Football Talk. Hummels heeft gedwongen exit uit Duitse nationale ploeg nog niet verteerd

Estland, tegenstander van België in voorronde WK, kiest voor Zwitserse coach Häberli

De Estse voetbalbond heeft de Zwitser Thomas Häberli aangesteld als nieuwe bondscoach. Hij ondertekende een contract tot eind 2022. Estland is een tegenstander van België in de voorronde van het WK 2022. De 46-jarige Häberli zat zonder werkgever sinds zijn ontslag bij Luzern eind 2019. De voormalige aanvaller van Young Boys volgt op de Estse bank Karel Voolaid op, wiens contract in eigen land niet werd verlengd.

Estland, nummer 109 op de FIFA-ranking, is in groep E van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar een opponent van de Rode Duivels. Op 2 september spelen Lukaku en co in Estland, op 13 november volgt de return. Ook Wales, Tsjechië en Wit-Rusland maken deel uit van de poule. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door, de nummer twee gaat naar play-offs.

Hummels heeft gedwongen exit uit Duitse nationale ploeg nog niet verteerd

Meer dan twee jaar nadat hij met nog twee andere wereldkampioenen plots uit de kern van de nationale ploeg werd gezet, heeft Mats Hummels het nog steeds moeilijk met die gedwongen exit. Dat geeft de Duitse verdediger vandaag toe in een gesprek met Sport Bild magazine. Hummels, 32, speelde zijn laatste interland in november 2018 waarna hij door bondscoach Joachim Löw aan de kant werd geschoven, net als Thomas Müller en Jérôme Boateng, twee andere leden van de wereldkampioenenploeg van 2014. "Het was surreëel om er geen deel meer van uit te maken. Het was een soort shock", zegt Hummels, die het shirt van de nationale ploeg 70 keer droeg (vijf goals). Vandaag kijkt hij nog amper naar wedstrijden van Duitsland. "Het heeft me emotioneel zwaar geraakt om aan de kant te worden geschoven", legt hij uit.

Volledig scherm Thomas Müller en Jérôme Boateng werden net als Mats Hummels zomaar aan de kant geschoven door Jochim Löw. © EPA

Geruchten als zou het trio worden opgevist voor het EK, wat zeker na de historische pandoering tegen Spanje (6-0) in november een thema was in Duitsland, laten Hummels koud. "Ik heb er nog geen moment aan verspild", zegt de ploegmaat van Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier bij Borussia Dortmund.

Het clubcontract van Hummels bij de Borussen loopt nog tot 2023. Mogelijk zet hij daarna een punt achter zijn carrière. "Ik zal bekijken hoe het met mijn gezondheid is gesteld in 2023. Alles is mogelijk, waaronder stoppen. Bijvoorbeeld wanneer het hoofd 'neen' zegt", besluit de Duitser.

Twee leden van technische staf van FC Barcelona testen positief

Twee stafleden van FC Barcelona hebben maandag positief getest op Covid-19. Dat maakten de Catalanen gisteravond bekend. De trainingssessie van dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd bij Athletic Bilbao, wordt voorlopig geannuleerd. Iedereen binnen de club wordt dinsdagmorgen opnieuw getest.

FC Barcelona staat voorlopig vijfde in La Liga. De wedstrijd tegen Bilbao, nummer negen, is een inhaalwedstrijd van de tweede speeldag.