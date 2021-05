Football Talk. Iniesta blijft nog wat langer in Japan - Ibrahimovic aan de kant met blessure

Iniesta verlengt contract in Japan

Voormalig Spaans international Andrés Iniesta heeft zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Thomas Vermaelen, tot begin 2023 verlengd, zo maakte de club bekend.

De aanvallende middenvelder viert vandaag zijn 37ste verjaardag en is al aan zijn vierde seizoen bezig in Japan. Iniesta kwam in de zomer van 2018 bij Vissel Kobe terecht na zijn overstap van FC Barcelona. In zijn zestien jaar bij de Catalanen won hij liefst 32 prijzen, in Japan staat de teller op twee.

Milan moet geblesseerde Ibrahimovic minstens twee duels missen

Zlatan Ibrahimovic staat nog minstens een week aan de kant met een verstuiking aan de linkerknie, zo maakte AC Milan bekend.

De 39-jarige Zweed liep de kwetsuur zondagavond op in de met 0-3 gewonnen topper op het veld van Juventus. Door de blessure mist hij alvast de competitieduels van woensdag tegen Torino en komende zondag tegen Cagliari. Mogelijk haalt hij nog het duel op de laatste speeldag van 23 mei tegen Atalanta, nadien start de voorbereiding op EURO 2020.

Mannschaft start EK-voorbereiding op 28 mei

De Duitse bondscoach Joachim Löw blaast pas op 28 mei, drie dagen later dan oorspronkelijk gepland, verzamelen voor de start van de EK-voorbereiding van de Mannschaft, zo meldde de Duitse Voetbalbond DFB dinsdag. De EK-selectie wordt volgende week woensdag bekendgemaakt.

Van 28 mei tot 6 juni trekt de wereldkampioen van 2014 op trainingskamp naar het Oostenrijkse Tirol. Op 2 juni oefenen ze er tegen Denemarken, tegenstander van de Rode Duivels in de EK-groepsfase, op 7 juni volgt in Düsseldorf de interland tegen Letland. Op het EK zit het Duitsland van afscheidnemend bondscoach Joachim Löw in de ‘groep des doods’ met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Hongarije.

Steffen Baumgart neemt komend seizoen over bij FC Keulen

Steffen Baumgart is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer bij de Duitse eersteklasser FC Keulen, zo maakte de club bekend. Hij ondertekent er een overeenkomst tot medio 2023.

De 49-jarige Baumgart komt over van tweedeklasser Paderborn en wordt in Keulen de opvolger van Friedhelm Funkel, wiens aflopende contract niet verlengd wordt. Oudgediende Funkel nam pas medio april over van de ontslagen Marcus Gisdol en fungeerde als een tussenpaus bij de club van Rode Duivel Sebastiaan Bornauw.

Met nog slechts twee speeldagen te gaan is FC Keulen nog in een bitse degradatiestrijd verwikkeld in Duitsland. Met 29 punten staat het op de voorlaatste plaats in de Bundesliga, op twee punten van de veilige vijftiende stek van Werder Bremen.

