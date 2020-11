Football Talk. Immobile is net uit quarantaine en scoort recordgoal - Trésor matchwinnaar bij Willem II met twee assists

Trésor is matchwinnaar met twee assists, Chadli en Bolingoli verliezen topper in Turkije

Willem II heeft op de negende speeldag van de Eredivisie met 2-1 gewonnen van VVV-Venlo. Mike Trésor was goed voor de assists bij beide doelpunten.

Willem II kwam al snel op een comfortabele dubbele voorsprong dankzij Pavlidis en Saglam. Vooral het laatste doelpunt mocht er zijn. Op aangeven van Trésor trapte de Duitser de bal heerlijk in doel. Tien minuten voor rust bracht het doelpunt van Giakoumakis de bezoekers terug in de wedstrijd, maar de thuisploeg hield stand in de tweede helft. Willem II (elfde) en VVV-Venlo (twaalfde) tellen beiden acht punten.

In Turkije verloor kampioen Basaksehir zaterdag de topper op de negende speeldag in de Süper Lig. Besiktas won in eigen huis met 3-2. Bij de bezoekers mocht Nacer Chadli bij de pauze invallen voor Boli Bolingoli. De thuisploeg leek op weg naar een eenvoudige overwinning na goals van Hutchinson, Larin en Aboubakar, maar de bezoekers zorgden toch nog voor spanning in het slot. De doelpunten van Gulbrandsen en kwamen echter te laat. Dankzij deze overwinning heeft Besiktas nu evenveel punten als Basaksehir, namelijk dertien. Besiktas heeft wel nog een wedstrijd te goed. Ze staan samen zesde op zeven punten van leider Fenerbahçe.

Immobile keert terug uit quarantaine en helpt Lazio aan zege met recordgoal

Lazio Roma, tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, heeft op de achtste speeldag van de Serie A een 0-2-zege geboekt bij Crotone. De Romeinen mochten nog maar eens topschutter Ciro Immobile danken.

De dertigjarige aanvaller werkte op het verzopen veld van Crotone na 21 minuten een voorzet van Marco Parolo af. Joaquin Correa legde op het uur, op aangeven van Immobile, de 0-2 eindstand vast. Het was voor de spits zijn 107de goal in dienstverband van Lazio. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Giuseppe Signori en wordt hij gedeeld topschutter aller tijden bij de Biancocelesti.

Immobile hervatte pas donderdag opnieuw de trainingen na een quarantaine van bijna drie weken. Hij miste het laatste interlandluik van het jaar met Italië en was er ook niet bij tijdens de competitietopper tegen Juventus (1-1) en in de Champions League tegen Zenit (1-1).

Lazio komt voorlopig op de vijfde plaats in de Serie A, met evenveel punten als Napoli en stadsrivaal AS Roma. Koploper AC Milan telt met zeventien punten drie punten meer dan het drietal. Sassuolo is tweede met vijftien punten.

Pozuelo (ex-Genk) in Team van het Jaar van MLS

Tot februari vorig jaar maakte Alejandro Pozuelo het mooie weer bij Racing Genk. Hij had een groot aandeel in de landstitel, ondanks zijn vertrek nog voor de Play-Offs naar Toronto FC.

In Amerika krijgen ze niet genoeg van de Spaanse spelmaker. Gisterenavond werd het Team van het Jaar van de MLS (Major League Soccer) er bekendgemaakt, en Pozuelo is voor de tweede keer in evenveel seizoenen genomineerd. In z’n eerste jaar was hij meteen goed voor 12 doelpunten en nog eens 12 assists. In 2020 staat de teller op 9 treffers en 4 assists in de MLS.

Einde aan ongeslagen reeks vrouwen Lyon na 80 wedstrijden

De voetbalsters van Paris Saint-Germain hebben recordkampioen Olympique Lyon de eerste competitienederlaag in bijna vier jaar bezorgd. PSG won het duel in eigen huis met 1-0 dankzij een treffer van Marie-Antoinette Katoto. Bij Lyon zat Red Flame Janice Cayman de hele wedstrijd op de bank.

Lyon zag door de nederlaag een einde komen aan een reeks van 80 competitieduels zonder verlies. Op 12 december 2016 verloren de voetbalsters van Lyon voor het laatst in de Franse competitie. Ook toen was PSG met 1-0 in eigen huis te sterk.

Duitse voetbalfans zijn vertrouwen in bondscoach Löw kwijt

Het krediet van bondscoach Joachim Löw bij de Duitse voetbalsupporters lijkt op. Uit een bevraging van t-online.de, het grootste Duitse nieuwsportaal, blijkt dat amper 12 procent hem nog de geschikte persoon vindt om de Mannschaft te leiden.

Duitsland verloor vorige week met liefst 6-0 van Spanje in de Nations League, de zwaarste nederlaag in 89 jaar. Löw, die al sinds 2006 bondscoach is, kwam daarop zwaar onder vuur te liggen maar kreeg van de Duitse voetbalbond de bevestiging dat er (vooralsnog) niet wordt geraakt aan zijn contract, dat tot het WK van 2022 loopt. Op 4 december vergadert de Duitse voetbalbond wel over de resultaten.

Bij de fans heeft de 60-jarige Duitser het alleszins verkorven. Op de vraag of Löw nog de juiste man is om Duitsland naar succes te leiden, antwoordde 77,7 procent van de 1.045 ondervraagden negatief. Amper twaalf procent blijft hem steunen, terwijl 10,3 procent onbeslist antwoordde.

Algerijns international Bensebaini test positief op corona

Borussia Mönchengladbach moet het in het competitieduel tegen Augsburg zonder verdediger Ramy Bensebaini stellen. De club bevestigde dat de Algerijn, die afgelopen week interlands tegen Algerije en Zimbabwe afwerkte, positief heeft getest op corona. Hij bevindt zich nu thuis in quarantaine. Bij Gladbach testte vorig weekend ook de Franse aanvaller Alassane Plea positief op het virus.

Mönchengladbach is na drie speeldagen de verrassende leider in groep B van de Champions League met 5 op 9, voor Shakhtar Donetsk, Real Madrid en Inter Milaan. Volgende woensdag (25/11) ontvangen de Duitsers Shakhtar.

Cybercriminelen viseren Manchester United

Manchester United is het slachtoffer geworden van hackers. In een verklaring heeft de Engelse topclub het over “een ingewikkelde aanval op zijn systemen door georganiseerde cybercriminelen”.

Volgens Manchester Uited zijn de geviseerde systemen onmiddellijk stilgelegd “om de schade te beperken en data te beschermen”. Er zouden geen persoonlijke gegevens van supporters verloren zijn gegaan.

“We hebben meteen actie ondernomen om de aanval te counteren en werken samen met experten om het incident te onderzoeken en de IT-hinder zoveel mogelijk te beperken”, klinkt het.

United benadrukt dat “alle kritische systemen om matchen op Old Trafford te organiseren veilig zijn” en dat de match van zaterdag tegen West Bromwich Albion kan doorgaan.

