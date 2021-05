Football Talk. Igor de Camargo doet er nog één jaar bij - PSV plukt Braziliaanse verdediger Ramalho weg bij Salzburg

Igor de Camargo doet er nog één jaar bij

Igor de Camargo weet van geen ophouden. De 38-jarige spits heeft zijn contract bij KV Mechelen met één jaar verlengd. Er heersten twijfels Achter de Kazerne of De Camargo een contractvoorstel aan (veel) mindere voorwaarden zou accepteren, maar dat heeft hij nu toch gedaan. De Braziliaanse Belg start volgende maand dus aan zijn vierde seizoen bij Malinwa, waarvoor hij tot dusver in 97 wedstrijden 36 keer scoorde. “De club is ambitieus, de fans zijn vurig en ik voel mij hier perfect thuis. Ik wil nog één jaar alles geven voor KV Mechelen en zo de weg die de club is ingeslagen mee voort zetten,” geeft Igor de Camargo mee op de clubwebsite.

Het seizoen 2021-2022 wordt in principe zijn laatste jaar als profvoetballer. Daarna zal hij zijn pijlen richten op het trainerschap. Sportief manager Tom Caluwé liet het volgende nog optekenen: “Iemand met zijn uitstraling, ervaring, karakter en die wil past perfect binnen onze club en ons project. Igor speelt zowel op het veld als in de evolutie van onze jongeren een enorm belangrijke rol.” (ABD)

Ramalho trekt naar PSV

PSV heeft André Ramalho Silva (29) aangetrokken. De ervaren Braziliaanse verdediger komt over van Red Bull Salzburg en heeft in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen ondertekend.

André Ramalho Silva - met voetbalnaam Ramalho - beëindigde afgelopen zondag het seizoen in Oostenrijk en vloog daarna naar Eindhoven voor de medische keuring bij PSV. Dinsdagavond zette hij zijn handtekening onder een contract dat loopt tot 2024. “Met André Ramalho halen we een ervaren centrale verdediger naar PSV die bekend is met de voetbalfilosofie van Roger Schmidt en de kwaliteiten heeft om dat op het veld uit te voeren”, reageert Technisch Manager John de Jong. “Daarnaast weet hij wat het is om voor de prijzen te moeten spelen en deze te winnen. We volgen de verrichtingen van André al vanaf het moment dat hij in Europa actief is en hadden nu een kans hem naar PSV te halen. Daar hebben we direct naar gehandeld.”

PSV haalt met Ramalho een speler met heel wat ervaring binnen die als vice-aanvoerder afgelopen seizoen wederom kampioen van de Oostenrijkse Bundesliga werd. Ramalho won in Oostenrijk zes nationale titels. In zijn carrière werkte hij bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkussen reeds samen met hoofdcoach Roger Schmidt en hij kijkt ernaar uit om dit komend seizoen opnieuw te kunnen doen bij PSV. “Ik ben een speler die altijd alles geeft, speelt voor de prijzen en dat ook met PSV wil doen”, zegt de Braziliaan in een eerste reactie.

Coach Christophe Galtier kondigt twee dagen na landstitel afscheid aan bij Rijsel

Christophe Galtier, de coach van Rijsel, heeft dinsdag in een interview met L’Equipe zijn afscheid aangekondigd. Die mededeling komt er amper twee dagen nadat hij landskampioen werd met de Noord-Franse club.

“Ik heb gewoon het gevoel vanbinnen dat mijn tijd er hier opzit”, zegt de 54-jarige trainer. Galtier leidt Rijsel al sinds 2017. Voordien coachte hij Saint-Etienne. Hij bevestigde ook dat Napoli, Lyon en Nice naar zijn diensten gesolliciteerd hebben. Hij denkt nog deze week bij een van die clubs te kunnen tekenen.

Galtier wil naar eigen zeggen niet “in een routine terechtkomen”. Dat Rijsel afgelopen winter een nieuwe eigenaar kreeg, heeft volgens hem niets met zijn keuze te maken. “De economische situatie van de club is niet gelinkt aan mijn vertrek, net zo min als de kwaliteit van de kern voor volgend seizoen. Het ligt alleen aan mezelf. Na vier seizoenen is dit het moment.”

Marc Vanmaele nieuwe CEO van Deinze

Marc Vanmaele gaat aan de slag als Chief Executive Officer (CEO) van KMSK Deinze. Dat heeft het team uit 1B vandaag gemeld.

De 60-jarige Vanmaele heeft een verleden in de bedrijfswereld en was onder meer werkzaam bij regionale televisiezenders in West- en Oost-Vlaanderen. Hij deed ook al ervaring op bij voetbalclubs. Vanmaele werd in 2011 CEO van toenmalige eersteklasser Lokeren en nam er drie jaar de verantwoordelijkheid over alle niet-sportieve zaken. In 2017 werd hij aangesteld als algemeen coördinator van Cercle Brugge, waarmee hij promoveerde van 1B naar 1A.

“Het is voor mij een mooie uitdaging om KMSK Deinze te begeleiden naar een volgend niveau”, reageert Vanmaele. “Ik heb ontzettend veel zin om dit ambitieus project van de voorzitter mee te helpen realiseren. Ik dank hem voor het vertrouwen. Samen met de supporters en alle partners van Deinze wens ik een mooi hoofdstuk te schrijven.”

Ook voorzitter Denijs Van De Weghe kijkt uit naar de samenwerking. “De aanstelling van Marc is een bewuste keuze. Ik heb gekozen voor een persoon met veel ervaring en dossierkennis in het Belgische professionele voetbal. Marc is een goede peoplemanager met uitgebreide ervaring in verschillende gebieden. Ik zie het als een duidelijke investering in de toekomst van Deinze.”

