Football Talk. Hasselbaink (ex-Antwerp) keert terug als trainer bij Burton Albion in League One - Feyenoord haalt spits uit Argentinië

Sint-Truiden Japanse CEO van Sint-Trui­den veront­schul­digt zich in nieuwjaars­bood­schap... in het Nederlands

1 januari Voor Sint-Truiden was 2020 een alles behalve makkelijk jaar. Onder de in januari aangetrokken Milos Kostic was er het voorbije seizoen al weinig overschot, dit seizoen gleden de Kanaries onder Kevin Muscat nog verder af. De fans waren het grondig beu en uitten meermaals hun ongenoegen richting de Japanse eigenaars van Digital Media Mart (DMM), die ze vooral verweten amper te investeren in de spelerskern. Maar kijk, met de aanstelling van Peter Maes pakte STVV plots 9 op 9 en kan het 2021 met vernieuwd vertrouwen tegemoet kijken. Om de fans een hart onder de riem te steken, pakt de Japanner Takayuki Tateishi, CEO van de club, uit met een opvallende nieuwjaarsboodschap. In zowaar het Nederlands biedt hij onder andere zijn verontschuldigingen aan.