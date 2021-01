Football Talk. Inter-coach Conte moet twee matchen brommen - Willem II zet Adrie Koster (ex-Club) aan de deur

Inter-coach Conte moet twee wedstrijden brommen

Inter-coach Antonio Conte heeft een schorsing van twee speeldagen en een boete van 20.000 euro gekregen voor zijn rode kaart van afgelopen weekend in het slot van het competitieduel tegen Udinese, zo maakte de Serie A dinsdag bekend.

Inter kwam amper tot kansen op bezoek bij Udinese en toen in het slot duidelijk werd dat ze niet verder zouden geraken dan een scoreloos gelijkspel en zo de leidersplaats zouden laten liggen, sloegen bij Conte de stoppen nog eens door. Nadat hij de scheidsrechter meerdere verwensingen naar het hoofd had geslingerd, kreeg hij het rode karton en werd hij naar de tribunes gestuurd. Ook na de wedstrijd bleef Conte maar doorrazen, wat dan ook in het scheidsrechtersrapport kwam. Volgens Conte, die zijn team voor het eerst dit seizoen in de Serie A niet zag scoren, had de scheidsrechter meer blessuretijd moeten aanrekenen. In de interviews na de wedstrijd bood hij wel zijn verontschuldigingen aan.

Romelu Lukaku zal de eerstvolgende duels tegen Benevento en Fiorentina dus niet kunnen rekenen op zijn flamboyante coach aan de zijlijn.

Barcelona speelt Clásico in Madrid eenmalig in Catalaans shirt

FC Barcelona speelt tijdens de Clásico tegen Real Madrid in een speciaal shirt. De twee Spaanse grootmachten treffen elkaar op 11 april in de hoofdstad. Barcelona heeft alleen voor dat duel een shirt laten maken waarin de Catalaanse vlag prominent naar voren komt.

De twee rode verticale strepen op de voorkant van het shirt van Barcelona lopen geleidelijk over in smalle rode en gele banen, net als in de vlag van Catalonië. Oud-speler Carles Puyol, jarenlang de aanvoerder van Barcelona, presenteerde dinsdag het tenue dat vanaf nu ook te koop is voor de fans. Het motto van de campagne is ‘één shirt verenigt ons’.

“Als je in deze zware tijden redenen zoekt om alles te geven, kijk dan naar jezelf. De redenen om dat te doen, zitten in je”, zegt Puyol, in wat ongetwijfeld een motiverende boodschap moet zijn richting de spelers uit de selectie van trainer Ronald Koeman. Eind oktober won Real Madrid de Clásico in Camp Nou met 1-3. De regerend kampioen van Spanje staat in La Liga op de tweede plaats, met 3 punten meer dan Barcelona. Atlético Madrid voert de ranglijst aan.

Willem II zet Koster aan de deur

Voormalig Club Brugge- en Beerschot-coach Adrie Koster is ontslagen bij de Nederlandse eersteklasser Willem II, zo bevestigde de club dinsdag. De 66-jarige Nederlander wordt wegens teleurstellende resultaten aan de deur gezet. Willem II staat na achttien speelronden op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. In november verlengde Willem II het contract met Koster nog tot de zomer van 2022.

Adrie Koster heeft een Belgische verleden als coach bij Club Brugge (2009-2011) en Beerschot (2012).

Voormalig Wales-aanvoerder Ashley Williams zet punt achter carrière

De Welshe verdediger Ashley Williams hangt op 36-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak, zo maakte hij vandaag bekend in een door de Welshe voetbalbond verspreide mededeling. De centrale verdediger zat al sinds eind vorig seizoen zonder club nadat hij bij Bristol City een vrije transfer had gekregen. Eerder kwam hij onder meer uit voor Swansea, Everton en Stoke City. Op clubniveau heeft hij 741 wedstrijden op de teller staan.

Williams heeft ook 86 caps bij Wales achter zijn naam staan. Sinds 2012 droeg hij er ook de aanvoerdersband. In november 2019 werd hij voor het laatst opgeroepen voor de Welshe nationale ploeg, waarmee hij een onvergetelijk EK 2016 beleefde. Daarin overleefden ze tot in de halve finales, nadat ze in de kwartfinales de Rode Duivels met 3-1 hadden uitgeschakeld.

Leverkusen is middenvelder Baumgartlinger de rest van het seizoen kwijt

Bayer Leverkusen kan dit seizoen waarschijnlijk niet meer beschikken over Julian Baumgartlinger. De Oostenrijkse middenvelder viel zaterdag in de met 1-0 verloren thuiswedstrijd tegen Wolfsburg uit met een zware kruisbandblessure. De 33-jarige Baumgartlinger is inmiddels geopereerd en werkt bij Bayer verder aan zijn herstel. Voor de maand mei kan hij sowieso zijn rentree niet maken, meldde de club.

Baumgartlinger is aanvoerder van de nationale ploeg van Oostenrijk, dat zich plaatste voor het EK van komende zomer.

Bayer Leverkusen deed het tot de jaarwisseling uitstekend. In januari verloor het elftal van de Nederlandse trainer Peter Bosz echter al drie competitiewedstrijden. De achterstand op koploper Bayern München is daardoor opgelopen tot 10 punten.

Italië en Engeland maken zich nog geen zorgen om EK-organisatie

Italië en Engeland blijven, ondanks de nog steeds heersende strenge coronamaatregelen op hun grondgebied, overtuigd van het organiseren van EK-wedstrijden. Er is in beide landen momenteel geen debat gaande. In de Italiaanse hoofdstad Rome vindt op 11 juni normaal gezien de openingswedstrijd van het EK voetbal plaats. Exact een maand later moet in Londen de finale van het Europees kampioenschap gespeeld worden.

De UEFA blijft in haar communicatie voorlopig vasthouden aan een EK komende zomer in twaalf landen, maar in verschillende landen - vooral in Duitsland - wordt al enkele weken geopperd dat een EK in de huidige omstandigheden moeilijk doorheen heel Europa kan plaatsvinden.

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München en een belangrijke stem in het Europese voetbal, suggereerde vorige week al dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin er wel degelijk over nadenkt het EK in één land te laten doorgaan.

In Britse media dook recent ook de optie op het toernooi in één land te organiseren, in Engeland zelf dan. Londen organiseert voorlopig drie groepswedstrijden, een achtste finale, de twee halve finales en de finale.

In Rusland verschenen eerder vergelijkbare berichten, met de WK-organisator van drie jaar geleden opnieuw als gastheer. Sint-Petersburg organiseert al zeker drie groepswedstrijden, waaronder twee van de Rode Duivels, en een kwartfinale.

De Duitse speelstad München gaf aan “onveranderd door te gaan met het plannen van de vier voorziene EK-duels in de Allianz Arena”. In München moeten al zeker drie groepswedstrijden en een kwartfinale doorgaan.