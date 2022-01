Football Talk. Het sprookje blijft duren: Tom Saintfiet plaatst zich met Gambia voor kwartfinales op Afrika Cup

Tom Saintfiet plaatst zich met Gambia voor kwartfinales op Africa Cup

Een nieuwe krachttoer van Gambia en z’n Belgische bondscoach Tom Saintfiet op de Afrika Cup. In de achtste finales klopte het zonet Guinee met 0-1. Twintig minuten voor tijd scoorde Bologna-spits Musa Barrow de enige goal van de partij. Guinee, met invaller Sory Kaba (OH Leuven), kwam in het slot nog fel opzetten. Maar de 1-1 werd finaal afgekeurd voor buitenspel. Beide ploegen eindigden de match met z’n tienen.

Net als Saintfiet en Gambia zijn ook Tunesië en Burkina Faso al zeker van een plek in de kwartfinales. Vanavond volgt ook nog Kameroen tegen de Comoren, waar ze door coronaperikelen bij de keepers (zie onder) een veldspeler tussen de palen moeten zetten.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Tom Saintfiet. © AFP

Comoren mag negatief geteste keeper niet inzetten

De Comoren zullen maandagavond toch een veldspeler in doel moeten zetten voor hun achtste finale op de Africa Cup tegen gastland Kameroen. Doelman Ali Ahamada testte maandag weliswaar negatief, maar mag van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) niet in actie komen omdat hij de verplichte quarantaine van vijf dagen na zijn besmetting met het coronavirus niet heeft uitgezeten.

Ook de andere beschikbare doelman testte eerder positief op het coronavirus. Eerste doelman Salim Ben Boina ontbreekt met een schouderblessure. Voor de Comoren, met Kortrijk-speler Faiz Selemani in de gelederen, is het de eerste keer in de geschiedenis dat ze mogen aantreden op de Africa Cup. In totaal testten bij hen negen spelers en drie stafleden positief op Covid-19. Onder hen ook bondscoach Amir Abdou.

Volledig scherm Ali Ahamada. © AFP

Aantal besmettingen in Premier League blijft dalen

Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Premier League gedaald. Over de afgelopen zeven dagen rapporteerde de hoogste Engelse voetbalklasse zestien nieuwe gevallen. Van 20 tot en met 26 december was nog sprake van 103 positieve tests, een record. Sindsdien zijn de aantallen gedaald.

In de afgelopen week werden 6.221 tests uitgevoerd onder spelers, trainers en andere stafleden. Sinds december zijn 22 wedstrijden vanwege corona uitgesteld, de voorlopig laatste keer was dat op 18 januari.

Schorsingsvoorstel van één speeldag effectief voor Club-verdediger Jack Hendry

Club Brugge-verdediger Jack Hendry heeft van het bondsparket van de KBVB een schorsingsvoorstel van twee speeldagen, waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro gekregen voor zijn uitsluiting in de topper van zondag op het veld van Standard (2-2), zo maakte de KBVB bekend.

Hendry werd in de 83e minuut van het veld gestuurd na een duidelijke overtreding op Mehdi Carcela, om te vermijden dat de Standard-speler alleen op doel zou afgaan. Scheidsrechter Jonathan Lardot aarzelde dan ook niet en toonde de Schot de rode kaart. Als Club in beroep gaat, komt de speler morgen voor het Disciplinair Comité. Als er geen beroep wordt aangetekend, mist de international de topper van donderdag tegen Union.

Volledig scherm Hendry pakte rood. © Photo News

Spierproblemen voor Dortmund-aanvaller Haaland

Bij Borussia Dortmund, de club van onze landgenoten Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, heeft de Noorse steraanvaller Erling Haaland af te rekenen met spierproblemen, zo maakte de club maandag bekend.

In de tweede helft van het competitieduel van zaterdag in en tegen Hoffenheim (2-3) werd Haaland naar de kant gehaald. De club zegt nu dat er bijkomende onderzoeken nodig zijn en dat het nog niet geweten is hoelang de Noorse international aan de kant zal staan.

In de heenronde van dit seizoen miste Haaland reeds tien duels in alle competities samen vanwege een kwetsuur aan het dijbeen. Vier van die duels werden verloren door de Borussen. In de twintig wedstrijden die hij dit seizoen wel speelde, scoorde hij 23 doelpunten.

Volledig scherm Erling Haaland. © Photo News

Vitesse vecht schorsing clubtopscorer Openda aan

Vitesse vecht de schorsing van zijn topscorer en belofteninternational Loïs Openda aan. De eredivisieclub uit Arnhem gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van vier wedstrijden uitsluiting, waarvan één voorwaardelijk, voor de 21-jarige Belgische aanvaller. De aanklager betaald voetbal legde deze sanctie op naar aanleiding van de rode kaart die Openda afgelopen zaterdag kreeg.

Openda werd in de 36e minuut van de verloren thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-3) uit het veld gestuurd door scheidsrechter Dennis Higler. Dat gebeurde na ingrijpen van de VAR, die constateerde dat Openda een tik met de elleboog had gegeven op de ribben van Mike te Wierik.

Vitesse en Openda vinden de straf te zwaar en laten de zaak nu voorkomen bij de tuchtcommissie van de KNVB, die naar verwachting donderdag een zitting houdt.

Volledig scherm Openda kreeg rood. © Photo News

Volledig scherm Openda kreeg rood.. © Photo News

Voormalig Antwerp-topschutter Jef Van Gool overleden

Jef Van Gool, de gewezen spits van Antwerp in de jaren 1950 en 1960, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft RAFC bevestigd. “Dit weekend bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Jef Van Gool”, klinkt het in een mededeling. “Jef maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1956/57 en had een groot aandeel in die titel met 17 doelpunten. Het seizoen erop was Van Gool nog productiever: met 25 doelpunten werd hij Belgisch topschutter.”

Tussen 1954 en 1966 maakte Jef furore op de Bosuil, eerst als rechtsbuiten en nadien als centrumspits. Van Gool speelde in 11 seizoenen tijd 316 wedstrijden voor rood-wit, waarin hij 123 keer de netten kon doen trillen in competitieverband. Op zijn RAFC-palmares prijken, naast de landstitel van 1956/57, ook de Beker van België (1954/55). Na zijn periode bij Antwerp voetbalde Van Gool nog in de lagere reeksen bij onder meer Bergen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.