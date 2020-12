Football Talk. Iniesta hele poos aan de kant - Proximus behoudt uitzendrechten Champions League tot 2024

Andrés Iniesta is vier maanden out met spierscheur

Vissel Kobe, de Japanse ploeg van Rode Duivel Thomas Vermaelen, moet het de komende vier maanden doen zonder haar sterspeler Andrés Iniesta. De 36-jarige middenvelder liep vorige week donderdag tijdens de kwartfinale van de Aziatische Champions League tegen het Zuid-Koreaanse Suwon Samsung een spierscheur in de rechterdij op.

De scheur werd na afloop van de wedstrijd in het Al Janoubstadion in Al-Wakrah (Qatar) vastgesteld in een Qatarees ziekenhuis. Iniesta werd vervolgens in Barcelona geopereerd. Zijn revalidatie zal vier maanden duren.

De Spanjaard speelt sinds medio 2018 bij Vissel Kobe. Voordien was hij vijftien jaar lang een bepalende factor op het middenveld van FC Barcelona.

Vissel Kobe is in de Japanse J1 League tegenvallend twaalfde. Afgelopen zondag sneuvelde Kobe in de halve finales van de Aziatische Champions League tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. Thomas Vermaelen stond zowel in de kwartfinale als de halve finale 120 minuten op het veld.

Toestand van Vanderlei Luxemburgo, besmet met Covid-19, is stabiel

De toestand van voormalig Braziliaans bondscoach Vanderlei Luxemburgo is stabiel. Dat maakte het ziekenhuis in Sao Paulo, waar hij verblijft, bekend. Hij wordt niet beademd, maar moet tot nader order wel in het ziekenhuis blijven. De 68-jarige Luxemburgo werd vrijdag gehospitaliseerd met een coronabesmetting. Hij heeft enkele milde symptomen.

Luxemburgo testte begin juli voor de eerste keer positief op het longvirus, maar vertoonde toen geen symptomen. Op dat moment was hij nog trainer van het Braziliaanse Palmeiras, waar hij in oktober aan de deur werd gezet.

Luxemburgo is één van de meest ervaren coaches in het Braziliaans voetbal. Na het WK van 1998 werd hij aangesteld als bondscoach van de Gouden Kanaries en dit tot de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Luxemburgo begon in december 2019 aan zijn vijfde periode als T1 bij Palmeiras, de club waarmee hij in 1993 en 1994 het Braziliaans kampioenschap won. Hij stond ook aan het roer bij Real Madrid (2004-2005) en verscheidene Braziliaanse topclubs zoals Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Gremio en Atletico Mineiro.

In Brazilië overleden al meer dan 182.700 personen aan de gevolgen van het coronavirus. Brazilië is daarmee het tweede meest getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten.

Proximus behoudt uitzendrechten Champions League tot 2024

Proximus heeft aangekondigd dat het ook de komende drie seizoenen de exclusieve rechten voor de Champions League heeft verworven. Proximus is door dit nieuwe akkoord de enige operator in België die alle wedstrijden van de Champions League zal uitzenden. Het bedrijf bezit al sinds het seizoen 2012-2013 de exclusieve rechten op de Champions League.

Voetbalfans zullen de clashes tussen alle Europese topteams kunnen blijven volgen op Pickx. Op de verschillende zenders van Proximus Sports kan de klant ofwel één bepaalde wedstrijd kiezen uit alle matchen die op dat ogenblik gespeeld en uitgezonden worden, ofwel alle matchen tegelijkertijd bekijken via Multi Live, een exclusief programma van Proximus Sports.

De Champions League herneemt op 16 en 17 februari.

