Football talk. Holzhauser niet naar het EK - Hugo Cuypers in beeld bij KV Mechelen

Raphael Holzhauser zal er straks niet bij zijn tijdens het EK. De Kielse spelmaker zit niet in de dertigkoppige voorselectie die Oostenrijks bondscoach Franco Foda gisteren bekend maakte. In oktober 2020 maakte Holzhauser nog zijn debuut in de nationale ploeg.

Hugo Cuypers in beeld bij KV Mechelen

KV Mechelen toont interesse in Hugo Cuypers (24). De Belgische spits heeft nog één jaar contract bij de Griekse topclub Olympiakos en zou er voor een prijsje mogen vertrekken. Malinwa had Cuypers vorig jaar al op het verlanglijstje staan, maar hij bleek toen nog te duur. Van een deal is voorlopig nog geen sprake. Beide clubs moeten nog in gesprek met elkaar. Cuypers zit dit seizoen aan 14 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. De Luikenaar speelde in het verleden voor Standard, Seraing, Ergotelis en Ajaccio. (ABD)

Grisez van Beerschot naar Luxemburgse Fola Esch

Grégory Grisez – wiens aflopende contract bij Beerschot niet werd verlengd – heeft inmiddels een nieuwe werkgever gevonden. De 31-jarige linkerflankverdediger gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij de Luxemburgse eersteklasser Fola Esch. In drie jaar Beerschot kwam Grisez aan 43 officiële matchen. In de voorbije competitie kwam hij slechts twee keer in actie. Voordien speelde Grisez onder andere ook nog bij Charleroi en Roeselare.

Frank Lampard als vijfde speler opgenomen in Hall of Fame

Voormalig middenvelder, kapitein en trainer van Chelsea Frank Lampard is de volgende die deel zal uitmaken van de Hall of Fame in de Premier League. En ook Dennis Bergkamp wordt toegevoegd aan dat lijstje. Dat maakte de instantie woensdag zelf bekend.

Lampard speelde in totaal drie keer kampioen met the Blues en is de meest productieve middenvelder in de geschiedenis van de Premier League met 177 doelpunten in dienst van West Ham, Chelsea en Manchester City. Bergkamp verdiende dan weer zijn strepen voor Arsenal. De Nederlander won 3 landstitels en 4 keer de FA Cup met de ‘Gunners.’

Lampard en Bergkamp zijn het nummer 5 en 6 in een rijtje van 8 ex-spelers die tot de Hall of Fame mogen toetreden. Als eersten vielen Alan Shearer, gewezen aanvaller van Newcastle, en Thierry Henry, die jarenlang het mooie weer maakte voor Arsenal, die eer te beurt. Dinsdag vervoegden Eric Cantona (ex-Manchester United) en zijn toenmalig ploeggenoot Roy Keane het rijtje der gelukkigen.

In totaal werden, naast Henry en Shearer, 26 kandidaten voorgeselecteerd. Het publiek en een panel van experts bepaalden via stemming al drie spelers. De laatste drie namen worden in de loop van de komende dagen onthuld, verduidelijkte de Premier League.

Hardleerse Gueye (voorlopig nog) in selectie KVO

Zondag stond hij neus aan neus met hulptrainer Markus Pflanz, gistermiddag maakte hij deel uit van de 20-koppige wedstrijdselectie voor vanavond. Met de bedoeling om samen met Patoulidis alsnog af te vallen, zo klinkt het in Oostende. Enkel wanneer tijdens de ochtendtraining blijkt dat twee spelers dienen af te haken, zou Gueye alsnog op de bank plaatsnemen vanavond. Eén van die mogelijke afhakers is Jack Hendry, nog steeds niet hersteld van de schouderblessure die hij opliep na de roekeloze tackle van Mehdi Carcela op de openingsspeeldag van de Europe play-offs. De Schot krijgt opnieuw een injectie -afwachten of hij net als vorig weekend kan spelen. (TTV)

Leverkusen legt lot in handen van Seoane, Hannes Wolf (ex-Genk) terug naar Duitse bond

De Zwitser Gerardo Seoane is volgend seizoen de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Dat heeft het Duitse team woensdag bevestigd. De 42-jarige Seoane, die de voorbije jaren aan de slag was bij Young Boys Bern, ondertekent een contract tot juni 2024.

Leverkusen nam in maart afscheid van coach Peter Bosz. De Nederlander betaalde de tol voor drie competitienederlagen in de laatste vier wedstrijden en de verrassende uitschakeling in de Europa League tegen uitgerekend het Young Boys van Seoane. Zijn opvolger tot het einde van het seizoen was toen Hannes Wolf, die in september vorig jaar nog werd ontslagen bij Racing Genk omwille van tegenvallende resultaten. Sindsdien was hij bij de Duitse voetbalbond (DFB) aan de slag als coach bij de nationale jeugd. Wolf kreeg toestemming om Leverkusen te depanneren tot het einde van het seizoen en keert terug naar de DFB, meldt Bayer.

Seoane was de voorbije seizoenen erg succesvol in Bern en behaalde met de Young Boys drie Zwitserse titels op rij (2019, 2020 en 2021) en de Zwitserse beker (2020). Leverkusen sluit de Bundesliga, met nog een speeldag voor de boeg, al zeker af als zesde. Bayer mag dus volgend seizoen deelnemen aan de Europa League.

Politie onderzoekt explosie en brand bij woning voorzitter Celtic

De politie van Schotland is een onderzoek begonnen naar de brand en explosie afgelopen nacht bij de woning van Peter Lawwell , de voorzitter van voetbalclub Celtic. Niemand raakte gewond, maar Lawwell en zijn gezin moesten wel het huis ontvluchten.

“We kunnen bevestigen dat er aanzienlijke schade is toegebracht aan het huis en de voertuigen van Peter Lawwell, na een explosie en brand, waardoor de familie gedwongen was het pand te verlaten”, meldde Celtic op zijn website. “Het is duidelijk dat Peters familie extreem geschokt is door deze vreselijke gebeurtenissen, maar gelukkig zijn ze allemaal veilig.”

De Schotse politie bevestigde dat ze samen met de brandweer kijkt naar de oorzaak van de explosie en de brand. Volgens Schotse tabloids is er een benzinebom ontploft, waarna een auto van Lawwell in brand vloog en vervolgens ook de garage en nog twee auto’s vlam vatten.

Celtic presteerde dit seizoen bijzonder teleurstellend. De club uit Glasgow moest de titel laten aan rivaal Rangers, dat in mei de beladen derby met 4-1 won en met 25 punten voorsprong de Schotse titel veroverde. Lawwell kondigde eerder aan dat hij in juni, na zeventien jaar, aftreedt als voorzitter.

