op COVID-19 ontvangen. De Franse international verliet meteen het trainingskamp van Les Bleus. Hij mist de Nations League-duels van zaterdag in Portugal en dinsdag thuis tegen Zweden.

Ben Yedder trainde donderdagnamiddag al niet meer mee met de Fransen. Hij ging meteen in quarantaine en stapt vrijdag niet mee op het vliegtuig naar Portugal. De aanvaller was woensdag tijdens de 0-2 nederlaag in het oefenduel met Finland nog basisspeler. De partij van zaterdag in het Estadio da Luz komt voor de Franse nationale ploeg echter niet in het gedrang.

Ben Yedder is de zesde Franse international die positief test. De voorbije maanden gingen Kylian Mbappé, Paul Pogba, Steve Mandanda, Houssem Aouar en Léo Dubois hem al voor.

Volledig scherm © AFP

Guus Hiddink kan officieel aan de slag bij Curaçao na akkoord met vorige bondscoach

Guus Hiddink kan eindelijk officieel aan de slag als bondscoach en technisch directeur van Curaçao. De plaatselijke voetbalbond FFK heeft tijdens een kort geding overeenstemming bereikt met de vorige bondscoach, Remko Bicentini, over de financiële afwikkeling van zijn contract.

Hiddink werd in augustus al benoemd door de FFK. De 74-jarige Nederlander ging akkoord met een dienstverband tot en met het WK van 2022 in Qatar.

Bicentini, die veertien jaar werkzaam was voor de FFK, moest naar eigen zeggen zijn ontslag uit de media vernemen. Hij had als bondscoach nog een contract tot medio 2022, eventueel ook nog inclusief het WK. De teleurgestelde Bicentini verlangde een correcte afhandeling van zijn verbintenis, maar een akkoord liet lang op zich wachten.

Bicentini deed daarom via de Nederlandse vakbond Coaches Betaald Voetbal (CBV) het verzoek om de ‘erecode’ te respecteren en zijn baan pas vrij te geven nadat de afwikkeling van het contract helemaal in orde was. Hiddink ging daarmee akkoord maar moest daardoor lang geduld hebben. Via een kort geding wilde de FFK gedaan krijgen dat Bicentini zijn verzoek aan de CBV zou intrekken, waardoor de erecode niet meer van kracht zou zijn en Hiddink eindelijk officieel met zijn werkzaamheden zou kunnen beginnen.

Door de financiële overeenstemming zijn er nu voor de voormalige bondscoach van Oranje geen obstakels meer op Curaçao. Hiddink liet donderdag in de Nederlandse krant De Telegraaf weten dat hij inmiddels wel met zijn taken al was begonnen, maar niet voordat hij een “paar dagen geleden” Bicentini daarvan op de hoogte had gebracht.

Vorig jaar nam Hiddink afscheid als coach van het olympische elftal van China. Hij was eerder bondscoach van Nederland, Turkije, Rusland, Australië en Zuid-Korea.

Volledig scherm Guus Hiddink. © EPA

RB Leipzig gaat samenwerking aan met Indische club

RB Leipzig heeft donderdag een akkoord voor 3,5 jaar gevonden met de Indische topclub FC Goa. Beide teams gaan samenwerken op verschillende vlakken. Leipzig gaat in India trainingskampen organiseren voor jonge spelers en trainers opleiden. De Duitsers zullen hun Indische collega’s ook de details van modern clubmanagement bijbrengen.

RB Leipzig bereikte vorig seizoen de halve finales van de Champions League. De club dankt haar steile opgang van de voorbije jaren in grote mate aan de financiële steun van hoofdsponsor Red Bull. FC Goa beëindigde de reguliere competitie in de Indian Super League vorig seizoen als eerste. In de play-offs ging de club er in de halve finales uit.

Goa-voorzitter Akshay Tandon zag in Leipzig “de perfecte partner”. “RB Leipzig heeft sinds haar ontstaan in 2009 enorme stappen gezet in al haar geledingen”, klonk het. “Ze kunnen ons tonen hoe je iets kan opbouwen vanuit het niets.”

Leipzig is niet de eerste Europese topclub die zijn tenten opslaat in India. Ook Manchester City werkt er al samen met Mumbai City. De Citizens zijn, net als Mumbai City FC en SK Lommel, eigendom van de City Football Group. Ondanks alle investeringen de voorbije jaren in de Indian Super League blijft voetbal in India minder populair dan cricket.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jiangsu Suning pakt eerste titel in Chinese Super League

Jiangsu Suning heeft zich voor het eerst in zijn bestaan tot Chinees voetbalkampioen gekroond. Het team uit Nanking klopte in de return van de finale van de Chinese Super League titelverdediger Guangzhou Evergrande met 2-1. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindigde op 0-0.

Guangzhou Evergrande, met trainer Fabio Cannavaro, kreeg vlak voor rust een rode kaart. Oud-spits van Inter Éder (45.+3) zette Jiangsu Suning kort daarna op voorsprong. De Braziliaan Alex Teixeira (47.), met een verleden bij Sjachtar Donetsk, verdubbelde de voorsprong in de tweede helft. Guangzhou Evergrande kwam niet verder dan de 2-1 van Shihao Wei (61.).

De finale van de Chinese competitie werd vijf maanden uitgesteld als gevolg van de Covid-19 pandemie. In het voetbalstadion van Suzhou, neutraal terrein voor beide ploegen, waren meer dan 7.000 toeschouwers aanwezig.

Marouane Fellaini sneuvelde eerder met Shandong Luneng in de kwartfinales van de play-offs. Via de klassementswedstrijden legden Fellaini en co nadien beslag op de vijfde plaats. Mousa Dembélé en Guangzhou R&F grepen naast een plaats in de play-offs om de titel en moesten in de nacompetitie aan de slag voor de negende tot zestiende plaats. Guangzhou R&F moest uiteindelijk vrede nemen met de elfde stek.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Servië zonder breekijzer Milivojevic tegen Schotland

Servië kan vanavond in de finale van de play-offs in de kwalificaties voor het EK voetbal geen beroep doen op middenvelder Luka Milivojevic. De voormalige middenvelder van RSC Anderlecht heeft positief getest op het coronavirus, zo maakte de Servische voetbalbond bekend.

De 29-jarige aanvoerder van Crystal Palace, waar hij ploegmaat is van Rode Duivels Michy Batshuayi en Christian Benteke, verliet de selectie meteen en werd bij hem thuis in Servië in isolatie gezet. Voor het overige legde iedereen in de selectie een negatieve test af. Eerder werden de Serviërs Branislav Ivanovic en Filip Djuricic, eveneens ex-Anderlecht, reeds geveld door Covid-19.

Met de play-offs valt donderdagavond het doek over de kwalificatieronde voor het EK voetbal. In de vier finales worden dan de laatste tickets verdeeld voor de eindronde van volgende zomer, die in een rist Europese landen wordt gespeeld. Zestien landen die zich niet via de groepsfase konden plaatsen, kregen op basis van hun prestaties in de eerste editie van de Nations League (2018-2019) een herkansing via de play-offs. De vier groepswinnaars vervoegen de twintig al gekwalificeerde landen op het EK van 2021, dat door de coronapandemie een jaar werd uitgesteld.

Het duel in Belgrado tussen Servië en Schotland is de finale van groep C. Zij schakelden respectievelijk Noorwegen (1-2 n.v.) en Israël (0-0, 5-3 pen.) uit. Op het EK belandt Servië of Schotland in een poule met Engeland, Kroatië en Tsjechië.

De Rode Duivels zijn op het EK ingedeeld in een groep met Rusland (12 juni in Sint-Petersburg), Denemarken (17 juni in Kopenhagen) en Finland (21 juni in Sint-Petersburg).

Volledig scherm © REUTERS

FA vraagt Engelse regering om tegen IJsland op Wembley te kunnen spelen

De Engelse voetbalbond FA heeft bij de regering een aanvraag ingediend om de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen IJsland (woensdag 18 november) toch op Wembley te kunnen spelen. Vanwege reisbeperkingen is het onzeker waar die match zal plaatsvinden.

Het Verenigd Koninkrijk sloot vorig weekend met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in dat land. IJsland speelt zondag in Kopenhagen tegen Denemarken, drie dagen voor het duel met Engeland (in principe op Wembley).

Een woordvoerder van de FA bevestigde dat aan de Britse regering is gevraagd voor de IJslandse selectie een uitzondering te voorzien op de regels. “We geloven dat het in het beste belang van het Engelse team is om in het Wembleystadion te spelen in plaats van op dit moment internationaal te reizen, en dan de match te spelen volgens dezelfde UEFA-protocols tegen dezelfde tegenstander maar in een ander land”, verwijst de woordvoerder naar de plannen om naar Duitsland of Albanië uit te wijken.

“Internationale voetballers horen bij de mensen die wereldwijd het vaakst worden getest en we zullen zelfs nog meer testen. We hopen dat de regering ons steunt in het organiseren van de wedstrijd in de meest veilige omstandigheden in deze moeilijke tijden voor iedereen.”

De FA heeft intussen met de IJslandse bond afspraken gemaakt om met een privévlucht aan een aparte terminal toe te komen, en dat er alleen naar het hotel en het stadion wordt gereden.

Zondag speelt Engeland in Leuven tegen de Rode Duivels, een duel dat beslissend kan zijn voor de groepswinst en het ticket voor de Final Four.

Volledig scherm Wembley Stadium, London. ! only BELGIUM ! © Photo News

KV Mechelen wint oefenmatch tegen Union

KV Mechelen heeft een oefenmatch tegen 1B-club Union gewonnen met 3-1. Van Der Heyden opende de score met een owngoal en bracht Union even later weer op gelijke hoogte. In de tweede helft zetten youngsters Dailly en Dassy de eindstand op het bord. Vranckx, Bushiri, Peyre, Wernersson, Shved en Boni verzamelden hun eerste speelminuten na hun quarantaine. (ABD)

Opstelling KV Mechelen: Thoelen - Bateau, Bushiri (46' Dassy), Boni (46' Peyre), Bijker (46' Wernersson) - Schoofs, Defour (46' Van den Eynden) - Kaya, Vranckx (46' Walsh), Storm (46' Shved) - Dailly

Doelpunten: 2' Van Der Heyden (1-0, owngoal), 19' Van Der Heyden (1-1), 77' Dailly (2-1), 90' Dassy (3-1)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © Photo News

Joe Gomez (Liverpool) is geopereerd aan linkerknie

Joe Gomez heeft een succesvolle operatie aan de linkerknie ondergaan. Dat bevestigt zijn club Liverpool. Gomez blesseerde zich woensdag tijdens een training met de nationale ploeg. Volgens de Reds is er een pees geraakt maar zou er geen verdere schade aan de ligamenten zijn.

De 23-jarige Gomez is centraal in de verdediging een basispion bij kampioen Liverpool. Het is afwachten hoelang hij buiten strijd is. Engeland treft zondag in Leuven de Rode Duivels op de vijfde en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League.

Volledig scherm Joe Gomez. © Photo News

Anderlecht oefent twee keer op twee dagen

Geen competitiematchen dit weekend, maar Anderlecht werkt wel twee oefenduels af. Morgen oefent RSCA op Neerpede tegen de Franse eersteklasser Lens en daags nadien trekken Kompany en co naar Sporting Charleroi. Het is ook de bedoeling om wat U21-spelers in actie te laten komen. Hun competitie ligt momenteel stil. Anderlecht bevestigde ook dat de club gaat samenwerken met het UZ Gent, bijvoorbeeld voor medische en fysieke testen. Dat Luc Vanden Bossche, diensthoofd Fysische geneeskunde en revalidatie van het ziekenhuis, de nieuwe clubarts is, was al duidelijk. Met Maarten Brecko werd ook een nieuwe kinesist in dienst genomen. Niels Mathieu, al zeven jaar kinesist bij RSCA, wordt de nieuwe Head Physical Therapist. (TLB/AR)

Volledig scherm © Photo News

Mbokani kondigt terugkeer bij Congolees elftal aan

‘Le léopard ne meurt jamais. Bientôt le retour à l’équipe national.’ Het luipaard sterft nooit. Binnenkort terugkeer naar de nationale ploeg. Met die woorden beukte Dieumerci Mbokani (34) de poort naar het Congolese elftal gisteren zelf in. De Antwerp-spits deed dat op zijn Instagram-pagina, met daarbij een afbeelding van de vlag van Congo. Opmerkelijke move van Mbokani, die sinds jaar en dag een knipperlichtrelatie heeft met zijn land. In 2011 werd hij na wangedrag levenslang geschorst, maar een jaar later - onder een andere bondscoach - was hij er plots weer bij. In 2016 kondigde hij dan zelf zijn afscheid aan, om een halfjaar later toch weer - met twee goals - z’n comeback te maken. Dieu’s laatste interland dateert ondertussen van bijna 4 jaar geleden (januari 2017). Toen we hem gistermiddag om een woordje uitleg vroegen, stuurde hij ons wandelen. (MVS)

Volledig scherm © BELGA