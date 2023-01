Football Talk. Hugo Lloris stopt als recordinternational bij Frankrijk - Arsenal stoot door in FA Cup en maakt zich op voor clash tegen Man City

Hugo Lloris stopt als international

Doelman Hugo Lloris (36) houdt het voor bekeken als Frans international. Dat heeft hij bevestigd aan de Franse sportkrant L’Équipe. Lloris stond meer dan 14 jaar tussen de palen bij Les Bleus, sinds 2010 droeg hij de aanvoerdersband. Lloris verzamelde 145 caps voor Frankrijk, een record. Op het voorbije WK in Qatar stak hij Lilian Thuram (142 caps) voorbij. Hij droeg de Franse aanvoerdersband 121 keer, eveneens een record. Op 19 november 2008 stond hij voor het eerst in doel voor de Fransen, in een vriendschappelijke interland tegen Uruguay (0-0) in het Stade de France. In 2018 kroonde hij zich met Les Bleus tot wereldkampioen in Rusland. Op zijn palmares staan eveneens de verloren finale van het EK 2016 (1-0 na verlengingen tegen Portugal) en de eindzege in de Nations League in 2021. De laatste interland van Lloris is dus de verloren WK-finale van 18 december tegen Argentinië (3-3, 2-4 in strafschoppenreeks).

“Er komt een moment dat je moet weten dat je moet stoppen”, vertelt Lloris aan L’Équipe. “Ik wil me geen zaken toe-eigenen, ik heb altijd gezegd dat het Franse team van niemand is. Ik denk dat de ploeg klaar is om verder te gaan. Er is ook een doelman die klaar is (AC Milan-doelman Mike Maignan). Ik heb het gevoel dat ik alles heb gegeven, dat ik mijn steentje heb bijgedragen. Ik heb geen zin om te wachten op het moment dat het wat minder begint te gaan. Ik ga liever weg nadat ik altijd aan de top heb gestaan, nadat ik het Franse team heb geholpen de WK-finale te bereiken.” Lloris wil nu focussen op zijn team Tottenham Hotspur, waarvoor hij sinds 2012 aantreedt. Hij is eveneens de aanvoerder van de Londense club. Eerder verdedigde Lloris het doel bij OGC Nice (2005-08) en Olympique Lyon (2008-12).

Arsenal klopt Oxford United in FA Cup en speelt tegen ManCity in 16e finales

Het Arsenal van Albert Sambi Lokonga heeft zich geplaatst voor de 16e finales van de FA Cup. Daarin wacht het Manchester City van Kevin De Bruyne. Arsenal, aan de leiding in de Premier League, won in de derde ronde met 0-3 op het veld van Oxford United. Die ploeg treedt aan in de League One, de derde afdeling.

Mohamed Elneny opende de score in de 63e minuut, hij kopte raak na een vrije trap van Fabio Vieira. Eddie Nketiah (70., 76.) liet de netten nadien nog twee keer trillen. Albert Sambi Lokonga startte in de basis, hij werd in de 62e minuut naar de kant gehaald voor Granit Xhaka. De Belgische middenvelder kreeg voor het eerst speelminuten sinds 9 november in de EFL Cup tegen Brighton (1-3 nederlaag).

Enigmatische Braziliaanse ex-international Roberto Dynamite (68) overleden

Iets meer dan een week na Pelé verliest Brazilië nog een aanvaller die een speciale vermelding in de voetbalgeschiedenis van het land opeiste. Carlos Roberto de Oliveira, aanvankelijk kortweg Roberto en in de topjaren van zijn carrière omgedoopt tot “Roberto Dynamite”, werd slechts 68 jaar oud. Hij overleed gisteren aan darmkanker, net als Pelé.

Roberto Dynamite voetbalde zowat zijn hele loopbaan bij Vasco da Gama, één van de topclubs uit Rio de Janeiro. Nog een parallel met Pelé, die in zijn land enkel voor FC Santos uitkwam: Pelé en Roberto zijn de enige Brazilianen die meer dan 1000 wedstrijden (oefenmatchen inbegrepen) voor één en dezelfde club speelden. Tussen 1971 en 1993 was Roberto Dynamite goed voor maar liefst 475 doelpunten in 853 competitiewedstrijden voor Vasco. Heel even was hij tussendoor ook in Europa actief, bij FC Barcelona, in de eerste helft van het seizoen 1979-80. Verder dan 2 goals in 11 wedstrijden kwam hij op Nou Camp niet. Heel snel keerde hij naar Vasco da Gama terug.

Voor Brazilië speelde de enigmatische Roberto van 1975 tot 1984 met tussenpozen 38 interlands en daarin maakte hij ook 20 doelpunten. Op het WK van 1978 in Argentinië, waar hij drie keer scoorde, was Roberto titularis in de spits van de Braziliaanse selectie die - met Roberto Rivelino als enige overblijver van het topteam uit 1970 - de derde plaats pakte. Vier jaar later werd Roberto Dynamite voor het WK in Spanje in laatste instantie opgeroepen door bondscoach Tele Santana omdat Careca geblesseerd uitviel, maar speelde hij niet.

Na zijn voetballoopbaan stapte Roberto Dynamite in de politiek. In 2008 werd hij ook nog voorzitter van Vasco da Gama, de club van zijn hart. (LUVM)

Raymond Mertens, de man die ooit Club Brugge in eerste klasse hield, overleden

Raymond Mertens, in de jaren ‘80 de vaste assistent-coach van Club Brugge, is op 89-jarige leeftijd overleden. Mertens was de man die Club Brugge in 1982 in eerste klasse hield als interim-hoofdtrainer. Club Brugge speelde toen, ondanks het aantrekken van een tiental nieuwe spelers, het hele seizoen tegen de degradatie en wist pas op de slotdag onder leiding van Mertens tegen RWDM het behoud te verzekeren.

Raymond Mertens, een Brusselaar die op lager niveau doelman bij onder andere Ukkel Sport was geweest, kwam in het trainersvak terecht als jeugdtrainer bij Anderlecht in het begin van de jaren ‘70. Hij werd opgemerkt door Georges Heylens, die zowat vijftien jaar lang de vaste rechtsback van Anderlecht en de nationale ploeg was geweest. Toen Heylens na een zware beenbreuk zijn trainerscarrière begon bij Union in derde klasse, werd Raymond Mertens zijn assistent. Mertens volgde Heylens naar KV Kortrijk, om in 1979 de rechterhand van Han Grijzenhout te worden bij Club Brugge als vervanger van Thieu Bollen. In 1980 leidde het duo Grijzenhout-Mertens de Bruggelingen naar de eerste titel uit de post-Happel-periode.

Toen Grijzenhout in 1981 werd ontslagen, nam Mertens een eerste keer ad interim over om vervolgens de Fransman Gilbert Gress te assisteren. Het daaropvolgende jaar werd Mertens even weer assistent van Georges Heylens bij tweedeklasser Eendracht Aalst. Bij Club Brugge liep het dat jaar echter voor geen meter. Coach Kohn werd ontslagen, vervangen door Rik Coppens en die drong aan op de terugkeer van Mertens in de staf. Maar ook Coppens kreeg blauw-zwart niet op de rails. Zeven wedstrijden voor het einde van de competitie stond Club nog steeds voorlaatste, en werd Mertens door het bestuur gevraagd om de meubelen te redden. Wat uiteindelijk op de slotdag lukte.

Raymond Mertens zou vervolgens onder Georg Kessler en Henk Houwaart (met wie hij in 1988 een tweede titel pakte) een vaste waarde als assistent-coach worden. Georges Leekens stelde hem in 1989 aan als eerste beloftencoach bij Club, maar Mertens verkoos na één jaar opnieuw de rol van assistent. Hij stapte over naar Sporting Charleroi, waar hij Georges Heylens terugvond. Twee jaar later zette Raymond Mertens om gezondheidsredenen een stap terug. Hij trainde nog enkele jaren clubs in de provinciale reeksen. (LUVM)

De Ketelaere valt pas laat in

Landskampioen AC Milan heeft 2-2 gelijk gespeeld tegen het AS Roma van José Mourinho. In het slotkwartier gaf Milan nog een 2-0 voorsprong uit handen. Op het halfuur opende Pierre Kalulu op aangeven van Tonali de score voor de Milanezen, een kwartier voor affluiten zette Tommaso Pobega na een assist van Leao de dubbele voorsprong op het scorebord. In het slot werd het toch nog spannend, na de aansluitingstreffer van Roger Ibanez. In de toegevoegde tijd gebeurde wat niemand nog verwacht had: Tammy Abraham schoof van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten.

Enkele minuten eerder was Alexis Saelemaekers naar de kant gehaald voor Gabbia. Hij was onze enige landgenoot die in de basis was gestart bij de Rossoneri. Aster Vranckx mocht vlak voor de 2-0 Bennacer komen vervangen, Charles De Ketelaere moest wachten tot de slotfase van de partij. Toen was hij de vervanger van de moegestreden Olivier Giroud.

Door het puntenverlies moet Milan de tweede plaats delen met Juventus. Beide teams hebben 37 punten en volgen op zeven punten van leider Napoli, dat eerder op de dag met de volle buit aan de haal ging tegen Sampdoria. AS Roma is met 31 punten pas zesde.

FC Barcelona weer op kop

FC Barcelona heeft de topper in La Liga met het kleinste verschil (0-1) gewonnen bij Atlético Madrid. Barça had aan een klasseflits van Pedri genoeg om de rust in het Metropolitano met een 0-1 voorsprong in te gaan. De Spaanse international kreeg centraal op het middenveld te veel tijd en ruimte, infiltreerde in de zestien, bediende Gavi die op zijn beurt Ousmane Dembélé vond. De tackle van Yannick Carrasco kwam net te laat om de vicewereldkampioen van de verdiende openingstreffer te houden: 0-1 na 22 minuten en daar kon de thuisploeg weinig op aanmerken.

Pas nadien sloeg de Madrileense motor min of meer aan, wat resulteerde in enkele kansen. Toch bleef ook Barça dreigen. Na rust werd de 0-2 van de ingevallen Ferran Torres nog afgekeurd wegens buitenspel. Even voordien was Carrasco bij de Atléti naar de kant gehaald voor Morata. Collega-Rode Duivel Witsel bleef de hele wedstrijd op de bank. Stefan Savic en Torres werden diep in de toegevoegde nog uitgesloten na een robbertje vechten.

Met de dertiende zege van het seizoen op zak zet leider FC Barcelona in de stand eerste achtervolger Real Madrid op drie punten. De Koninklijke liep zaterdag tegen een pijnlijke nederlaag aan tegen Villarreal. Atlético is met veertien punten achterstand op de leider pas vijfde en voelt de hete adem van Villarreal in de nek.

Blamage voor het AS Monaco van Clement in Franse beker

AS Monaco heeft zich zaterdagavond in eigen huis geblameerd tegen tweedeklasser Rodez in de 32e finales van de Coupe de France. Na 90 minuten gaf het scorebord in het Stade Louis II 2-2 aan. Rodez trok finaal na strafschoppen met 4-5 aan het langste eind tegen het elftal van Philippe Clement.

Maghnes Akliouche (23.) en Wissam Ben Yedder (37.) schonken de Monegasken nochtans een comfortabele dubbele bonus, maar Joseph Mendes (42.) prikte nog voor rust tegen voor de bezoekers. Na de pauze nekte Aymen Abdennour (80.) zijn ex-club zowaar met de late gelijkmaker. Eliot Matazo ruimde op het uur plaats bij de gastheer.

In de beslissende penaltyreeks leidde Monaco aanvankelijk met 4-3, maar missers van Aleksandr Golovin en Soungoutou Magassa braken zuur op.

Newcastle verliest in FA Cup van derdeklasser Sheffield Wednesday

Newcastle, de huidige nummer drie in de Premier League, ligt uit de FA Cup. Derdeklasser Sheffield Wednesday bleek met 2-1 te sterk. Het is nog maar de tweede nederlaag voor Newcastle dit seizoen. Eerder verloor de ploeg van Eddie Howe op bezoek bij Liverpool eind augustus (!).

Burnley wipt eersteklasser Bournemouth, Benson en Zaroury scoren

Burnley, de leider in de Engelse tweede klasse, heeft zaterdag in de 32e finales van de FA Cup eersteklasser Bournemouth gewipt met 2-4.

De Clarets hadden niet lang nodig om een voorsprong te forceren op bezoek bij de Cherries. Na balverlies van de gastheer kreeg de vrijstaande Belg Manuel Benson (6.) de bal toegespeeld, waarop hij Mark Travers fusilleerde met een pegel in het dak van het doel. Niet veel later stak Josh Cullen (ex-Anderlecht) Bournemouth echter een handje toe door knullig in te leveren centraal voor doel. Ryan Christie (12.) nam het geschenk in dank aan en plaatste de gelijkmaker op het bord. In het slot van de eerste helft eiste voormalig Charleroi-aanvaller Anass Zaroury (39. en 43.) de hoofdrol op door eerst geen genade te tonen na een nieuwe slordigheid in de opbouw van de laagvlieger in de Premier League, om enkele minuten later na een dribbel door de thuisdefensie nogmaals raak te treffen met een overhoeks schot.

In de tweede helft bracht Dominic Solanke (48.) al vroeg de spanning terug met de aansluitingstreffer, maar Benson (57.) gooide de partij met zijn tweede doelpunt van de middag namens de troepen van Vincent Kompany definitief op slot.

Undav scoort voor Brighton

Tweedeklasser Middlesbrough kon weinig weerwerk bieden aan Brighton. De Seagulls, waar Leandro Trossard niet tot de wedstrijdselectie behoorde, triomfeerden met 1-5. Zowel Moises Caicedo (ex-Beerschot) als Kaoru Mitoma (ex-Union) gaf een assist, Deniz Undav (ex-Union) legde de eindcijfers vast.

Didier Deschamps verlengt contract als Franse bondscoach tot 2026

Didier Deschamps heeft zijn contract als bondscoach van Frankrijk verlengd tot juni 2026. Dat heeft de Franse voetbalbond FFF gemeld.

Het contract van de 54-jarige Deschamps liep na afloop van het WK afgelopen december af. Frankrijk verloor in Qatar de finale na strafschoppen tegen Argentinië. Toen liet hij weten begin dit jaar de knoop door te hakken over een langer verblijf of niet. Bondsvoorzitter Noël le Graët gaf aan dat de bal hierbij in het kamp van Deschamps zou liggen.

De voormalige defensieve middenvelder ging in juli 2012 aan de slag als Franse bondscoach en loodste Les Bleus naar de wereldtitel op het WK in Rusland in 2018, na een zege in de halve finales tegen de Rode Duivels. De Fransen wonnen onder zijn bewind ook de Final Four van de Nations League in 2020/21, na ook hier een zege tegen België in de halve finale.

Naast de verloren WK-finale recent in Qatar ging Frankrijk ook op het EK van 2016, in eigen land, in de eindstrijd onderuit tegen Portugal.

Man United knikkert Onana en co uit FA Cup, De Gea blundert

Manchester United heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. De ploeg van Erik ten Hag had op eigen veld de handen vol met Everton, maar won uiteindelijk met 3-1. Antony en Rashford tekenden voor de doelpunten, Coady scoorde in beide doelen. Amadou Onana speelde een hele match voor Everton.

Over de tegentreffer van United viel overigens iets te zeggen. Maupay kreeg het leer vanaf de achterlijn voor doel, recht op doelman De Gea, maar die kreeg de bal niet onder controle. De bal stuiterde ongelukkig tussen de benen van de Spanjaard, waarna Coady maar voor het intikken had. De Gea was duidelijk ontdaan na het moment, en ook in de Engelse TV-studio’s konden ze de ogen amper geloven. “Hij heeft duidelijk enkele drankjes op”, vertelde Roy Keane bij ITV. De Gea speelde zijn 511ste officiële match voor United. Daarmee komt hij de top tien binnen van spelers met het hoogste aantal wedstrijden in dienst van de Engelse grootmacht. Allicht het laatste waar hij aan denkt. En niet de eerste keer dat De Gea flagrant in de fout gaat.

Messcherpe tackle van Onana:

Laporta gelooft dat vernieuwde versie Super League in 2025 kan opstarten zonder Engelse clubs

Barcelona-voorzitter Joan Laporta is ervan overtuigd dat een vernieuwde versie van de Super League in 2025 kan opstarten zonder Engelse clubs. Barça blijft samen met Real Madrid en Juventus trouw aan het project in de nasleep van de mislukte opstart in april 2021, toen de andere negen oprichtende clubs zich al snel terugtrokken.

In oktober raakten de plannen bekend om de competitie nieuw leven in te blazen. Bernd Reichart, de CEO van A22 Sports Management, beloofde een “open format”. De UEFA noemde de voorstanders van de Super League “gulzig” na een ontmoeting met Reichart in de daaropvolgende maand.

Athanasios Rantos, advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie, deelde een kaakslag uit aan het competitieformat door te stellen dat de UEFA en de FIFA de deelnemende clubs rechtmatig zouden bestraffen.

Laporta blijft echter optimistisch over het Super League-project. De overgebleven teams hopen dat het Hof van Justitie zal oordelen dat eventuele sancties van de UEFA onverenigbaar zijn met het mededingingsrecht van de EU. “In maart of april krijgen we de uitspraak te horen. Ik denk dat de clubs er baat bij zullen hebben”, aldus Laporta aan radiozender Cadena SER donderdag.

“We willen dat het bestuur bij de ploegen ligt. Ik hoop dat de UEFA alsnog een stoel inpalmt aan de bestuurstafel”, klonk het verder.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea en Liverpool trokken destijds allemaal hun staart in door de felle reactie van publiek en media op de plannen.

“De Super League zal een competitie zijn die kan wedijveren met de Premier League”, vervolgde Laporta. “Ik vermoed dat de Engelse teams in eerste instantie niet zullen deelnemen, maar dat we later zullen samensmelten.”

Laporta heeft een andere visie dan La Liga-voorzitter Javier Tebas, die volgens hem niet genoeg initiatieven onderneemt om Spaanse clubs te laten concurreren met hun Engelse tegenhangers. “Hij zou zich meer moeten bezighouden met abonnees op televisie en de inkomstenverhoging van het Spaanse voetbal.”

Voormalig Anderlecht-middenvelder Kljestan stopt op 37-jarige leeftijd met voetballen

De Amerikaanse middenvelder Sacha Kljestan heeft aangekondigd dat hij op 37-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak hangt. Hij deelde het nieuws mee in een boodschap op sociale media.

“Vandaag kondig ik mijn voetbalpensioen aan. Als je me kent, weet je dat dit een emotionele en moeilijke dag is door mijn grote liefde voor de sport. Maar ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik leefde 17 jaar lang in een droom. Ik ben dankbaar voor mijn carrière, de grote wedstrijden die ik gespeeld heb en nog het meest voor de eeuwigdurende vriendschappen die ik onderweg gemaakt heb. Bedankt voetbal”, pende Kljestan neer.

Kljestan streek in de zomer van 2010 neer bij RSC Anderlecht en zou er uiteindelijk tot begin 2015 onder contract staan. In die periode groeide hij uit tot een publiekslieveling en pakte hij in drie opeenvolgende seizoenen (2012, 2013 en 2014) de landstitel met de Belgische recordkampioen. Nadien was hij in eigen land actief voor New York Red Bulls, Orlando City en LA Galaxy. Kljestan verzamelde ook 52 caps voor de Amerikaanse nationale ploeg.

Zulte Waregem ontbindt contract van Lasse Vigen

Na de komst van Ruud Vormer en de nakende aanwerving van Christian Brüls, ziet Lasse Vigen (28) geen toekomst meer voor zichzelf bij Zulte Waregem. De Deen, anderhalf jaar geleden transfervrij aangetrokken na een korte periode bij Bröndby, slaagde er nooit in een vaste stek af te dwingen bij Essevee. Hij liet daarom in onderling overleg zijn contract ontbinden.

Vigen, zeven jaar geleden één keer opgeroepen voor Denemarken zonder in actie te komen, speelde 35 keer in het shirt van de Boeren maar scoorde daarin niet één keer. Zijn veelbelovende voorbereiding onder Francky Dury vorig seizoen kreeg nooit een vervolg. (LUVM)

Ravych (Cercle Brugge) valt voor weken uit met handbreuk

Miron Muslic moet komend weekend tegen Westerlo en ook de daaropvolgende weken sleutelen aan zijn verdediging. Christiaan Ravych, de 20-jarige revelatie die sinds eind oktober een vaste stek in de groen-zwarte defensie had afgedwongen, liep begin deze week op training een handbreuk op. Hij onderging deze namiddag een operatieve ingreep en zal zeker één tot anderhalve maand onbeschikbaar blijven.

Door de schorsing van Deman (tweemaal geel in Mechelen) moet Miangue depanneren op de linkerflank. En Muslic zit al niet dik in de centrale verdedigers, want David Sousa (al hele seizoen onbeschikbaar door een kruisbandletsel) blijft nog zeker anderhalve maand in revalidatie. Op Edgaras Utkus is het zelfs nog wachten tot de start van de volgende competitie. De Litouwer scheurde op de tweede speeldag tegen Anderlecht eveneens de kruisbanden van de knie, maar later bleek ook de meniscus geraakt waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. (LUVM)

