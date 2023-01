Football Talk. “Had hij enkele drankjes op?”: opmerkelijke flater bij De Gea, maar United wint alsnog van Onana

Man United knikkert Onana en co uit FA Cup, De Gea blundert

Manchester United heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. De ploeg van Erik ten Hag had op eigen veld de handen vol met Everton, maar won uiteindelijk met 3-1. Antony en Rashford tekenden voor de doelpunten, Coady scoorde in beide doelen. Amadou Onana speelde een hele match voor Everton.

Over de tegentreffer van United viel overigens iets te zeggen. Maupay kreeg het leer vanaf de achterlijn voor doel, recht op doelman De Gea, maar die kreeg de bal niet onder controle. De bal stuiterde ongelukkig tussen de benen van de Spanjaard, waarna Coady maar voor het intikken had. De Gea was duidelijk ontdaan na het moment, en ook in de Engelse TV-studio’s konden ze de ogen amper geloven. “Hij heeft duidelijk enkele drankjes op”, vertelde Roy Keane bij ITV. De Gea speelde zijn 511ste officiële match voor United. Daarmee komt hij de top tien binnen van spelers met het hoogste aantal wedstrijden in dienst van de Engelse grootmacht. Allicht het laatste waar hij aan denkt. En niet de eerste keer dat De Gea flagrant in de fout gaat.

Messcherpe tackle van Onana:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De Gea. © ANP / EPA

Volledig scherm De Gea. © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Laporta gelooft dat vernieuwde versie Super League in 2025 kan opstarten zonder Engelse clubs

Barcelona-voorzitter Joan Laporta is ervan overtuigd dat een vernieuwde versie van de Super League in 2025 kan opstarten zonder Engelse clubs. Barça blijft samen met Real Madrid en Juventus trouw aan het project in de nasleep van de mislukte opstart in april 2021, toen de andere negen oprichtende clubs zich al snel terugtrokken.

In oktober raakten de plannen bekend om de competitie nieuw leven in te blazen. Bernd Reichart, de CEO van A22 Sports Management, beloofde een “open format”. De UEFA noemde de voorstanders van de Super League “gulzig” na een ontmoeting met Reichart in de daaropvolgende maand.

Athanasios Rantos, advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie, deelde een kaakslag uit aan het competitieformat door te stellen dat de UEFA en de FIFA de deelnemende clubs rechtmatig zouden bestraffen.

Laporta blijft echter optimistisch over het Super League-project. De overgebleven teams hopen dat het Hof van Justitie zal oordelen dat eventuele sancties van de UEFA onverenigbaar zijn met het mededingingsrecht van de EU. “In maart of april krijgen we de uitspraak te horen. Ik denk dat de clubs er baat bij zullen hebben”, aldus Laporta aan radiozender Cadena SER donderdag.

“We willen dat het bestuur bij de ploegen ligt. Ik hoop dat de UEFA alsnog een stoel inpalmt aan de bestuurstafel”, klonk het verder.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea en Liverpool trokken destijds allemaal hun staart in door de felle reactie van publiek en media op de plannen.

“De Super League zal een competitie zijn die kan wedijveren met de Premier League”, vervolgde Laporta. “Ik vermoed dat de Engelse teams in eerste instantie niet zullen deelnemen, maar dat we later zullen samensmelten.”

Laporta heeft een andere visie dan La Liga-voorzitter Javier Tebas, die volgens hem niet genoeg initiatieven onderneemt om Spaanse clubs te laten concurreren met hun Engelse tegenhangers. “Hij zou zich meer moeten bezighouden met abonnees op televisie en de inkomstenverhoging van het Spaanse voetbal.”

Volledig scherm © AP

Voormalig Anderlecht-middenvelder Kljestan stopt op 37-jarige leeftijd met voetballen

De Amerikaanse middenvelder Sacha Kljestan heeft aangekondigd dat hij op 37-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak hangt. Hij deelde het nieuws mee in een boodschap op sociale media.

“Vandaag kondig ik mijn voetbalpensioen aan. Als je me kent, weet je dat dit een emotionele en moeilijke dag is door mijn grote liefde voor de sport. Maar ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik leefde 17 jaar lang in een droom. Ik ben dankbaar voor mijn carrière, de grote wedstrijden die ik gespeeld heb en nog het meest voor de eeuwigdurende vriendschappen die ik onderweg gemaakt heb. Bedankt voetbal”, pende Kljestan neer.

Kljestan streek in de zomer van 2010 neer bij RSC Anderlecht en zou er uiteindelijk tot begin 2015 onder contract staan. In die periode groeide hij uit tot een publiekslieveling en pakte hij in drie opeenvolgende seizoenen (2012, 2013 en 2014) de landstitel met de Belgische recordkampioen. Nadien was hij in eigen land actief voor New York Red Bulls, Orlando City en LA Galaxy. Kljestan verzamelde ook 52 caps voor de Amerikaanse nationale ploeg.

Volledig scherm Sacha Kljestan, hier in het shirt van RSCA. © belga

Zulte Waregem ontbindt contract van Lasse Vigen

Na de komst van Ruud Vormer en de nakende aanwerving van Christian Brüls, ziet Lasse Vigen (28) geen toekomst meer voor zichzelf bij Zulte Waregem. De Deen, anderhalf jaar geleden transfervrij aangetrokken na een korte periode bij Bröndby, slaagde er nooit in een vaste stek af te dwingen bij Essevee. Hij liet daarom in onderling overleg zijn contract ontbinden.

Vigen, zeven jaar geleden één keer opgeroepen voor Denemarken zonder in actie te komen, speelde 35 keer in het shirt van de Boeren maar scoorde daarin niet één keer. Zijn veelbelovende voorbereiding onder Francky Dury vorig seizoen kreeg nooit een vervolg. (LUVM)

Volledig scherm Vigen (links). © BELGA

Ravych (Cercle Brugge) valt voor weken uit met handbreuk

Miron Muslic moet komend weekend tegen Westerlo en ook de daaropvolgende weken sleutelen aan zijn verdediging. Christiaan Ravych, de 20-jarige revelatie die sinds eind oktober een vaste stek in de groen-zwarte defensie had afgedwongen, liep begin deze week op training een handbreuk op. Hij onderging deze namiddag een operatieve ingreep en zal zeker één tot anderhalve maand onbeschikbaar blijven.

Door de schorsing van Deman (tweemaal geel in Mechelen) moet Miangue depanneren op de linkerflank. En Muslic zit al niet dik in de centrale verdedigers, want David Sousa (al hele seizoen onbeschikbaar door een kruisbandletsel) blijft nog zeker anderhalve maand in revalidatie. Op Edgaras Utkus is het zelfs nog wachten tot de start van de volgende competitie. De Litouwer scheurde op de tweede speeldag tegen Anderlecht eveneens de kruisbanden van de knie, maar later bleek ook de meniscus geraakt waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. (LUVM)

Volledig scherm Christiaan Ravych. © Photo News