Football Talk. Insigne laat Maradona op z'n been tatoeëren - Atlético kan in Salzburg op Carrasco rekenen - Jimenez uit ziekenhuis na schedelbreuk

Napoli-aanvaller Insigne laat Maradona vereeuwigen op zijn been

Lorenzo Insigne heeft de recent overleden Napoli-legende Diego Maradona op zijn been vereeuwigd. De 29-jarige international van Italië was te zien in de stoel van tattoo-artiest Valentino Russo.

Eerder bleek de aanvaller diep geraakt door de dood van de Argentijn. Insigne eerde Maradona onder andere door een shirt met nummer tien en zijn naam te tonen na zijn doelpunt tegen AS Roma.

Napoli vernoemde het eigen stadion San Paolo naar de Argentijnse ster.

Portret Maradona wellicht op Argentijnse bankbiljetten

Het portret van de vorige maand overleden Diego Maradona komt wellicht op een Argentijns bankbiljet te staan. Er is daarvoor een voorstel ingediend in de senaat. Bedoeling is dat de beeltenis van Maradona het biljet van 1.000 peso gaat sieren. Dat is het grootste bankbiljet in Argentinië, het is ongeveer tien euro waard.

Het portret van Maradona zou aan de voorzijde van het biljet komen te staan, op de achterzijde zou zijn legendarische tweede doelpunt tegen Engeland (niet dat met de hand van God) op het WK 1986 afgebeeld worden.

In eerste instantie zouden vijftig procent van de 1.000 peso-bankbiljetten die komend jaar worden gedrukt, de beeltenis van Maradona dragen. Tot nu staat er een hornero (rosse ovenvogel), de nationale vogel van Argentinië, op het biljet. De Argentijnse post gaat een reeks postzegels aan Maradona wijden.

Maradona overleed op 25 november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hij wordt wereldwijd als één van de beste voetballers aller tijden beschouwd en heeft in eigen land het statuut van halfgod.

Atlético kan in Salzburg op Carrasco rekenen

Yannick Carrasco is opgenomen in de selectie van Atlético Madrid voor de beslissende Champions League-wedstrijd op het veld van RB Salzburg. De Rode Duivel miste vorig weekend het competitieduel tegen Real Valladolid (2-0) door een knieblessure.

Atletico Madrid heeft woensdag (21u) in Salzburg genoeg aan een gelijkspel om door te stoten naar de achtste finales van de Champions League. De Oostenrijkers moeten winnen om zich te plaatsen voor de laatste zestien.

Titelverdediger Bayern München is al zeker van groepswinst in poule A. De Duitsers spelen gastheer voor Lokomotiv Moskou.

Jimenez mag ziekenhuis verlaten na schedelbreuk

Wolverhampton Wanderers-spits Raul Jimenez (29) heeft het ziekenhuis verlaten nadat de Mexicaanse international ruim een week geleden een schedelfractuur opliep in de competitiematch tegen Arsenal (1-2 zege). “Hij rust nu thuis bij zijn gezin”, zo tweette de club van Leander Dendoncker dinsdag.

Vroeg in de wedstrijd tegen de Gunners raakten Jimenez en Arsenal-verdediger David Luiz elkaar bij een luchtduel hard met het hoofd. Jimenez bleef roerloos liggen en werd met een zuurstofmasker van het veld gedragen. Daarna werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Londen, waar hij een operatie onderging. Luiz, die met een hoofdverband verder speelde, werd gewisseld bij de rust.

Hulk verlaat Shanghai SIPG na vier seizoenen

De Braziliaan Hulk (echte naam Givanildo Vieira de Souza) gaat na vier seizoenen in dienst van het Chinese Shanghai SIPG andere lucht opsnuiven. Hij bevestigde na de verloren achtste finale in de Aziatische Champions League tegen het Vissel Kobe van Thomas Vermaelen dat hij de club verlaat.

De 34-jarige Hulk werd in 2016 voor ruim 40 miljoen euro door Shanghai weggekocht bij Zenit Sint-Petersburg. De spits verdiende er elk jaar zo'n 15 miljoen euro. Zijn contract loopt er deze maand af.

"Vandaag zeg ik vaarwel tegen Shanghai SIPG, een ploeg die mij altijd een thuisgevoel heeft gegeven", zei Hulk, die geen deel uitmaakte van de selectie die in Doha met 2-0 verloor van Vissel Kobe, waar Thomas Vermaelen de hele match speelde.

Hulk lag bij zijn Chinese werkgever overhoop met zijn coach, de Portugees Vitor Pereira. Vorige maand kwam het in de kleedkamer na een verloren wedstrijd tot een hoogoplopende discussie tussen beide mannen. In 2018 was Hulk nog aanvoerder van de ploeg die de Chinese titel veroverde.

Barcelona kan opnieuw op Samuel Umtiti rekenen

Samuel Umtiti is na maanden blessureleed weer fit voor de dienst. De Franse centrale verdediger is opgenomen in de selectie van FC Barcelona voor het Champions League-duel van dinsdagavond tegen Juventus.

Door knie- en kuitproblemen speelde Umtiti dit seizoen nog geen minuut. In augustus testte de wereldkampioen van 2018 bovendien positief op corona. Zijn comeback is goed nieuws voor trainer Ronald Koeman, die achterin onder meer de langdurig geblesseerde Gerard Piqué moet missen.

Ook Lionel Messi zit in de kern. De Argentijnse sterspeler kreeg in de vorige twee CL-wedstrijden tegen Dinamo Kiev en Ferencvaros (0-4 en 0-3 winst) rust. Hij kijkt in Camp Nou dus mogelijk zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo in de ogen.

Barcelona (15 op 15) en Juventus (12 op 15) zijn allebei al geplaatst voor de achtste finales.

Jackson Martinez zet een punt achter zijn carrière

De Colombiaan Jackson Martinez heeft op sociale media aangekondigd een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan. De 34-jarige aanvaller zat sinds augustus zonder club. Hij staakt nu zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg.

Martinez is vooral bekend van zijn periodes bij FC Porto (2012-2015) en Atlético Madrid (2015-2016). Bij Porto scoorde hij liefst 93 goals in 136 wedstrijden. Zijn passage bij Atlético, dat destijds 35 miljoen euro voor hem neertelde, werd een keerpunt in zijn carrière. Na zijn mislukte doortocht in Madrid volgden nog avonturen bij het Chinese Guangzhou Evergrande (2016-2018) en het Portugese Portimonense (2018-2020), maar voor de absolute topclubs kwam hij niet meer in aanmerking.

Martinez is ook 40-voudig international (8 goals). Hij was met Colombia aanwezig op het WK van 2014 en de Copa América’s van 2011 en 2015.

Jackson Martinez.