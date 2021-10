Football Talk. Hernandez blijft op vrije voeten - Fati opnieuw geblesseerd - Onderzoek naar 62 transfers in Serie A

IFAB pleit voor behoud van vijf wissels

De kans is reëel dat de regel van vijf wissels per ploeg permanent wordt. Een adviesraad van de International Football Association Board (IFAB), de organisatie die verantwoordelijk is voor het reglement in het voetbal, zal daarvoor een positief advies geven. Dat bleek na afloop van een vergadering van de raad.

De uitbreiding van drie naar vijf wissels werd in mei 2020 ingevoerd in het kader van de coronapandemie om clubs en spelers te ontlasten in de overvolle kalender. In principe zou de regel na het WK 2022 worden afgevoerd. De aanbeveling om vijf wissels te behouden zal, zo wordt verwacht, officieel worden bekrachtigd tijdens de algemene vergadering van de IFAB op 4 en 5 maart 2022.

Halle-Gooik nipt onderuit in eerste groepsmatch Champions League futsal

Halle-Gooik heeft in zijn eerste groepsmatch van de Champions League futsal met 1-2 verloren van het Portugese Benfica. De Belgen keken bij de rust tegen een 0-2-achterstand aan na goals van Arthur (1.) en Rafael Henmi (14.). In de tweede periode lukte Franko Jelovcic (25.) de aansluitingstreffer, maar dichter kwam Halle-Gooik niet.

Morgen speelt Halle-Gooik in groep 1 tegen het Slovaakse Lucenec, dat het toernooi organiseert, zaterdag wacht een treffen met het Russische Ekaterinburg. De top drie stoot door naar de volgende ronde met de laatste zestien.

Italiaanse voetbalbond start onderzoek naar 62 transfers

De Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar tientallen transfers in de Serie A. Italiaanse media beweren onder meer dat clubs met opzet de waarde van spelers verkeerd hebben getaxeerd ten behoeve van de boekhouding.

In totaal gaat het om 62 transfers in de periode tussen 2019 en 2021. Juventus zou bij de meeste van die deals betrokken zijn, meent Gazzetta dello Sport. De grootste transfer die wordt onderzocht is die van Victor Osimhen, die vorig jaar van de Franse club OSC Lille naar Napoli verhuisde.

In Italië zijn ruiltransacties al enige tijd onderwerp van gesprek. Bij het ruilen van spelers is het moeilijk om een precieze marktwaarde vast te stellen, waar clubs misbruik van zouden maken.

Volgens Italiaanse media heeft Covisoc, de toezichthouder van Serie A-clubs, een gedetailleerd rapport gestuurd naar de aanklager en naar Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond.

Hernandez op vrije voeten

Bayern München-speler Lucas Hernandez (25) moet dan toch niet naar de gevangenis. De Franse voetballer kreeg vorige week te horen dat hij voor zes maanden de gevangenis in moet omdat hij het contactverbod dat hem vier jaar geleden was opgelegd na huiselijk geweld niet heeft gerespecteerd. Hernandez ging in beroep tegen de uitspraak en het Spaanse gerecht heeft dat nu aanvaard.

De feiten dateren van 2017. Op dat moment speelde de Fransman nog voor Atlético Madrid. Hernandez en zijn vriendin - ondertussen zijn echtgenote - Amelia de la Osa Lorente kwamen in een fikse ruzie terecht en werden beiden veroordeeld voor huiselijk geweld. Het koppel kreeg een werkstraf en mocht elkaar gedurende zes maanden niet contacteren, maar daar trok het koppel zich weinig van aan en ze vertrokken samen op huwelijksreis.

Bij thuiskomst werden ze dan ook gearresteerd voor het verbreken van het contactverbod en voor die overtreding kreeg Hernandez nu een gevangenisstraf van zes maanden. Hij mocht wel zelf kiezen in welke Spaanse gevangenis hij die maanden wou doorbrengen. Maar Hernandez tekende beroep aan tegen de uitspraak en dat werd nu aanvaard door het Spaanse gerecht.

Fati opnieuw geveld met knieblessure

Ansu Fati ontbreekt bij FC Barcelona in de competitiewedstrijd bij Rayo Vallecano vanwege een blessure aan zijn rechterknie. Fati werd zondag in de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2) met een pijnlijke linkerknie vervangen door Sergio Agüero, nadat kort ervoor Real-verdediger David Alaba op hem was gevallen. Barcelona-coach Ronald Koeman verklaarde dinsdag alleen dat de aanvaller niet fit was, maar dat het niets te maken had met de eerdere knieblessure. Fati liep in november 2020 een breuk op in de meniscus van zijn linkerknie en maakte pas in september na vier operaties zijn rentree. Het is nog niet duidelijk hoelang Fati in de lappenmand ligt. Hij sluit zich aan bij een groep geblesseerden, onder wie Frenkie de Jong, Pedri en Martin Braithwaite.

West Ham gaat van Olympisch Stadion het grootste clubstadion van Londen maken

West Ham heeft de toestemming gekregen om de stadioncapaciteit van het Olympisch Stadion op te trekken naar 62.500 plaatsen. Het Olympisch Stadion zal zo het grootste clubstadion van Londen worden.

Er zullen 2.500 extra plaatsen worden toegevoegd. Daarmee zal het Olympisch Stadion een grotere capaciteit hebben dan het Emirates Stadium van Arsenal en het Tottenham Hotspur Stadium. De komende jaren wil de club haar capaciteit verder verhogen tot 67.000 plaatsen.

Traditieclub West Ham verkocht dit seizoen tot dusver in elke Premier League-thuiswedstrijd haar stadion volledig uit. De club verhuisde in 2016 van het sfeervolle, maar kleine, Upton Park naar het Olympisch Stadion, waar in 2012 de Olympische Spelen werden gehouden.

