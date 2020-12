Football Talk. Iedereen test negatief bij Antwerp - Havertz openhartig na coronabesmetting: "Lag tien dagen ziek in bed"

Antwerp Ivan Leko na Tottenham en voor Club Brugge: “Club is in élke match in België favoriet”

11 december Ivan Leko blikte zonet nog even terug op de Europese campagne van Antwerp en keek - uiteraard - ook al vooruit naar het treffen met Club Brugge op zondag. “Club is in élke match in België favoriet”, klonk het. “Maar dat betekent niet dat ze alles winnen. We zullen op ons allerbest moeten zijn, voor zover dat kan.”